Sep 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14768.50 NSE 42789.00 ============= TOTAL 57557.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === NE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.8243 9.0600 4000.00 INE511C07359 MAGMA FINCORP LIMITED 9.34% 05-Dec-14 99.9675 9.1600 100.00 INE895D08410 TATA SONS LTD 9.98% 10-Apr-15 100.0687 9.6200 750.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.4411 9.4100 800.00 INE756I07167 HDB FINANCIAL SERVICES LTD - 30-Oct-15 99.8907 9.5000 750.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.35% 11-Jul-16 101.0266 10.6400 500.00 INE895D08378 TATA SONS LTD 9.75% 19-Jul-16 100.3125 9.5200 20.00 INE013A07C80 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Aug-16 103.0000 0.0000 6.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9800 8.9800 900.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.3257 9.0500 860.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.8500 9.4500 1.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.0000 9.4700 1.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.2718 9.1800 50.00 INE033L07710 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.05% 01-Oct-17 100.9479 9.5200 240.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 99.7526 8.8300 500.00 INE582L07047 TATA HOUSING 10.20% 27-Nov-17 99.1219 10.5100 160.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 99.0700 9.4000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.6500 0.0000 2.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.3700 9.4200 6.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.4768 9.3200 343.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.6501 9.1300 250.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 97.3500 9.4100 1.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.2023 9.3000 2650.00 INE053A08057 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-19 145.9790 0.0000 50.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 96.8700 9.4000 1.00 INE053F09GP8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 03-Feb-20 98.4395 8.9200 50.00 INE036A07179 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD. 10.00% 15-Jun-20 98.2000 10.4100 1.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 98.1090 8.9200 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 96.5000 9.5900 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.3000 11.0000 20.00 INE001A07GO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 13-Apr-21 99.1000 9.5700 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.2000 0.0000 7.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.0000 12.6900 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION 9.36% 01-Aug-21 99.7500 9.4000 2.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 102.6500 7.3400 60.10 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 100.4510 9.1500 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.1000 9.1500 50.00 INE514E08AV5 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 99.4000 9.3400 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.7000 9.3900 3.00 INE121H08065 IL 9.55% 28-Feb-23 99.0000 9.7100 0.40 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.6000 9.8300 1.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 106.7800 7.4600 6.70 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.2000 10.4600 1.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 100.5490 9.2700 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.9033 9.2100 1100.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 96.0700 9.3900 2.00 INE043D08DO6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 08-Jul-25 96.0700 9.3800 1.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 96.0700 9.3900 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.0500 9.3400 2.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.5700 9.4200 2.50 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 99.3000 0.0000 1.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.75% 15-Oct-26 101.5000 7.5500 0.30 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 98.5200 8.9800 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORPORATIO 9.03% 22-Mar-28 99.3500 9.1100 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 96.5000 9.3900 4.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.0000 7.5000 9.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.2500 7.2200 2.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 112.9500 7.2000 1.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 101.2641 9.2200 150.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.2810 9.1400 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 96.7000 9.1900 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 98.9066 7.5100 34.50 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 112.5146 7.7300 0.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.2500 10.6100 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.7000 12.6800 1.00 NSE === INE721A07FR3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 28-Sep-14 100.0317 9.2700 1860.00 INE804I07OL5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 13-Oct-14 112.0970 - 56.00 INE804I07OK7 ECL FINANCE LIMITED - 13-Oct-14 112.5930 - 7.50 INE804I07BE7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 13-Oct-14 149.4130 0.0000 7.30 INE511C07359 MAGMA FINCORP LIMITED 9.34% 05-Dec-14 99.9675 9.2502 100.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 100.1163 9.4001 150.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 100.1163 9.4000 150.00 INE923P07010 INTERNATIONAL MARITIME & ALLIED 0.00% 30-Mar-15 109.8685 12.4500 2000.00 INE476M07016 LT HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 02-Apr-15 99.8504 9.5982 100.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.0887 9.3830 750.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ZERO C 03-Jun-15 102.5340 9.3175 300.00 INE136E07MV4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Jun-15 126.6900 0.3202 26.00 INE136E07OZ1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-15 118.4000 - 5.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 07-Sep-15 100.1412 9.3686 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 07-Sep-15 100.1412 9.3500 50.00 INE136E07PZ8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 10-Oct-15 109.3700 0.9870 10.50 INE756I07167 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.43% 30-Oct-15 99.8907 9.5000 750.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.2876 10.0037 200.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1613 8.9512 100.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 101.0818 10.3500 250.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.2931 9.3800 241.00 INE121A07GJ1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 06-May-16 99.3802 9.9100 250.00 INE202B07AN2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 09-May-16 104.5723 - 13.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8551 9.0600 600.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8551 9.0600 600.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 98.5874 9.6700 100.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 98.5874 9.6700 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6817 9.0600 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6817 9.0600 150.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 101.0266 9.9000 500.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.8449 - 120.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3819 9.0000 2000.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3819 9.0000 2000.00 INE660A07LE9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Aug-16 99.9572 - 20.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1192 9.3500 100.00 INE296A07BS3 BAJAJ FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 100.7943 - 50.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 99.9646 - 186.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0460 9.3800 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0460 9.3800 150.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED SR-III 9.35% 07-Sep-16 100.0265 9.3118 185.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9800 8.9700 1050.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9700 8.9667 245.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 100.0000 - 750.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3655 9.3800 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3655 9.3800 50.00 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-16 102.1078 9.1880 13.50 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3257 9.0400 1060.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2899 9.0548 200.00 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-16 102.1956 9.1885 13.50 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-16 102.2865 9.1889 13.50 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 106.0000 0.0000 4.50 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.3723 9.1450 350.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.3723 9.1450 350.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.2356 9.2009 155.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3215 9.1000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3215 9.1000 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.2718 - 50.00 INE916DA7FF2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.47% 04-Sep-17 100.0000 - 80.00 INE033L07710 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.05% 01-Oct-17 100.9585 9.5000 240.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.7526 8.9500 500.00 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 99.1325 10.5000 80.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8529 8.1779 1200.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8529 9.0000 1200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.7252 9.0850 50.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.3743 9.1600 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.5955 9.1800 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.5955 9.1800 400.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 69.9750 8.7000 3.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.3364 9.2100 150.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.6200 9.1082 300.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.4000 9.3800 2.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.4768 9.3100 343.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.6200 9.1300 550.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.2409 9.2500 3340.00 INE053A08057 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-19 145.9790 9.7500 50.00 INE053F09GP8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 03-Feb-20 98.4395 9.1250 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 98.1090 9.1250 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 98.5112 9.1740 7.50 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.7900 9.2200 4.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.7562 9.2250 100.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 100.4510 9.1400 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.8319 7.3250 40.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.1000 9.1400 2230.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.0200 9.1540 2150.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.0555 9.4700 300.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 98.9500 7.3000 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.9500 9.4000 10.00 INE005A11382 ICICI DEC 1998 - 11-Jun-23 43.6800 9.9500 4.40 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.7250 9.2400 400.00 INE752E07HX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-23 97.9000 9.1800 3.80 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 103.0690 7.9000 5.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 97.3926 9.6533 160.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.8500 9.7600 25.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.1799 9.3200 364.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.1799 9.1307 350.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.4700 10.5659 20.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.8959 9.2200 130.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.5490 9.2600 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.9033 9.1850 2100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.8714 9.1900 600.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 101.0620 9.2100 100.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.4400 9.2700 4.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.5716 9.2800 208.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.5716 9.2800 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.1500 9.0200 1.50 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.7012 10.2000 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.5737 9.4200 3416.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.5200 8.9736 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.2530 9.1500 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.2530 9.1500 150.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.4600 7.4100 50.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 101.9500 8.5000 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 101.2641 9.2200 201.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 101.4249 9.2000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.2808 9.1300 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.2808 9.1300 100.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 97.8800 13.1000 20.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 