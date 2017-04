Oct 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14960.60 NSE 49228.50 ============= TOTAL 64189.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 14-Dec-14 99.9665 8.7700 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1955 9.2800 300.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.7779 9.2600 100.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.15% 24-Dec-15 100.4684 9.6500 50.00 INE296A07BY1 BAJAJ FINANCE LIMITED - 22-Aug-16 101.2306 0.0000 9.00 INE296A07CC5 BAJAJ FINANCE LTD 9.60% 29-Aug-16 99.9762 9.5900 12.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9495 8.9800 29.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 100.9785 8.8100 29.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.2836 9.0500 29.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 99.6600 0.0000 1.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0000 9.7600 0.30 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9097 9.2300 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.8599 9.2600 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.1149 9.0100 250.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.4615 9.2100 500.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-17 100.0000 0.0000 4.00 INE043D07GW4 IDFC LTD 9.06% 05-Oct-17 100.0926 9.0300 3000.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.75% 15-Jan-18 99.8251 8.7900 4250.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 99.4206 9.0100 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.8004 9.1200 450.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 9.5834 0.0000 150.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 58.9715 9.5100 7.00 INE721A07GT SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD. - 24-Oct-20 102.7359 10.1200 50.00 INE261F09FQ7 NABARD 0.00% 01-Dec-20 57.2095 8.7200 46.60 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.4000 2.0600 6.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.2812 9.2200 227.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.3500 0.0000 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.0780 10.9400 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.1504 10.9400 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 103.5573 9.6400 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.2439 7.3400 302.20 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 99.2229 7.3400 5.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.0000 9.1900 22.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 97.9556 9.5700 1000.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 101.9400 10.3600 50.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.0000 9.1400 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.5000 10.6200 554.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.5575 9.1200 710.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 100.4100 9.0100 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.5000 9.5200 1301.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.3556 9.3000 440.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.3195 7.2900 200.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 110.3500 7.4800 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 102.1343 9.1200 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 0.0000 3.00 NSE === INE759E07103 L&T FINCORP LIMITED 11.75% 10-Oct-14 100.0000 11.7500 162.50 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9933 8.1948 1000.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9933 8.5500 1000.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0838 8.8150 750.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0838 8.5000 750.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.1845 8.7928 250.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.1845 8.4900 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9665 8.4700 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0893 8.4700 500.00 INE033L07512 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 26-Dec-14 100.2285 8.8950 2500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8500 9.4649 1.00 INE523H07106 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 11.00% 20-Mar-15 100.3974 10.0192 850.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.8560 9.0562 50.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.8560 8.8500 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0199 9.2277 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0199 9.0500 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.2032 9.2100 700.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.2032 9.5101 400.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.4687 10.0687 100.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.1299 8.7175 500.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.7779 9.2571 100.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Dec-15 100.4684 9.6500 50.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.7903 9.2299 350.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.7903 9.2300 350.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 25-Mar-16 100.0000 - 1000.00 INE682Q07010 INDIAN HOSPITALS CORPORATION LTD 11.80% 25-Apr-16 101.0131 10.9988 150.00 INE005A08MZ8 ICICI NMDQ102 11.50% 16-May-16 102.3000 9.9300 1.20 INE005A08MW5 ICICI NMDQ102 11.20% 20-Jun-16 101.9300 9.9300 0.20 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 99.7685 10.0000 50.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.5397 8.8223 2.00 INE005A08MY1 ICICI NMDQ102 11.10% 05-Jul-16 101.8000 10.0000 2.50 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.6500 9.2600 5.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.6500 9.2600 5.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0345 9.2260 50.00 INE005A08ND3 ICICI NMDQ202 11.05% 18-Aug-16 101.7600 9.9700 1.80 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9700 8.9574 520.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9700 8.9574 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9403 91.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2109 9.0799 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2109 9.7099 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2618 9.0524 29.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9097 9.2200 400.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 97.1500 11.1000 10.00 INE005A08NE1 ICICI NMDQ202 10.95% 31-Oct-16 101.6900 9.9700 2.50 INE005A08NB7 ICICI NMDQ302R 10.55% 23-Nov-16 100.9700 9.9700 2.80 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 99.8500 9.3000 1.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.0066 9.2600 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.0066 9.2600 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.8599 9.2500 100.00 INE005A086T6 ICICI NMDQ302R 10.20% 18-Jan-17 100.2800 10.0000 0.50 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 97.3726 9.4700 2.00 INE005A08PI7 ICICI NMDQ402 10.15% 27-Mar-17 100.2300 9.9900 3.60 INE005A08PG1 ICICI NMDQ402 9.85% 20-Apr-17 99.5600 10.0000 1.80 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 100.5453 12.4650 40.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.6864 9.9300 30.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5073 9.0200 35.00 INE445L08144 NABHA POWER LIMITED 9.40% 11-Sep-17 100.0000 9.3900 100.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.0000 9.6796 40.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.0434 9.6600 30.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.1149 9.0000 250.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.0000 10.0319 40.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.0926 - 2000.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 100.0000 9.3925 130.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.8251 8.8000 4250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.9868 9.0300 350.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.9868 9.0300 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.5142 9.0800 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.5142 9.0800 250.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 99.1828 - 25.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.6000 10.6000 10.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.3526 8.3522 900.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.3526 8.3000 900.00 INE121A07GX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 21-May-18 99.0314 9.9500 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.8910 9.0315 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1041 9.1500 520.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1041 9.1500 200.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 99.4206 9.0150 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.0000 7.9300 5.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.1008 9.0299 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.6100 9.1800 22.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.7600 9.4800 6.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.0339 11.4720 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.7310 9.0951 450.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.7310 9.0950 450.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 95.9042 9.0000 4.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.5993 9.1000 315.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.7500 9.1900 68.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.5400 9.3800 3.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.6903 9.3000 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.6903 9.3000 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.8476 9.1500 230.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.8476 9.1500 200.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 100.2893 9.3600 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.8004 9.1000 4076.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.8004 9.1000 2400.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 100.0000 - 200.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 100.0000 - 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 99.5834 9.1100 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 99.5993 9.1060 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 98.8763 9.1100 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 98.8763 9.1100 50.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 98.3100 9.3400 26.00 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 102.7359 10.1000 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.6000 10.9942 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.1504 10.7800 12.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.6351 8.8542 210.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.6351 9.0000 210.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 100.1800 9.1400 1.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 101.3085 9.1100 150.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 101.3085 9.1100 150.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.6068 9.6200 101.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 100.7000 10.3900 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6304 9.1300 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6304 9.1300 350.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.9500 9.1500 30.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.9108 8.9714 400.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.9108 9.0000 400.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3200 9.0800 8.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.0108 7.2800 189.90 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.0725 7.3700 183.70 INE457A09116 BANK OF MAHARASHTRA RESET 19-Jul-22 101.6000 9.6200 18.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.6758 9.5840 600.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.6758 8.9991 600.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.4939 9.0400 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.4939 9.0400 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0000 9.3900 37.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 101.7021 9.0500 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 101.7021 9.0500 50.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 102.1500 9.3100 1.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 107.3000 7.3853 12.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 97.9556 9.5600 1750.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.7600 9.5600 20.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.3300 9.8700 16.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.0000 9.7300 270.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.4500 10.5653 647.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 101.0077 9.1850 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.5574 9.0800 1000.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.5574 9.0800 250.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.9500 9.1900 312.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 100.2000 9.2438 105.00 INE909H08204 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.35% 26-Sep-24 100.0000 10.3400 100.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 99.3500 - 30.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.5500 9.7200 2700.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.6084 9.7100 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 101.2544 9.1700 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 101.2544 9.1700 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.3556 9.0000 440.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 102.6868 7.4000 1.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.6100 10.0000 10.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.5500 9.2700 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.9700 7.4000 10.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 105.8025 8.0500 3.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 102.1343 9.1100 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 102.1558 9.0200 6.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 98.5896 9.1800 10.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange