Oct 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10053.90 NSE 33872.40 ============= TOTAL 43926.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.9335 8.5900 800.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD RESET 24-Nov-14 100.0621 9.3000 100.00 INE916DA7535 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.88% 10-Dec-14 99.9728 8.7300 250.00 INE909H07958 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 100.0819 9.1200 250.00 INE860H07300 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 17-Dec-14 100.0703 9.2300 500.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LTD 10.35% 26-Dec-14 100.1295 9.3200 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1847 9.2900 100.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.7254 8.7400 550.00 INE043D07DH2 IDFC 9.05% 24-Dec-15 100.0465 8.9500 150.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.0944 9.0000 100.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.35% 11-Jul-16 101.0253 10.6100 95.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.75% 24-Aug-16 101.3845 9.8700 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9800 7.3300 3800.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.2808 9.0500 60.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 99.9800 12.5100 1.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 100.0966 9.7000 100.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.9346 9.8300 100.00 INE001A07JK7 HDFC LTD 9.50% 13-Sep-17 100.4926 9.2900 100.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-17 99.9800 0.0000 3.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD - 13-Feb-18 101.7877 - 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.5600 9.1200 200.00 INE134E08FZ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.25% 19-Jun-19 99.7500 9.2000 18.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.8981 9.0600 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.6500 9.1400 63.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 101.4051 0.0000 12.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 0.00% 26-Apr-20 101.9500 0.0000 5.10 INE721A07GT SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD. - 24-Oct-20 102.7359 10.1200 50.00 INE261F09FQ7 NABARD 0.00% 01-Dec-20 57.2237 9.5100 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.9091 10.9300 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.7500 12.7300 2.00 INE039A09NK5 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 148.7000 2.5900 1.60 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.7000 9.2000 32.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 100.0449 9.8400 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.5000 7.4700 3.70 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.6643 7.4300 250.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.4157 7.3100 10.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.2500 9.6800 185.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.6000 10.5500 47.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.2999 9.1300 250.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.9000 9.2000 2.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED - 30-Sep-24 99.8000 9.1600 3.00 INE043D07146 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 06-Aug-25 98.6000 9.1500 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.3000 9.3100 29.40 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.6000 7.3300 0.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.5000 7.2800 5.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 7.3300 750.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.00% 29-May-28 100.5000 9.9200 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.0900 7.2800 1.70 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 101.9712 9.1400 100.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.7500 12.8300 2.00 NSE === INE759E07103 L&T FINCORP LIMITED 11.75% 10-Oct-14 100.0000 11.7500 162.50 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 100.0097 8.5005 250.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.9335 8.5500 800.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0867 8.5002 1500.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.0743 8.5001 200.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0829 8.4800 1200.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0829 8.7958 500.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.8905 8.7864 300.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.8905 8.4800 300.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 99.7287 9.1500 20.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 04-Feb-15 212.0760 0.0000 6.80 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0670 9.1663 50.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0670 8.9000 50.00 INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Feb-15 206.8370 0.0000 3.20 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 99.9712 9.2800 100.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 98.2900 9.6414 5.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1903 9.2717 1400.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1903 9.2001 1400.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1847 9.2500 100.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.4900 10.0439 50.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.7254 8.7395 550.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.1449 8.6749 500.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.1449 8.7003 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5025 9.0500 1400.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5025 9.0500 1400.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.0465 8.9500 150.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 40.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.7984 8.9600 10.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.0944 9.0000 100.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.8909 8.8900 4.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.5498 9.2000 250.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.5498 9.2000 250.00 INE690F08030 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 7.90% 04-Apr-16 98.1800 9.4000 3.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.3693 9.3300 10.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.9497 9.0100 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.9497 9.0100 250.00 INE148I07696 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-16 100.3197 10.0550 40.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 101.0253 9.8300 95.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 19-Jul-16 100.9380 8.7500 230.00 INE296A07CB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 18-Aug-16 100.0035 9.5700 10.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Aug-16 101.3845 9.8600 150.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 99.9966 9.4300 10.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.3825 9.1700 200.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.3825 9.1650 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.1951 9.2700 10.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9392 3550.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9700 8.9574 150.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 14-Sep-16 101.0107 8.7800 50.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 14-Sep-16 101.0107 8.7800 22.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5308 9.2576 7.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2808 9.0400 176.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3481 9.0000 160.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3481 9.0000 100.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 100.0000 - 30.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9604 9.1900 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9604 9.1900 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.2629 9.2907 300.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.2479 9.2935 150.00 INE690F08113 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.05% 01-Mar-17 99.8400 9.6000 1.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6388 9.5200 12.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.2683 9.5200 8.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 100.0966 9.6499 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.9720 9.0800 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.9720 9.0891 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7134 9.5200 8.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.9346 9.8200 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.4382 9.1100 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.4382 9.1100 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.4926 9.2800 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.1253 9.0000 350.00 INE667F07EG3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD - 26-Sep-17 100.2558 - 73.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.7800 9.6000 2.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.9001 - 10.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD - 13-Feb-18 101.7877 - 150.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 99.1828 - 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 98.4226 9.3500 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.8651 9.0400 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.8651 9.0400 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1349 9.1399 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1349 9.1400 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.9402 9.0306 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.9402 9.0400 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.1008 9.0300 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.2500 9.1400 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.7487 9.0900 1100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.7137 9.1000 650.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.7180 9.0989 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.4151 9.1500 15.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 100.0000 9.1296 2.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.7600 9.3200 2.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.8994 9.0297 200.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.8465 9.1500 200.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.8465 9.1500 200.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0000 9.4500 200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.8994 9.0500 300.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 100.4421 9.3200 100.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 100.4421 9.3200 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.6832 9.1300 802.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.6832 9.1300 750.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 100.0000 - 50.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 100.0000 - 500.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 97.2300 9.5129 13.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 107.3722 7.2700 3.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 98.4244 9.3100 200.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.2812 9.0000 227.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.4400 10.4500 1.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 96.8400 9.4997 14.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 100.2362 11.2200 400.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.5901 9.9000 30.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1990 9.2350 50.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 98.4894 - 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.1125 9.0235 1.30 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 103.3000 7.3800 3.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.1754 7.2500 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.5506 7.4400 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.8000 9.0065 400.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.8296 9.8010 500.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.6245 9.8400 30.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.8712 9.1500 100.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.4500 9.6000 15.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 97.7700 9.2900 7.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 100.0000 9.2712 100.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 100.0000 9.2695 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.8700 10.5000 349.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 101.0387 9.1800 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.2999 9.1200 450.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.2999 9.1200 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.5710 9.0400 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.5710 9.0400 50.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 101.1500 9.1561 2.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 100.2810 9.2400 220.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 98.9500 9.2600 1.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 100.0000 10.1386 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.5000 9.7262 700.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 101.2533 9.1700 197.00 INE752E07HZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-25 95.5100 9.5056 7.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.4660 9.2771 103.90 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 96.1200 9.5030 6.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 7.3400 1000.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.5000 9.3000 14.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 107.2203 7.4000 250.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 108.9296 7.4000 250.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 109.1099 7.4000 250.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 101.9712 9.1300 101.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 102.0532 9.0325 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 95.9300 9.4979 21.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 99.8900 7.4000 4.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.1800 7.3483 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.6503 10.9000 2.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.9500 12.8700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com