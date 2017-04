Sep 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8542.60 NSE 56313.50 ============= TOTAL 64856.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE036A07369 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 30-Apr-14 70.2808 - 700.00 INE916DA7535 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.88% 10-Dec-14 99.9733 8.7100 750.00 INE013A07E13 RELIANCE CAPITAL LTD 9.72% 19-Dec-15 100.0000 9.7000 1000.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.9024 9.3200 50.00 INE013A07E05 RELIANCE CAPITAL LTD 9.86% 19-Mar-16 100.0000 9.8600 1000.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.5000 9.2400 29.00 INE334R15027 IFMR CAPITAL - 22-Jun-16 99.1350 - 16.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.9219 9.3100 100.00 INE013A07C80 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Aug-16 103.0000 0.0000 5.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1953 9.3100 100.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.0000 9.4300 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9600 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8796 9.2500 650.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.9383 9.3200 300.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.2380 10.0400 50.00 INE895D08444 TATA SONS LTD 9.85% 21-May-17 100.6592 9.5100 50.00 INE013A07C98 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 27-Aug-17 103.0000 0.0000 5.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.6465 9.3000 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.0746 9.0300 250.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 117.8945 0.0000 100.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 31-Jan-19 101.3989 9.2700 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.3337 9.2200 100.00 INE134E08FZ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.25% 19-Jun-19 99.3000 9.3200 10.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 100.4388 9.2700 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.1988 9.2700 250.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 97.4300 9.2600 1.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 61.1250 8.7800 7.00 INE261F09FQ7 NABARD 0.00% 01-Dec-20 60.2000 8.5800 15.80 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.2500 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.3500 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.2394 10.8300 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.7000 12.5700 10.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.2600 9.2900 3.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE COPROATION RESET 09-Nov-21 99.5000 12.8000 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.5900 7.2300 1.30 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2000 7.2400 2.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 99.7000 11.2700 0.50 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 98.7803 9.1000 50.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 102.8037 9.1000 50.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 107.5200 7.3600 3.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 107.4100 9.0600 4.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.8000 9.3900 10.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 110.4500 10.0100 2.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.1000 9.1200 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 100.0000 9.7400 500.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 99.9633 9.1500 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9400 10.5900 458.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 100.4300 9.2700 13.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.3122 9.1600 400.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.4700 9.2700 15.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 100.5226 9.0900 150.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.9500 9.3000 410.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.3020 7.4700 14.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 98.5737 9.2200 300.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.7599 9.0800 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.6900 7.3200 26.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.5050 7.3300 17.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.0000 10.6400 3.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 100.1000 12.8700 1.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 103.6180 0.0000 1.00 NSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9649 8.9007 1000.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9570 9.3190 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9624 8.9005 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9624 9.2885 750.00 INE916DA7535 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.88% 10-Dec-14 99.9733 8.7500 750.00 INE511C07227 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 16-Dec-14 100.3424 9.1500 250.00 INE306N07526 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES RESET 24-Dec-14 100.0197 9.3900 2600.00 INE148I07332 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Dec-14 112.4541 - 500.00 INE148I07332 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Dec-14 112.4541 9.2500 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0623 9.0215 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0623 8.7500 100.00 INE896L07033 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.85% 16-Feb-15 100.6139 10.0800 750.00 INE896L07041 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.85% 12-Mar-15 100.7447 10.1200 750.00 INE916DA7AS6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.02% 02-Apr-15 100.1815 9.4500 3.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.4235 9.4400 10.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 102.6227 9.4295 1000.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 102.6227 9.2950 1000.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.2542 9.0701 5.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.9960 9.5264 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.9960 9.5000 50.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.5300 10.0200 100.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.2924 10.0400 1600.00 INE804I07GY4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-15 130.3010 0.0000 2.50 INE013A07E13 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.72% 19-Dec-15 100.0000 9.7900 1000.00 INE635O09019 OCEANUS DWELLINGS PRIVATE LIMITED 18.00% 29-Feb-16 100.0290 24.0000 25.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.9386 9.3000 10.00 INE013A07E05 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.86% 19-Mar-16 100.0000 9.9300 1000.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 99.0501 10.2312 150.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.2328 9.6319 29.00 INE136E07MJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Apr-16 150.3800 - 1.50 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8736 9.0500 41.00 INE121A07GE2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 24-May-16 113.5484 10.0500 50.00 INE121A07GE2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 24-May-16 113.5484 10.0500 50.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.9219 9.3000 100.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1953 9.3000 100.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.0000 9.4200 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9700 8.9600 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9700 8.9645 50.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.0618 8.7800 16.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.0000 9.3307 95.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.0000 9.3307 30.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2815 9.0587 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2815 9.0600 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2913 9.0700 5.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.3001 11.2500 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8796 9.2500 650.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.9383 9.7000 300.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0648 9.3900 150.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0648 9.3900 150.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.2380 10.0300 50.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 28-Apr-17 124.4800 - 2.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.1500 10.3600 2.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.6592 9.5000 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.6223 9.3900 150.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.7782 9.1800 210.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.8149 9.1500 100.00 INE476M07032 LT HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jul-17 99.9919 9.4200 500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.7033 9.9500 210.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6500 9.9575 150.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 100.4398 12.4000 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.3293 9.1600 40.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.1971 9.1600 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3389 9.0899 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3389 9.0900 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3647 9.0900 35.00 INE692Q07027 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.55% 01-Sep-17 100.0218 9.5300 100.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 100.0150 9.3809 40.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6465 9.2900 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.4475 9.3700 200.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.7124 8.7700 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.7124 8.7700 150.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.0746 - 2780.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.0242 - 500.00 INE013A07E21 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.70% 25-Sep-17 100.0000 - 500.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9746 8.6473 1000.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9746 8.6875 1000.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.2157 8.7500 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.2157 8.7500 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.0817 9.3586 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.0817 9.3800 50.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 117.8945 9.4000 100.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8657 8.1769 7450.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8657 9.0498 7450.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.3800 9.1600 13.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 100.0000 12.3000 150.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.1100 9.2500 2.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 99.8339 9.1600 1.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 101.3989 9.2600 50.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 98.5163 9.0500 150.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 98.5163 9.0500 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.3337 9.2100 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.3526 9.2050 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7216 11.8300 1385.00 INE121A08MH1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 11.75% 07-May-19 105.5187 10.1600 750.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.4900 10.5600 1.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.4000 9.2900 4.00 INE069R07018 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 102.6291 12.3100 1100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.2898 9.4100 55.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.4388 9.2600 60.00 INE115A07FU2 TRCH 9.44% 30-Aug-19 100.0000 - 600.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.1953 9.2600 350.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.1953 9.2600 100.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.4500 9.8500 0.50 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 101.3300 12.3200 1.00 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 29-Jun-20 98.5400 10.3200 3.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 98.0400 9.4000 43.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.9500 11.2000 20.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 102.0133 9.2500 14.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 102.3300 10.1497 31.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.6900 9.2400 140.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.9000 9.2000 20.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.3100 9.2700 14.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.9473 7.3050 37.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.5500 9.0549 1611.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.5700 9.0512 750.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 98.7803 9.0900 50.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 9.8800 390.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 94.9676 9.8200 250.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 102.8037 9.0900 50.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 106.9000 7.4400 1.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.8582 11.6600 123.00 INE733E07EX1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.17% 22-Mar-24 100.5226 9.0746 50.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.8000 9.4000 10.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0000 11.8200 120.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 99.2200 9.3960 450.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 110.4500 10.0000 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.2900 9.8800 6.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.1000 9.3100 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.0000 9.7300 500.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 99.9633 9.3500 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2000 10.6000 506.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.1841 9.1400 900.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.1841 9.1400 450.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.9900 9.2200 20.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.4500 9.2700 23.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 100.5226 9.0800 200.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.5011 9.2900 176.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.5011 9.2900 50.00 INE043D07195 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.86% 20-Sep-25 98.9400 9.0100 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.1700 9.3200 5.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.5455 7.5200 7.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.4500 9.3000 301.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.8436 9.3400 1.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 101.6433 9.5100 90.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 108.9900 7.4900 500.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 111.4326 7.4200 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.3011 7.3200 35.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 105.1100 8.1300 10.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 110.7300 7.3100 6.70 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.7599 9.0700 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.9800 7.4600 600.30 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 99.4651 9.9500 300.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.0000 10.6300 3.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.9000 12.8800 74.50 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 