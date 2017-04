Oct 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 26221.00 NSE 32099.00 ============= TOTAL 58320.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 104.1000 0.0000 0.50 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 100.0000 12.1600 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.7500 12.7900 0.50 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0834 8.9000 1450.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.0897 8.8000 1100.00 INE565A09074 INDIAN OVERSEAS BANK 7.25% 08-Apr-15 97.8500 11.5400 2.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.8000 11.3100 1.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 97.1000 10.7300 1.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9337 8.8500 1500.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 96.4500 10.8700 1.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9340 8.8500 1950.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.75% 24-Aug-16 101.4089 9.8600 50.00 INE139F09606 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.90% 01-Sep-16 98.3000 9.8900 1.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4982 9.2900 20.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.2863 9.0500 50.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 100.1500 12.4900 13.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 98.0000 10.1000 2.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8732 9.0600 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.7781 9.8100 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.2062 9.1700 50.00 INE445L08136 NABHA POWER LIMITED 9.40% 07-Sep-17 100.0000 9.3900 150.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 99.9907 9.0600 750.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.0000 9.3900 50.00 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 99.6119 9.3500 50.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 117.2858 6.5400 900.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 98.2752 9.4100 100.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 101.3425 10.2200 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 70.5070 8.5700 0.50 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 69.5900 8.3900 1.30 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 100.3000 9.3200 2.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.4170 9.2200 900.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 101.5708 10.3300 200.00 INE020B08799 RECL - 19-Nov-19 99.1416 9.2300 150.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 101.4000 0.0000 22.50 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 10.00% 29-Jun-20 98.5000 10.3400 4.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 101.5700 10.3800 200.00 INE261F09FQ7 NABARD 0.00% 01-Dec-20 59.7500 8.7100 56.60 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.5500 10.9700 10.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 104.7200 10.9800 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0500 9.3000 7.00 INE909H08063 TATA MOTOR FINANCE LTD 11.00% 17-Sep-21 100.4500 10.9000 0.50 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.9000 0.0000 150.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 100.9000 10.7200 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.4000 7.3900 2.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5010 7.5300 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.8500 8.9200 14100.0 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 101.0000 11.1300 1.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.9361 9.1600 100.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 99.9500 9.1900 13.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0000 11.4800 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.4600 10.9100 140.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.1753 9.1600 300.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.3812 9.0800 500.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.9443 9.2300 110.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 104.2500 7.7400 2.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.9220 7.5900 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.4676 9.1100 100.00 NSE === INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.5600 9.8200 40.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 99.6900 7.4200 4.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.2200 7.3500 9.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 100.0000 12.8600 2.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 98.8200 12.9100 20.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.9500 12.8700 2.00 INE025M15089 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - 15-Oct-14 99.5095 12.8500 61.50 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.9626 9.5858 1.00 INE704I07DQ9 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 29-Oct-14 132.3421 - 100.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.0325 8.5500 500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0834 8.5700 1450.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.8458 8.9597 400.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.8458 8.6500 400.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0867 8.5000 1100.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.8626 8.6000 4.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.9641 8.8975 250.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.9641 8.6100 250.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-14 100.5000 12.7646 2.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9684 8.9005 4.00 INE296A08573 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 97.0972 9.2474 50.00 INE565A09074 INDIAN OVERSEAS BANK 7.25% 08-Apr-15 98.9000 9.5500 2.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 98.8500 9.4500 1.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.6474 8.9500 1.30 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 99.7875 9.2911 500.00 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 99.7875 9.2500 500.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 98.1500 9.5000 1.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9337 8.7000 1500.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 97.4500 10.1100 1.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9340 8.7000 1950.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 97.8000 9.5000 2.00 INE053A08081 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED - 01-Mar-16 161.6364 0.0000 17.80 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.4207 8.7431 1.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 98.2012 9.3500 2.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 97.9200 9.9500 1.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.7277 9.0368 12.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Aug-16 101.4089 9.8500 50.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 100.5570 9.2843 50.00 INE139F09606 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.90% 01-Sep-16 99.3000 9.5000 1.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED SR-III 9.35% 07-Sep-16 100.1961 9.2200 29.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.5805 9.2800 60.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.0673 8.7582 7.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.0310 9.5720 20.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5442 9.2644 40.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2863 9.0400 50.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 100.0000 - 50.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 99.0000 9.5000 2.00 INE341E08041 MSRDC SR-13 13.50% 19-Oct-16 106.0000 10.1200 0.80 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.0000 10.7100 50.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 102.8600 10.7000 80.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8732 9.0500 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5875 9.3509 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5875 9.3500 250.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 120.6300 - 1.70 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.7781 9.9000 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2062 9.1600 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.4448 9.0541 45.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.3500 9.1314 130.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.10% 13-Sep-17 101.9711 9.2884 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.0000 9.0463 1650.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.0000 9.0463 500.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.7353 - 165.70 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 99.4800 9.2500 1.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.6119 9.3450 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.9023 8.1659 1600.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.9023 8.7500 1600.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.1921 11.6800 50.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 102.5424 9.1830 1.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.3500 9.3000 44.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.0000 9.6000 120.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.6588 9.2000 205.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.6588 9.2000 200.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 101.6900 10.4200 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.4170 9.2000 2350.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.3401 9.2200 1850.00 INE691I07802 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.50% 26-Sep-19 100.3500 - 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 98.5948 9.2000 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 99.1416 9.2200 150.00 INE261F09FQ7 NABARD 0.00% 01-Dec-20 59.8250 8.6800 56.60 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 107.2500 10.4900 10.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.8900 9.2000 1.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.6300 9.2100 12.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.0612 7.4500 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.8700 8.9943 5300.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.8200 9.0047 200.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 102.3410 9.6800 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.9361 9.1500 100.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 99.3300 10.0000 16.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.9800 9.3900 13.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 110.0000 10.3000 90.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0000 11.8300 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.5000 10.5600 122.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.1753 9.1400 300.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.0509 9.1604 300.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 101.3800 9.1600 5.00 INE549F08525 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.19% 01-Sep-24 100.2500 9.3500 25.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.3812 9.0700 500.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.8100 9.2100 11.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 100.1600 9.2509 23.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 100.1000 10.1241 6.00 INE909H08204 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.35% 26-Sep-24 100.0000 10.3500 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.6000 - 1603.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 101.8000 9.0900 143.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 96.9000 9.2500 1.00 INE555J07013 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 10.04% 30-Sep-25 100.2581 10.0000 200.10 INE054O07033 L&T SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-25 97.7602 9.5000 750.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.5684 7.5200 2.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 100.0000 9.5800 60.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.5863 9.4200 294.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.5100 9.9100 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 101.5500 9.8000 3.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.5079 9.1000 250.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 101.5079 9.1000 150.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com