Sep 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13850.70 NSE 60322.40 ============= TOTAL 74173.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.9801 9.3500 850.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 100.0562 9.3300 500.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 99.7862 9.0800 1350.00 INE895D08410 TATA SONS LTD 9.98% 10-Apr-15 100.0311 9.6800 700.00 INE614G08046 RELIANCE POWER LTD 11.25% 21-Jul-15 100.0000 11.1300 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.9079 9.0400 100.00 INE296A07CC5 BAJAJ FINANCE LTD 9.60% 29-Aug-16 99.9431 9.6100 77.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.5771 9.0500 51.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9577 8.9800 52.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.0166 8.8000 51.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4179 9.3500 26.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.8000 3.0600 1.60 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.3190 9.2600 50.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1615 9.7000 750.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.4131 9.0700 200.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.4114 9.1200 140.00 INE692Q07027 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.55% 01-Sep-17 100.1500 9.4800 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.6449 9.3000 100.00 INE721A07BJ9 SHRIRAM TRANSPORT FINACE CO LTD 10.50% 13-Sep-17 101.2939 9.9700 850.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.0000 9.0400 650.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 100.0012 8.8300 22.50 INE054O08031 LNT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 98.7984 9.4100 1000.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.8671 9.0800 150.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 117.2600 6.5600 900.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 96.0400 9.2600 1.00 INE722A08057 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 103.6700 10.7300 50.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 97.4783 8.8700 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-19 95.7879 9.0600 50.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.5200 11.5200 3.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.3500 9.1700 10.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.9115 9.0600 100.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 61.6250 8.6600 10.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 116.4860 1.1000 150.00 INE137K07018 HPCL MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 118.6403 0.7700 250.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.6500 10.8900 6.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.6500 12.6600 2.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE COPROATION RESET 09-Nov-21 101.5000 12.5500 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.8700 9.0400 550.00 INE137K07034 HPCL MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 118.1736 1.5500 250.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 110.4500 10.0100 3.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.4000 9.6900 84.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.8500 10.3200 211.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 100.9828 9.2100 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.1202 9.1600 250.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 101.1179 9.2000 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.1968 9.1100 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 100.5825 9.0700 700.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.8180 9.2500 50.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 38.7100 9.6300 28.00 INE043D08DO6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 08-Jul-25 96.7800 9.2800 1.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 96.7800 9.2800 1.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 35.3100 9.6300 61.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.2100 7.3100 3.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 29.3900 9.6300 65.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORPORATIO 9.03% 22-Mar-28 99.9800 9.2200 501.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.4850 7.3000 29.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 111.5282 7.3100 50.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 105.4700 8.1000 12.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 110.3534 7.3700 11.60 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 101.5791 9.1900 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.5156 9.1000 150.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 106.8000 9.7800 780.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 100.8500 9.7100 300.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 110.9100 7.4100 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.2500 12.8500 3.00 NSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9598 9.0000 2200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9564 9.4185 1100.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 99.9916 9.0000 3000.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 99.9901 9.4167 1500.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.9772 9.4854 500.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.9772 9.1000 500.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.9801 9.0000 850.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 100.0562 9.0000 500.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 99.7862 8.7800 1350.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9685 8.9000 1200.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9685 9.1836 600.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0171 8.7459 13.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 99.7720 9.2500 5.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.6962 9.0369 50.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.6962 8.8000 50.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.2663 9.4600 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0849 8.9600 16.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.7949 9.5932 250.00 INE121A07GR4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 20-May-15 99.7415 9.5929 500.00 INE121A07GR4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 20-May-15 99.7421 9.5990 500.00 INE121A07GT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.40% 20-May-15 99.6834 9.5991 250.00 INE121A07FK1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.67% 05-Jun-15 100.4851 9.5900 35.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.0276 8.9000 3.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.2455 10.1000 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 31-Jul-15 100.3846 8.9000 6.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.0000 8.9647 1500.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.0000 8.9600 1500.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 96.8300 10.4427 4.00 INE039A09NB4 IFCI LIMITED 9.75% 31-Mar-16 93.2500 - 2.50 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.5200 9.8719 6.00 INE160A09140 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 08-Apr-16 97.9500 9.1373 1.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 97.7700 9.5126 5.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 97.1500 10.5033 1.00 INE958G07957 RELIGARE FINVEST LIMITED 11.30% 26-Apr-16 102.8683 11.3330 42.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8934 9.0400 950.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8934 9.0400 850.00 INE039A09NH1 IFCI LIMITED 10.30% 31-May-16 93.4500 - 1.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.7215 9.0400 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.7215 9.0400 600.00 INE774D07JO5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL - 27-Jun-16 99.9442 9.4300 750.00 INE148I07696 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-16 100.2816 10.0880 53.00 INE341E07274 MSRDC SR-11 13.50% 24-Jul-16 103.8000 11.0124 0.30 INE039A09NN9 IFCI LIMITED 10.30% 31-Jul-16 93.0000 - 1.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.2096 9.2900 850.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.2096 9.2900 850.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6906 8.9473 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6906 8.9600 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9738 8.9606 53.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.5743 9.2900 250.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.5743 9.2900 250.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.2126 9.2064 70.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.2126 9.2000 70.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5288 9.2767 25.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3145 9.0367 44.00 INE670E07318 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.00% 04-Oct-16 94.7900 11.0212 8.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8571 9.2481 1000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8571 9.2600 1000.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 97.3000 10.9971 1.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.0231 8.9357 70.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.3510 9.2500 100.00 INE341E08041 MSRDC SR-13 13.50% 19-Oct-16 104.4200 10.9612 0.80 INE341E08058 MSRDC SR-13 13.50% 23-Oct-16 104.4200 10.9691 0.10 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.0138 9.2583 7.00 INE043D07GH5 IDFC LIMITED 0.00% 12-Dec-16 82.8266 8.9189 2.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 97.2500 9.5300 2.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 102.3512 9.2706 12.60 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1615 8.9000 1500.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1615 9.6976 750.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8798 9.0500 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8798 9.0500 500.00 INE039A09LI3 IFCI LIMITED 9.00% 31-Mar-17 89.3500 0.0000 1.50 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 99.9000 9.8631 12.00 INE310L07266 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-17 102.5098 9.2721 12.60 INE660N08011 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED - 28-Apr-17 102.1863 10.4183 450.00 INE039A09LN3 IFCI LIMITED 9.00% 30-Apr-17 89.1000 0.0000 1.00 INE237A08833 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 9.50% 06-May-17 97.7000 0.0000 1.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 99.7600 9.7606 8.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 101.4656 7.2600 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.8282 9.2973 29.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.8712 9.1300 15.00 INE759E07095 LT FINCORP LIMITED BR - 10-Jul-17 99.9863 9.6544 650.00 INE476M07032 LT HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jul-17 99.9935 9.4231 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.9668 9.4211 42.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 99.9300 9.8681 8.00 INE756I07456 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.53% 31-Jul-17 100.0304 9.5121 42.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.6765 9.9400 38.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 100.5470 9.4249 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.4485 9.1100 160.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.3289 9.1110 83.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.4105 9.0600 450.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.4105 9.0600 450.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.4850 9.0299 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.4131 9.0600 1300.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.4114 9.1097 340.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.4114 9.1100 200.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.9360 8.7800 75.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.4358 9.0508 41.00 INE445L08128 NABHA POWER LIMITED 9.40% 28-Aug-17 100.0000 - 380.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.8898 8.7697 100.00 INE692Q07027 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.55% 01-Sep-17 100.1500 9.4668 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6449 9.2900 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6449 9.2900 100.00 INE445L08144 NABHA POWER LIMITED 9.40% 11-Sep-17 100.0000 - 240.00 INE721A07BJ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 13-Sep-17 101.2688 9.9608 550.00 INE721A07HW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 13-Sep-17 101.2939 9.9500 300.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.0662 9.6586 61.00 INE310L07316 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-17 102.7006 9.3508 37.90 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.0000 - 3310.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.0494 - 200.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.0000 - 600.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.0000 - 500.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 100.0000 - 100.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.5000 9.7200 1.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 100.0012 8.8400 22.50 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 98.7984 9.4000 1000.00 INE160A09199 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 18-Jan-18 99.9100 9.4497 4.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.8671 9.0700 150.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8680 9.0000 500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8680 8.1761 250.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 101.2539 7.5000 50.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 96.0600 9.2500 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.6000 0.0000 2.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.1800 9.4794 350.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.1800 9.3500 350.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 107.5200 9.6476 2.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 105.2000 0.0000 2.00 INE916D08CM9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.00% 30-Dec-18 101.8500 0.0000 1.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.0197 9.3300 100.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 100.6544 9.3750 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 100.6544 9.3800 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.4782 9.1688 100.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.1945 10.5700 50.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 97.4783 9.0600 50.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 91.7000 11.1849 3.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 95.7879 9.0550 50.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 96.6843 9.8450 32.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 100.1600 9.4000 2.00 INE238A08310 AXIS BANK LIMITED 9.15% 16-Jun-19 99.9660 9.1310 120.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.3063 9.1800 17.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 102.4200 8.2400 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.5818 9.2800 50.00 INE115A07FU2 TRCH 9.44% 30-Aug-19 100.0000 - 1000.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.9115 9.0500 100.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 96.6500 0.0000 1.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 99.9500 9.3238 510.00 INE667F07EI9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.70% 26-Sep-19 100.0050 - 150.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.2300 0.0000 1.00 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 93.8600 11.0318 2.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 97.9357 9.1600 100.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 116.4860 10.5000 150.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 97.9500 9.5000 1.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 118.6403 10.3000 250.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.1700 9.3900 10.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.8900 9.2000 251.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 99.7000 9.5000 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.4400 0.0000 101.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 102.3000 10.0000 0.70 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.0500 0.0000 2.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.3500 9.2700 14.00 INE651A09049 STATE BANK OF MYSORE 8.95% 15-Nov-21 99.1200 9.4006 1.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.2700 11.3915 100.00 INE818F08011 KERALA FINANCIAL CORPORATION 9.99% 27-Dec-21 99.3000 0.0000 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.8500 8.9994 3152.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.8700 8.9958 2000.00 INE871D07MS4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.85% 12-Mar-22 102.6384 9.3150 15.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.9500 9.1600 3.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 98.4000 9.4004 2.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 118.1736 10.5000 250.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 99.5500 0.0000 3.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 97.8000 0.0000 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 96.9000 0.0000 4.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 97.5801 9.1800 50.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.15% 20-Mar-23 93.4000 0.0000 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.5141 9.7200 250.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 102.7700 7.5200 100.00 INE752E07HX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-23 98.3200 9.1100 1.30 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 107.4500 7.3600 1.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 104.3300 9.7000 10.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 106.5500 7.2600 50.00 INE695F09441 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.75% 24-Mar-24 97.6000 10.1358 3.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 95.7000 0.0000 1.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 99.2400 9.3900 450.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.4500 9.8600 201.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN. 9.50% 28-Jul-24 100.0000 9.5000 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.8500 10.5200 28.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.9828 9.2000 50.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.5818 9.2535 150.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.7520 9.2268 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.7980 9.2500 200.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.1190 9.1500 560.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.1202 9.1499 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 101.1179 9.2000 220.00 INE549F08525 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.19% 01-Sep-24 100.0000 9.4000 35.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.1968 9.1000 50.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 101.0000 9.1812 12.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 100.5825 9.0700 700.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 100.4600 - 424.00 INE909H08204 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.35% 26-Sep-24 100.0000 10.3500 9.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.8180 9.2400 373.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 38.7100 9.6100 14.00 INE691A09177 UCO BANK RESET 25-Mar-25 90.9600 0.0000 1.00 INE043D07146 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 06-Aug-25 96.1000 0.0000 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.1597 9.4580 42.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 35.3100 9.6100 30.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.4000 8.9900 7.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.8089 9.2400 100.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 29.3900 9.6100 32.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.4300 9.3000 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 98.7181 9.0500 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.3000 0.0000 2.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 106.6977 7.4600 150.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.4862 7.3000 4.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 111.0554 7.3500 50.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 110.8200 7.3000 6.60 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 101.5791 9.1800 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.5559 9.0950 400.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 113.0177 7.3700 200.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 98.5000 9.1900 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.0500 10.6300 3.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 100.0000 12.8600 4.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 97.8000 - 21.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 89.5500 0.0000 3.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 