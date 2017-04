Sep 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13646.20 NSE 45440.60 ============= TOTAL 59086.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 112.2500 7.3400 212.10 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 105.0000 9.9500 500.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 100.1000 12.8700 1.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 101.0900 0.0000 5.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.7500 12.7900 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 103.8000 0.0000 0.50 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.9834 9.3300 250.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 97.0000 10.3000 4.00 INE136E07PU9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Feb-16 108.3400 0.0000 2.50 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.7000 9.7400 6.00 INE136E07MP6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-May-16 147.9700 0.0000 5.00 INE136E07MO9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-May-16 147.6700 0.0000 5.00 INE895D08378 TATA SONS LTD 9.75% 19-Jul-16 100.5422 9.3700 250.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 03-Sep-16 100.5365 9.4000 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9558 8.9800 95.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.3030 9.0500 200.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.5000 0.0000 0.50 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 133.9100 0.0000 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8749 9.2500 100.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 130.0500 0.0000 2.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 101.3600 9.9700 48.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5915 9.3600 250.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 120.3400 0.0000 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6501 9.1000 100.00 INE692Q07027 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.55% 01-Sep-17 100.2500 9.4300 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.6449 9.3000 200.00 INE423A07187 ADANI ENTERPRISES LIMITED 11.85% 03-Oct-17 100.4500 11.6700 4000.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 101.4500 10.1600 70.00 INE582L07047 TATA HOUSING 10.20% 27-Nov-17 99.9091 10.2100 200.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.75% 15-Jan-18 99.7511 8.8100 400.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 101.4500 10.1800 400.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7659 11.2100 50.00 INE155A08118 TATA MOTORS LTD 9.69% 29-Mar-19 100.0278 9.6500 750.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 100.9555 9.7100 1250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.6000 9.1100 7.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 100.9919 9.7100 250.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 101.6900 10.3000 200.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 101.6900 10.3500 200.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.1400 10.9100 1.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 101.0000 0.0000 900.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 101.0000 0.0000 850.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 101.6724 1.7600 50.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 103.1500 10.8900 0.50 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 8.74% 15-Nov-22 97.1000 9.2500 3.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.0983 9.4200 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.4332 9.1300 250.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 105.5000 9.3500 2.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 106.6412 7.2500 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 97.8959 9.5800 250.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0500 11.4700 250.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.2108 9.5200 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.4700 10.5600 20.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.4802 9.3100 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.1313 9.1100 150.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.9000 9.2000 19.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.0000 9.3800 105.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.6100 7.1900 3.10 INE202E07138 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.80% 20-Mar-29 110.3400 7.5900 1.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 105.4800 8.0900 23.00 NSE === INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 99.4950 9.4400 4.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.7218 7.3900 9.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.9000 9.7851 11.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.5000 11.0100 6.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 89.5500 0.0000 3.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8600 1.00 INE795K15107 INDIA STRUCTURED ASSET TRUST 0.00% 15-Oct-14 99.5255 11.6016 326.00 INE025M15089 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - 15-Oct-14 99.5255 11.6016 163.20 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9716 8.7507 250.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.9834 8.9800 250.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 98.7200 9.7500 6.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.2408 9.1033 2.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.2810 10.0500 100.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.7758 8.6698 50.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.7758 8.7000 50.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0897 9.2500 100.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.7801 8.9700 27.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 98.1000 9.4000 8.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 98.1984 9.3500 2.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.8631 8.9000 27.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 107.1986 9.3021 15.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.1500 9.4000 12.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.3557 9.3400 27.00 INE027E07071 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 10-Jun-16 100.0732 9.8350 17.50 INE148I07696 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-16 100.2712 10.0939 62.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.5422 9.3500 250.00 INE648A09037 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 9.15% 10-Aug-16 100.4794 8.8285 14.00 INE296A07CB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 18-Aug-16 99.9874 9.5900 18.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.2215 9.3000 27.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.0244 9.4200 27.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 03-Sep-16 100.5365 9.3800 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9558 8.9700 220.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9595 8.9684 128.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5385 9.2694 30.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.3896 9.9100 40.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3030 9.0400 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2881 9.0500 130.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8773 9.2500 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8749 9.2500 74.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.5761 9.3500 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.5761 9.3500 250.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.6979 9.3400 250.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.6979 9.3400 250.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 101.9712 11.1600 40.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5915 9.3500 250.00 INE039A09OS6 IFCI LIMITED 10.20% 31-Mar-17 91.7500 - 3.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.1700 10.3500 2.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.2373 8.7500 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.2373 8.7500 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.0734 8.8206 15.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 104.3938 11.9519 30.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6501 9.0900 100.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 100.4771 12.4500 150.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.3639 9.3200 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.3639 9.3200 50.00 INE310L07308 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-17 102.7376 9.3300 11.20 INE692Q07027 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.55% 01-Sep-17 100.2500 9.4257 50.00 INE445L08136 NABHA POWER LIMITED 9.40% 07-Sep-17 100.0000 9.3948 600.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6449 9.2900 200.00 INE445L08144 NABHA POWER LIMITED 9.40% 11-Sep-17 100.0000 9.3935 150.00 INE530L07095 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.76% 12-Sep-17 99.2840 11.0087 25.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 101.9610 9.2924 50.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 100.1887 10.3150 30.00 INE310L07316 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-17 102.6112 9.4000 10.40 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.0000 9.0484 5050.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.0483 9.0300 4900.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.0000 9.3883 2500.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.0000 10.0300 250.00 INE691I07794 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.55% 26-Sep-17 100.0000 9.5500 100.00 INE423A07187 ADANI ENTERPRISES LTD 11.85% 03-Oct-17 100.4500 12.0000 4000.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 100.0000 9.3960 400.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.7511 9.0000 400.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.6447 - 165.70 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.5366 9.3700 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7659 11.7944 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 95.6400 9.0700 9.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.3410 9.3020 30.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.9800 9.3400 261.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 100.0000 9.3800 1000.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 100.0000 9.4400 1500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.2327 9.2500 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.2327 9.2500 50.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 98.1300 9.3800 23.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 97.5400 9.4300 3.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.1700 11.3900 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4668 10.6650 30.00 INE001A07GO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 13-Apr-21 99.7300 9.4300 2.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 102.5800 10.1100 60.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 100.0406 9.1918 1.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.5200 9.2300 600.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.4500 0.0000 8.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.0000 9.2800 5.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.8200 9.0047 7200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.8200 9.0047 6807.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 118.0732 10.5217 80.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.0983 9.7200 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.5342 9.7165 30.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 92.8600 9.1500 1.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.4332 9.1200 250.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 102.1500 9.3100 1.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 105.5000 9.2000 4.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.4200 9.8600 179.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.0000 9.7323 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.5800 10.5500 109.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 100.3800 9.7328 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.4802 9.3000 1100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 101.3100 9.1700 15.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.1313 9.1100 352.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.1313 9.1100 200.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.9000 9.2000 84.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 100.6467 9.0600 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 100.0000 9.2767 370.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 100.0000 10.1405 10.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 101.1400 9.1900 28.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.1000 9.6000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2800 9.0200 0.60 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.8400 9.2300 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.4500 9.3000 377.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 98.7500 9.0400 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.8446 9.3400 3.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.2000 7.2200 29.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 101.4800 9.1921 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com