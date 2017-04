Sep 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 26381.00 NSE 63929.40 ============= TOTAL 90310.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9503 9.3800 2200.00 INE774D07HP6 M 10.20% 15-Dec-14 100.0998 9.3500 250.00 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.12% 31-Jul-15 99.7458 9.3800 1000.00 INE916DA7CV6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.14% 10-Sep-15 100.6522 9.3900 1000.00 INE916DA7FB1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.40% 14-Sep-15 99.9720 9.4200 250.00 INE916DA7451 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD. 9.25% 26-Oct-15 99.8426 9.3800 700.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 96.5000 10.6400 2.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.0965 9.0000 150.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 99.9581 9.3000 50.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.4983 9.4400 100.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.4573 9.3000 1000.00 INE296A07AI6 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.08% 28-Apr-16 100.8130 9.4300 1000.00 INE296A07BY1 BAJAJ FINANCE LIMITED ZERO C 22-Aug-16 100.9014 0.0000 2.00 INE013A07C80 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Aug-16 100.5890 0.0000 5.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.2161 9.3000 1000.00 INE296A07CC5 BAJAJ FINANCE LTD 9.60% 29-Aug-16 100.0276 9.5700 50.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1572 9.3200 1000.00 INE296A07CW3 BAJAJ FINANCE LIMITED - 14-Sep-16 100.1204 0.0000 46.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.7969 9.2900 600.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.3589 8.7600 25.00 INE895D08303 TATA SONS LTD 9.90% 24-Dec-16 100.5006 9.4200 450.00 INE752E07926 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-17 94.0000 10.0000 2.00 INE202B07BF6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 29-May-17 101.4231 10.2600 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.7851 9.9100 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 100.3082 9.1800 150.00 INE013A07C98 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 27-Aug-17 100.5890 0.0000 5.00 INE423A07187 ADANI ENTERPRISES LIMITED 11.85% 03-Oct-17 100.3000 11.7300 8000.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 8.65% 08-Oct-17 99.9646 8.6600 1000.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LTD 10.00% 03-Nov-17 99.9818 9.9900 150.00 INE582L07047 TATA HOUSING 10.20% 27-Nov-17 99.6962 10.2900 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.3701 9.2100 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 100.3657 9.2900 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.7043 9.1100 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.2193 9.2600 500.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 24-May-20 106.9000 7.3500 4.00 INE036A07179 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD. 10.00% 15-Jun-20 98.2000 10.4100 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 59.7600 8.6200 18.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 91.2500 9.6300 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.3500 0.0000 4.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 100.0200 9.8400 50.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD - 19-Sep-21 100.0200 9.8400 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.8925 7.2900 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.3000 7.3200 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.4500 9.0900 1250.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.5000 9.8900 1.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 100.1100 10.2600 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.5100 10.5700 761.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.8363 9.2100 300.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 100.9310 9.2400 850.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.3300 9.3000 112.00 INE721A07IC9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD - 19-Sep-24 100.0200 10.0000 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 100.5241 9.0900 50.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.5000 9.3000 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 99.6800 9.0900 625.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 108.6800 7.4400 15.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 108.4548 7.5600 250.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.7900 7.1500 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.1600 7.3400 30.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 112.9300 7.2000 1.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.3180 9.1300 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 99.3959 7.4600 26.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.0900 7.4500 20.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 0.0000 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.3000 12.8400 10.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.2500 0.0000 1.00 NSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9503 9.0000 2200.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.9477 9.6000 50.00 INE804I07BL2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-14 157.2100 - 2.50 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0537 9.2115 1000.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0537 8.8750 1000.00 INE894F07683 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 09-Jan-15 100.2052 9.3863 350.00 INE894F07683 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 09-Jan-15 100.2052 9.5500 350.00 INE896L07033 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.85% 16-Feb-15 100.7497 9.7500 250.00 INE896L07041 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.85% 12-Mar-15 100.9069 9.7500 250.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.2347 9.5911 250.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 98.3500 10.0000 13.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 102.5882 9.4438 1000.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 102.5882 9.3100 1000.00 INE043D07GO1 IDFC LIMITED 8.99% 15-Jun-15 99.8236 9.0683 500.00 INE043D07GO1 IDFC LIMITED 8.99% 15-Jun-15 99.8236 9.0500 500.00 INE136E07OZ1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-15 118.4900 - 1.00 INE614G08046 RELIANCE POWER LIMITED 11.25% 21-Jul-15 100.0000 - 200.00 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 99.7458 9.3100 1000.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 100.2483 9.6711 50.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 100.2483 9.5400 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0794 9.4377 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0794 9.3800 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1212 9.3285 50.00 INE916DA7CV6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.14% 10-Sep-15 100.6522 9.4000 1000.00 INE916DA7FB1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.40% 14-Sep-15 99.9720 9.4000 250.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 98.6929 8.8400 2.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Sep-15 123.6500 2.6943 1.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.5000 10.0490 100.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.1260 8.6867 200.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.1260 8.7400 200.00 INE916DA7451 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.25% 26-Oct-15 99.8427 9.4000 700.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5102 9.0500 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5102 9.0500 100.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.7881 8.9600 47.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.0965 9.0000 150.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.9581 9.2850 50.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.8421 8.9100 19.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.4983 9.4200 100.00 INE296A07AI6 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.08% 28-Apr-16 100.8130 9.4400 1000.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.3381 9.3500 40.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.8000 9.4000 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.8000 9.4000 50.00 INE136E07MO9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-May-16 147.8800 - 2.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.5688 9.3400 25.00 INE345P07016 KALPATARU LAND PRIVATE LIMITED 15.00% 29-Jul-16 100.7196 - 60.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4508 8.9700 21.00 INE296A07CB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 18-Aug-16 99.9488 9.6100 12.00 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-16 102.0655 9.1800 12.80 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.2161 9.2900 1000.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1866 9.3200 40.00 INE296A07CC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 29-Aug-16 100.0276 9.5500 50.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.0126 9.4300 40.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1901 9.2900 2600.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1901 9.2900 1600.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 100.0359 9.3052 120.00 INE667F07BZ9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD - 15-Sep-16 114.0057 9.6900 50.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 100.0000 9.3313 700.00 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-16 102.1588 9.1800 12.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.0000 - 4000.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2815 9.0587 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2815 9.0600 50.00 INE296A07CX1 BAJAJ FINANCE LIMITED - 27-Sep-16 100.0800 - 20.00 INE445L08094 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Oct-16 100.0384 9.3051 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.7969 9.2900 600.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 100.6911 10.3312 470.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.3589 8.7500 25.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 111.9458 12.7500 13.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-16 102.3427 9.1800 2.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 100.5006 9.4200 450.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 9.00% 31-Dec-16 101.4375 10.0936 20.00 INE283O07046 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 27-Jan-17 110.1221 12.6420 59.00 INE286K07021 TECHNO ELECTRIC & ENG. CO. LTD. 10.24% 28-Jan-17 99.5278 10.9821 44.00 INE750H07030 SAMVARDHANA MOTHERSON 0.00% 20-Feb-17 108.3139 12.0405 90.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.7600 9.4901 2.00 INE136E07OB2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-17 125.1800 - 2.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.3800 9.6438 5.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 100.1400 9.4929 0.50 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.9600 9.4867 6.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 99.0587 10.5593 90.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 100.1830 12.8410 90.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.7400 9.1800 1300.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.7851 9.8990 50.00 INE752E07413 POWERGRID SR13L 8.63% 31-Jul-17 97.9600 9.4598 3.80 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED - 13-Aug-17 101.3147 11.5834 90.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.3082 9.1700 150.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.0000 9.6852 550.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.8448 9.1110 40.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.8448 9.1200 40.00 INE423A07187 ADANI ENTERPRISES LTD 11.85% 03-Oct-17 100.3000 12.0600 8000.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9646 8.7000 1000.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.2655 9.1800 25.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.2655 9.1800 25.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 99.9818 9.9800 150.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 99.8459 9.7000 420.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 98.6300 9.5590 1.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 99.3413 9.1000 7.50 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.4210 10.6500 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8549 8.1788 2250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8549 9.0300 2250.00 INE206D09202 NPCIL TX-20 6.15% 14-Aug-18 89.5200 9.4912 0.90 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.7000 9.1900 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.8600 9.2300 12.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 100.1517 9.1800 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.9240 9.1000 350.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.0925 9.0500 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.4000 9.1500 10.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 98.2800 9.2500 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.3701 9.2000 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.5107 9.1599 100.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 96.7800 9.6800 6.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.2333 9.2000 50.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.3200 9.4000 5.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.4300 9.4900 62.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.3657 9.2800 310.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.5201 9.2400 10.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.7043 9.1050 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.1900 9.2600 745.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.2193 9.2550 50.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 98.0000 9.4100 7.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 96.9200 9.4900 2.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.2000 9.5848 1.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 95.8708 11.4500 20.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 59.4850 0.0000 30.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 98.0000 9.2400 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.6700 9.2500 1260.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.8200 9.2100 25.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 12.90% 26-Jul-21 100.0300 12.8600 161.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.4000 9.2600 25.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.6100 9.9000 2.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 100.0000 - 150.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 100.0000 - 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.4500 9.0700 2404.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.4500 9.0739 1100.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 100.1100 10.2500 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.0937 9.7300 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 94.9858 9.8200 753.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.6015 8.6800 250.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 92.8608 9.1500 100.00 INE202E07104 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.16% 20-Mar-24 104.9253 7.4000 10.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 106.4500 7.2748 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.4000 9.8700 7.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.3000 10.6000 2178.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.4200 9.2800 5.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.0000 9.3787 900.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.0000 9.3800 900.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.8363 9.1949 455.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.8044 9.1999 138.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.9947 9.2200 950.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.4400 9.2700 25.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 100.0000 10.2400 150.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 100.0000 10.1400 360.00 INE721A07IC9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 19-Sep-24 100.0000 - 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 100.5241 9.0800 50.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.6700 9.2650 21.00 INE043D07195 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.86% 20-Sep-25 97.2900 9.2550 2.00 INE054O07033 L&T SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-25 97.7438 9.5000 250.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 100.3300 9.2400 1.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 107.4800 9.2400 1.00 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 100.7000 10.0200 7.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.7689 9.2500 750.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.0013 9.0423 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.6800 9.2700 125.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6538 9.2450 2150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.0400 7.3900 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 108.8616 7.4100 15.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 108.5891 7.5350 500.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.3045 7.3200 35.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 101.9500 8.5000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.3180 9.1250 250.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.9300 9.2400 4.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 104.2500 9.1700 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.8300 7.3800 5.40 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 97.9500 9.2500 3.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 101.7400 9.7500 3.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange