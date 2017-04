Sep 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14335.30 NSE 54045.60 ============= TOTAL 68380.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HD2 MAHINDRA 0.00% 25-Nov-14 98.3677 9.3900 221.00 INE660A07GZ4 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 25-Nov-14 98.3677 9.3900 221.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.9596 9.2900 1000.00 INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 100.3014 9.3200 250.00 INE895D08527 TATAT SONS LTD 9.67% 31-Aug-15 100.1728 9.4400 1100.00 INE916DA7451 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD. 9.25% 26-Oct-15 99.7848 9.4300 250.00 INE296A07BM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 01-Aug-16 99.9977 9.5200 15.00 INE871D07MY2 INFRASTRUCTURE LEASING 11.25% 23-Aug-16 103.0152 9.4500 20.00 INE013A07C80 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Aug-16 100.4770 0.0000 6.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.5033 9.1100 34.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6729 8.9800 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9400 9.0000 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0000 9.8200 0.80 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.2000 11.2800 1.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 127.6660 0.0000 1000.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6779 9.5100 500.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 100.6921 9.3600 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6699 9.9600 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.0000 9.4900 55.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.1987 9.2100 100.00 INE013A07C98 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 27-Aug-17 103.0000 0.0000 30.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 01-Sep-17 100.0216 9.3800 350.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.7488 8.7700 350.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 99.7514 8.8300 900.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 97.9679 9.5100 1000.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.9000 10.5700 1.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.9843 9.2400 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.3500 9.5000 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 70.2500 8.5000 4.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.9119 9.3600 1000.00 INE848E07393 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-19 98.5251 9.1800 200.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.4768 9.3200 750.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.0800 9.3100 1800.00 INE341E11037 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.64% 03-Mar-20 61.9800 9.1800 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.1000 7.6600 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 103.2174 9.7200 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3124 9.2800 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.7800 9.1700 1267.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.4543 9.2500 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 94.7961 9.8600 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 93.0179 9.6600 200.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9000 9.1500 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2665 10.6200 328.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 100.5000 9.4600 10.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.3823 9.3200 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.8700 9.2200 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.7000 9.3900 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.0100 7.3600 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP. 9.03% 22-Mar-28 99.0100 9.1600 20.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.6200 7.2100 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.9500 7.3600 1.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 112.4500 7.2600 1.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 107.1400 7.9100 4.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 101.1052 9.2500 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 99.4000 7.4500 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.9600 10.5400 2.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 103.3500 0.0000 5.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.7500 12.7800 7.50 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 101.3600 0.0000 4.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 102.7000 10.7300 1.00 NSE === INE866I07248 INDIA INFOLINE FINANCE LTD. RESET 11-Oct-14 161.0551 12.0000 11.00 INE866I07255 INDIA INFOLINE FINANCE LTD. RESET 11-Oct-14 167.6311 12.0000 10.00 INE866I07263 INDIA INFOLINE FINANCE LTD. RESET 13-Oct-14 160.8975 12.0000 30.00 INE804I07OL5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 13-Oct-14 111.9270 14.0000 4.50 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 99.9903 8.9800 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0255 8.9800 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8874 9.1038 1.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8874 8.8000 1.00 INE752E07EW3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-14 99.9528 9.2098 50.00 INE752E07EW3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-14 99.9528 8.9000 50.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.9596 9.0500 1300.00 INE121A07FX4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.07% 20-Mar-15 100.3331 9.5000 250.00 INE033L07645 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 21-May-15 100.0548 9.3550 2000.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 03-Jun-15 102.4877 9.4812 300.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 03-Jun-15 102.4877 9.9177 300.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1605 9.3197 1250.00 INE136E07MV4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Jun-15 126.6600 - 4.00 INE136E07OZ1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-15 118.3600 - 20.20 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3611 8.8830 100.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3611 8.8099 100.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.3014 9.2500 250.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 99.7818 - 750.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1176 9.4003 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1176 9.3500 250.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 99.7123 - 900.00 INE750H07048 SAMVARDHANA MOTHERSON 0.00% 26-Sep-15 106.0831 11.6500 500.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Sep-15 123.5500 2.7466 2.00 INE957N07013 HERO FINCORP LIMITED 10.20% 03-Oct-15 100.5500 9.6000 250.00 INE916DA7451 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.25% 26-Oct-15 99.7848 9.4500 250.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 99.5594 9.5500 250.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.2802 9.3800 250.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Dec-15 100.2161 9.8800 305.00 INE027E07139 FAMILY CREDIT LIMITED RESET 28-Dec-15 100.0040 - 2000.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.6760 9.1300 200.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.6760 9.1300 200.00 INE033L07967 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.55% 01-Aug-16 100.0000 9.5100 17.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3833 9.0000 1050.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3833 9.0000 1050.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.0925 9.3500 50.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.0925 9.3500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5566 9.0500 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6438 9.0000 48.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9600 8.9700 980.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.0000 - 300.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.0000 - 11.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.6189 9.3800 1750.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.6189 9.3800 1750.00 INE866I07537 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 14-Nov-16 112.1947 12.0000 30.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.4950 9.4059 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.4950 9.4050 50.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 127.6660 9.3800 1500.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 127.6660 9.3800 500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.6921 9.3500 50.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 106.0000 0.0000 4.50 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jun-17 113.7800 - 1.00 INE476M07032 LT HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jul-17 99.9879 9.4381 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6699 9.9500 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.9070 9.4500 55.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6423 9.1090 11.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.2032 9.2250 44.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.3203 9.1000 15.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.3203 9.1000 15.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.1987 - 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.4098 9.0650 20.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.4098 9.0650 20.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 100.0216 9.3800 350.00 INE220B08019 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 10.50% 05-Sep-17 100.0000 - 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.3828 9.4000 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.7488 8.7600 500.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.7488 8.7600 150.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.0000 - 500.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.7514 8.9500 900.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.6861 21.0000 10.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8451 8.1783 250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8451 8.9700 250.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.7240 10.7900 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.5838 9.2500 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5164 9.3300 150.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.4208 9.1430 42.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.9843 9.2300 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5914 9.1300 203.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.9119 9.3500 2000.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.9119 9.3500 1000.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 98.5251 9.1700 200.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 04-Apr-19 99.9235 9.7550 6.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 105.6700 9.4400 2.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 96.3195 9.9500 50.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.2937 9.4100 2.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.5200 9.4600 52.00 INE621H07033 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 10.50% 09-Aug-19 100.9500 10.2500 150.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.4768 9.3100 407.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 100.0000 - 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.6900 9.2000 11.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 97.6400 9.3300 5.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.1250 - 5469.00 INE860H07615 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.73% 18-Sep-19 100.0000 - 50.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 106.6400 7.3800 7.90 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 97.9277 9.1600 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 95.9000 11.4400 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.1500 10.5243 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.2668 9.7000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.5300 9.9300 150.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.0800 9.3300 29.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3124 9.2800 50.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.4500 7.5300 1.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.5500 7.4500 7.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.9300 9.1708 5794.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.0000 9.1579 4100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.5000 9.1400 26.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 98.0400 9.1500 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.4543 9.2400 200.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 94.7961 9.8500 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 93.0179 9.6500 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.1452 9.1700 100.00 INE160A09223 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 29-Sep-23 104.8800 9.3300 5.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 2.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 110.9500 10.1300 126.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 98.6000 9.4500 125.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 99.3326 9.3800 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.2000 9.9000 125.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9000 - 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2665 10.6000 398.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 100.2222 - 13.00 INE202B07BI0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 9.95% 14-Aug-24 99.9500 - 300.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.2988 9.3000 100.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.2988 9.3000 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.2089 9.2960 1090.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.5543 9.2399 700.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.1600 9.3100 94.00 INE155A08209 TATA MOTORS LIMITED 9.77% 12-Sep-24 100.0000 - 50.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.4500 9.3000 544.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.5000 9.3000 16.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.0800 9.3400 2.50 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.8500 9.1600 5.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.9500 10.1500 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.6200 9.2000 1147.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.4800 9.9125 150.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.3374 7.3600 17.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.8208 7.2500 7.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.5669 7.4000 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 101.1052 9.2400 402.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.0000 9.2904 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.2900 7.3647 60.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 100.0000 12.8600 1.50 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.5000 11.0100 2.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange