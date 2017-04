Sep 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14039.20 NSE 43470.10 ============= TOTAL 57509.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Oct-14 113.4025 0.0000 1000.00 INE866I07347 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 15-Oct-14 99.4664 9.1500 100.00 INE257L07079 JSW INVESTMENTS P LTD 0.00% 10-Nov-14 112.1448 0.0000 1000.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.0319 9.2300 113.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.8962 9.4500 500.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0883 9.4400 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.5362 9.0800 85.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9700 8.9800 335.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.0132 8.8100 85.00 INE306N07CV5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 14-Sep-16 100.0189 9.5900 46.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.3832 9.3800 77.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.2899 9.0600 300.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6741 9.5100 620.00 INE895D08444 TATA SONS LTD 9.85% 21-May-17 100.6658 9.5100 200.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.2953 9.1700 110.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 99.7939 8.8100 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.0000 9.2500 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.4350 9.0000 20.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.6500 0.0000 1.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.8000 9.2700 5.00 INE341E11037 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.64% 03-Mar-20 61.9800 9.1800 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.3500 1.0100 22.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.2700 10.9200 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.9600 9.1900 2.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.9500 12.7000 5.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 100.0200 9.8400 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 100.9000 12.5500 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.5400 7.4400 8.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.1500 9.1200 7350.00 INE121H08065 IL 9.55% 28-Feb-23 99.2000 9.6700 0.10 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 97.4728 9.6500 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0685 10.9700 506.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 100.4200 9.2900 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.8703 9.2000 350.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.0767 9.1300 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 97.2000 9.2200 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2500 9.3100 5.60 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.9000 7.3700 80.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 113.4300 7.1500 1.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 104.6800 8.1900 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.3938 7.4400 501.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 0.0000 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 103.8000 0.0000 0.50 NSE === INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Oct-14 113.4025 9.2500 2000.00 INE257L07079 JSW INVESTMENTS P LTD 0.00% 10-Nov-14 112.1448 12.5000 1000.00 INE976I07BI4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.03% 22-Dec-14 100.0790 8.9201 1500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.9527 9.3200 100.00 INE296A08573 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 96.8782 9.3347 7.00 INE136E07MV4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Jun-15 126.7300 0.2797 5.00 INE136E07OZ1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-15 118.4300 - 7.50 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0883 9.4000 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1060 9.3500 50.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.2196 9.3500 850.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.1176 8.6947 450.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.1176 8.7500 450.00 INE691I07638 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 26-Oct-15 100.0019 9.1693 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4557 9.1000 950.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4557 9.1000 950.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.3580 9.3551 400.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.4729 9.2700 250.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.4729 9.2700 250.00 INE136E07MJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Apr-16 149.2600 - 2.00 INE335K07067 COFFEE DAY ENTERPRISES PRIVATE LTD - 04-Jul-16 100.3782 - 1000.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.4890 9.3910 10.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.1084 9.0495 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.1084 9.0500 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0968 9.0576 19.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4389 8.9650 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4389 8.9650 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3929 8.9934 157.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1299 9.3430 38.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5878 9.0400 17.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0944 9.3500 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0944 9.3500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6865 8.9700 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6574 8.9879 70.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6865 8.9575 50.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED SR-III 9.35% 07-Sep-16 100.0366 9.3180 4.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0200 8.9500 600.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9700 8.9656 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9689 8.9790 8.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.0000 9.5850 500.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3655 9.3800 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3655 9.3800 50.00 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-16 102.1735 9.1530 32.30 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2899 9.0600 450.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2871 9.0561 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3042 9.0520 7.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.6753 9.3610 10.00 INE949L08020 AU FINANCIER (INDIA) PRIVATE LTD. 14.40% 28-Nov-16 104.1729 12.7500 400.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.6805 9.3500 29.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.6805 9.3500 29.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1339 9.7111 100.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1339 9.0000 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.1867 9.0500 500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.1867 9.0500 250.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.7600 9.4909 2.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8858 9.0500 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8858 9.0500 500.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6741 9.5000 1245.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.5073 10.2004 100.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.5073 10.2000 100.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 100.1400 9.4934 0.50 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.9600 9.4879 6.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.6658 9.5000 200.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.8160 9.1500 150.00 INE752E07413 POWERGRID SR13L 8.63% 31-Jul-17 97.9600 9.4590 3.80 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.3178 9.1000 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.3178 9.1000 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3203 9.1000 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.2953 9.1600 110.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 101.5567 9.4600 56.00 INE043D07GV6 IDFC LIMITED 8.00% 14-Sep-17 77.3643 9.0000 250.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.0000 9.6900 600.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.8128 9.3601 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.8128 9.3700 100.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.7939 8.9100 250.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 98.6300 9.5582 1.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8553 8.1776 2100.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8553 8.9800 2100.00 INE206D09202 NPCIL TX-20 6.15% 14-Aug-18 89.5200 9.4874 0.90 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.4600 8.9872 48.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7000 9.2800 270.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7148 9.2698 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 70.4200 8.5500 1.10 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.0324 9.3150 1660.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.0324 9.3150 1660.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 100.6050 9.4400 150.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.1000 10.6000 203.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 101.7806 9.3978 3.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 96.7800 9.6791 6.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.3800 9.1600 4.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 100.0000 9.3195 550.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 100.0000 9.3900 550.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 100.0000 9.3900 1500.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.4445 9.2600 65.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.4445 9.2600 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.7000 9.1065 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.7000 9.1065 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 99.9700 9.3200 1019.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 98.0360 9.3000 50.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 98.0360 9.3000 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.5030 9.2800 76.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.5030 9.2800 61.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 12.90% 26-Jul-21 100.4500 12.7824 1.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.3000 9.2700 15.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.8365 7.3100 40.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.1000 9.1400 2650.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.1000 9.1390 1900.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.2718 9.4300 120.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.6745 9.2012 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.7250 9.2400 350.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.4341 9.1200 100.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 97.4728 9.6400 210.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 98.6100 9.4400 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.8500 9.7600 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0500 10.4300 222.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 100.4200 9.2800 150.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 100.4200 9.2800 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.9008 9.1850 500.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.8703 9.1900 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 101.0636 9.2100 230.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 101.0621 9.2100 150.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 101.0621 9.2100 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.0767 9.1200 80.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.3000 9.2900 55.00 INE155A08209 TATA MOTORS LIMITED 9.77% 12-Sep-24 100.1000 9.7500 450.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 100.0000 10.1500 159.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 100.0000 9.1600 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.6500 9.2700 15.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.4000 9.1500 0.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.5737 9.4200 657.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 108.1400 7.3000 2.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.6200 7.3300 40.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 107.4800 7.6600 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.8813 7.4100 200.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.5735 7.1700 5.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.5000 7.5530 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 110.4069 7.4200 8.50 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 101.4249 9.2000 250.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.3606 9.1200 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.2797 9.1300 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2547 9.2582 5.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.3938 7.4200 595.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 