Sep 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10532.80 NSE 38892.60 ============= TOTAL 49425.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Oct-14 113.4312 0.0000 250.00 INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 10-Nov-14 98.8785 9.4400 150.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1827 9.3200 150.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILISERS 9.70% 15-Jun-16 99.3616 10.1600 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.6224 9.1100 150.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.0000 9.4300 200.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4154 9.3600 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.2871 9.0700 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0000 9.8000 0.30 INE202B07BF6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 29-May-17 101.4131 10.2700 100.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 100.7002 9.3600 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6211 9.9800 50.00 INE721A07HS7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.50% 03-Sep-17 2.9833 0.0000 1200.00 INE721A07HT5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.50% 04-Sep-17 2.9833 0.0000 1200.00 INE721A07HU3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.50% 05-Sep-17 2.9833 0.0000 1200.00 INE033L07710 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.05% 01-Oct-17 100.9688 9.5100 10.00 INE310L07340 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-17 103.3872 8.5700 55.90 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 99.6751 9.3300 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 99.0239 9.2600 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 98.2359 9.4200 50.00 INE752E07FX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-18 99.0105 9.1000 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 100.1172 9.2000 150.00 INE848E07393 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-19 98.5652 9.1700 200.00 INE722A08057 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 103.5000 10.7800 100.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.0000 9.6100 15.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.6875 9.1200 150.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.2800 5.4700 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.3200 10.9400 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.4757 10.8600 6.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.2700 9.2900 14.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 104.2200 7.3300 31.20 INE909H08071 TATA MOTOR FINANCE LIMITED 11.00% 02-Mar-22 103.3500 10.3100 0.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.0620 7.1900 7.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.3500 9.1300 1028.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.4340 9.1300 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2000 10.6700 2501.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 100.4600 9.2800 60.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 101.1235 9.2100 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.0742 9.1300 200.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 100.5883 9.0800 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.5692 9.2900 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2800 9.3200 3.10 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 100.8200 10.0000 3.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 99.3500 9.1100 1.00 INE310L07AC5 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Aug-28 102.8960 10.2300 99.80 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 108.4548 7.5600 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.7907 7.4300 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.0281 7.3500 80.00 INE202E07138 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.80% 20-Mar-29 106.2351 8.0500 1.00 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 31-Mar-29 107.5914 7.8900 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.1600 7.2700 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.0000 10.6300 4.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 102.0200 10.8000 2.00 NSE === INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Oct-14 113.4312 9.2500 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9541 8.9000 2650.00 INE660A07HC1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 98.8546 8.9981 250.00 INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Nov-14 98.8785 9.0000 150.00 INE667F07AI7 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.75% 21-Nov-14 99.9973 9.0292 250.00 INE909H07933 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 25-Nov-14 100.0137 9.1600 50.00 INE721A07EM7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 26-Nov-14 99.9937 9.6329 400.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.9990 9.1000 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.9783 9.1447 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.9783 8.8500 50.00 INE121A08LP6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 20-Feb-15 100.6333 9.6411 250.00 INE121A08LP6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 20-Feb-15 100.6333 9.6500 250.00 INE136E07MV4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Jun-15 126.7600 0.2495 1.00 INE136E07OZ1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-15 118.4500 - 2.00 INE774D07IH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.90% 17-Aug-15 100.2307 9.5700 60.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.2196 9.3780 850.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 101.1636 9.7569 50.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 101.1636 9.7000 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1827 9.3000 150.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 99.3207 10.3000 200.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 99.8550 9.6200 100.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 99.8550 9.6200 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6224 9.1000 150.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4457 8.9609 5.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1834 9.3100 100.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1987 9.3018 20.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.0000 9.4214 200.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1572 9.3100 250.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1572 9.3100 250.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED SR-III 9.35% 07-Sep-16 100.0425 9.3012 11.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9482 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9482 84.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 101.8745 9.5965 18.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.5507 9.3100 250.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.5507 9.3100 250.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.0491 8.7782 26.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.0000 9.5814 200.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 100.0000 9.3319 150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4154 9.3500 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3754 9.3727 26.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2871 9.0561 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2946 9.0558 65.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.9603 9.2982 1750.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.9603 9.2500 1750.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.7000 9.2100 650.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6211 9.9700 50.00 INE721A07HS7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 03-Sep-17 2.9833 10.6200 1200.00 INE721A07HT5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 04-Sep-17 2.9833 10.6200 1200.00 INE721A07HU3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 05-Sep-17 2.9833 10.6200 1200.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.5166 8.8500 30.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.5166 8.8500 30.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.0000 9.6861 30.00 INE033L07710 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.05% 01-Oct-17 100.9790 9.5000 10.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7954 8.7160 1650.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7954 8.8800 1650.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.1363 8.7800 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.1363 8.7800 100.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.9800 9.4000 10.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 98.3508 9.5800 125.00 INE310L07340 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-17 103.3872 9.2200 55.90 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 99.6751 9.3200 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.0239 9.2500 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 98.2600 9.4000 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8570 8.1776 1250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.5500 9.2600 1.00 INE752E07FX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-18 99.0105 9.1000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7000 9.2700 51.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 100.1172 9.1900 150.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 98.5652 9.1600 200.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 100.1700 9.4000 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.2500 9.1956 2.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.6737 9.2000 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.6737 9.2000 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.4829 9.2500 20.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.6875 9.1100 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.6875 9.1100 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.2400 9.2500 307.00 INE721A07HZ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 19-Sep-19 98.0900 - 650.00 INE691I07778 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.50% 19-Sep-19 100.0000 9.4923 50.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 99.6400 9.4200 2.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 98.9500 9.3800 1.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.7300 9.4537 2.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 98.2175 9.2600 40.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 101.6146 9.5200 700.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.6500 9.2500 824.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.2900 9.2700 11.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.2170 9.2909 320.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.2170 9.2600 250.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 98.0246 - 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.6000 12.3900 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.3500 9.0926 4286.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.3000 9.1018 2355.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.4340 9.1200 102.00 INE310L07803 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-24 104.2800 9.7000 5.50 INE691I08289 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.73% 16-Feb-24 100.6500 9.6039 5.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 97.4225 9.6500 110.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.4500 9.6000 10.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 99.2000 9.4000 450.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2000 10.6100 2744.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 100.5100 9.2658 120.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 101.1235 9.2000 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA .30% 04-Sep-24 101.0742 9.1200 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.0742 9.1200 50.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.5000 9.2600 17.00 INE155A08209 TATA MOTORS LIMITED 9.77% 12-Sep-24 100.0000 9.7600 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 100.2500 10.1000 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 100.0000 9.1620 950.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.6010 9.2750 175.00 INE054O07033 L&T SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-25 97.7423 9.5000 250.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.1000 9.3500 2.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.1300 9.0500 5.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.3500 9.3200 1.00 INE310L07993 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-May-28 102.8198 10.1600 63.60 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.5073 9.9100 150.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 102.8385 10.1600 52.40 INE310L07AB7 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jul-28 102.8633 10.1600 18.50 INE310L07AC5 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Aug-28 102.8960 10.1600 98.40 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.0240 7.3932 300.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 101.9500 8.5000 60.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 101.3300 9.2200 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.2797 9.1300 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.2797 9.1300 50.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 104.2500 9.1704 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.6330 7.3983 65.10 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.0000 10.6300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com