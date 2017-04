Oct 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7815.20 NSE 31548.90 ============= TOTAL 39364.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 100.2438 9.3400 250.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 17-Oct-15 100.0506 8.8900 350.00 INE013A07TS4 RELIANCE CAPITAL LTD - 01-Jun-16 124.3582 0.0000 1.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.75% 24-Aug-16 101.4050 9.8500 150.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 100.0000 12.5000 2.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.6832 3.1300 1.50 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-16 100.1000 12.4800 5.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.6900 9.3100 250.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.8615 4.4800 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.1818 9.3300 200.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.9329 9.8300 136.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5890 8.9900 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.5917 8.9900 50.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 01-Sep-17 100.2436 9.2800 100.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 99.4753 8.9300 150.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 100.0200 10.4500 5.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 102.2254 9.1200 250.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 101.5083 9.3100 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.8520 9.0700 250.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 100.4527 9.2800 250.00 INE820F07027 APPU HOTELS LIMITED - 20-Jun-19 100.0000 9.9700 540.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 100.6186 9.2700 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.9109 9.0900 550.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 24-May-20 107.3690 7.2700 3.00 INE261F09FQ7 NABARD 0.00% 01-Dec-20 57.2379 9.5100 30.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7600 10.9800 5.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.7000 12.5600 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.0000 9.8200 30.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.7700 9.1800 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.1695 7.2400 2.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.0000 7.2400 18.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 99.1000 9.7600 30.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.6000 10.2800 30.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 98.2994 9.1000 50.00 INE202E07104 IREDA LTD 8.16% 20-Mar-24 105.9700 7.2500 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.5000 10.5600 600.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 101.5000 9.1300 40.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 101.0385 9.2200 150.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 101.0000 9.1900 2.00 INE909H08204 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.35% 26-Sep-24 99.9800 10.3500 30.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED - 30-Sep-24 100.0000 9.1300 8.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.7500 9.4800 1330.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.6000 7.3300 1.80 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 99.4000 10.3200 40.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 7.3300 1.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 25-Mar-28 98.3500 7.2300 1.40 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 107.2257 7.4100 250.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 108.9350 7.4100 250.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 109.1154 7.4000 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.0000 7.3900 761.70 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 112.6500 7.4100 2.80 NSE === INE136E07LK9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-14 139.8000 - 31.50 INE136E07LK9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-14 139.9270 11.5000 31.50 INE804I07BK4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-14 135.8900 0.0000 2.00 INE804I07HG9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Nov-14 115.8010 - 1.00 INE804I07HN5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-14 131.3800 0.0000 6.10 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9517 8.5500 250.00 INE804I07II3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Dec-14 130.0110 0.0000 3.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 04-Feb-15 212.1540 0.0000 3.50 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0960 9.6169 200.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0960 9.2300 200.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.2438 9.2400 250.00 INE306N07344 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.93% 31-Jul-15 100.1844 9.5862 200.00 INE306N07344 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.93% 31-Jul-15 100.1844 9.5000 200.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1884 9.2659 1000.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1884 9.1900 1000.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1597 9.1900 1100.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1597 9.2036 100.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.0506 8.9000 350.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5025 9.0500 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5025 9.0500 50.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 4.30 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 121.3700 0.0000 1.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 140.0000 0.0000 1.00 INE039A09NH1 IFCI LIMITED 10.30% 31-May-16 93.4500 - 1.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 100.9520 8.7400 230.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 100.9520 8.7400 230.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0879 9.1900 550.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0879 9.1900 550.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0650 9.2060 89.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Aug-16 101.4050 9.8300 150.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 02-Sep-16 98.6100 9.5159 18.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0041 8.9368 159.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9392 150.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.0478 - 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.4007 8.9700 300.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.4007 8.9700 300.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.0000 - 150.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 101.1003 8.9200 250.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 101.1003 8.9200 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9427 9.2000 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9427 9.2000 150.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 111.9830 - 123.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.6900 9.3000 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 100.4589 8.9000 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 100.4589 8.9000 50.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.8615 9.4000 50.00 INE039A09LI3 IFCI LIMITED 9.00% 31-Mar-17 89.3500 0.0000 0.50 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.8448 9.2841 15.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.1817 9.3208 200.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.9277 9.8200 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5890 8.9800 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.5917 8.9800 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.5917 8.9800 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.6399 9.0099 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.6399 9.0100 50.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 100.2436 9.2800 100.00 INE721A07HW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 13-Sep-17 101.4057 9.9500 50.00 INE043D07GV6 IDFC LIMITED 8.00% 14-Sep-17 77.7049 8.9858 250.00 INE043D07GV6 IDFC LIMITED 8.00% 14-Sep-17 77.7049 8.9859 250.00 INE296A07DK6 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 03-Oct-17 100.0000 - 300.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 99.4753 8.9200 650.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 99.4753 8.9200 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.6007 9.0500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.6007 9.0500 50.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 100.0000 10.4400 5.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 98.4500 9.3400 100.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 95.2800 9.5179 16.20 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.2254 9.1100 350.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.5742 9.3700 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.9363 9.0800 550.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.9693 9.0700 550.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 106.0500 9.4500 1.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.0625 11.4620 1.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 101.5083 9.3200 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.9592 9.0300 1100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.8870 9.0500 600.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.8448 9.1260 500.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 100.4527 9.3259 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.8194 9.0400 30.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 100.0000 9.1294 2.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.7800 9.2750 150.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.7644 9.2800 50.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 97.9399 9.1267 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 100.6186 9.2700 700.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 100.6187 9.2700 650.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.0868 9.0000 100.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 100.6287 9.2700 150.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 100.6287 9.2700 150.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.8723 9.0800 650.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.8723 9.0800 100.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 100.0000 - 100.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 100.0000 - 350.00 INE752E07EQ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-20 101.1000 9.1700 1.30 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 100.6679 12.5000 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.4700 9.2700 2.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 107.3690 7.2700 3.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 98.3800 9.3200 25.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 100.0000 - 2000.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 180.7500 0.0000 195.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 97.8600 9.2700 1.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.8800 9.1500 67.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.5858 9.9000 20.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 100.0000 - 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.1695 7.2500 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.2000 8.9324 600.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.9000 8.9875 350.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 98.4963 9.1400 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 98.4963 9.1400 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 98.2994 9.0925 50.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 1.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.4900 9.6000 15.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.1400 9.7100 19.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.6000 10.5400 216.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 101.1000 9.1702 500.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 101.0385 8.0064 150.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.5850 9.0750 192.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.5850 9.0750 150.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 101.0600 9.1694 4.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 100.4118 9.2200 202.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 99.4000 9.1500 1.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 100.0000 10.1380 150.00 INE909H08204 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.35% 26-Sep-24 101.4500 10.1000 10.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 99.2500 - 80.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.7500 9.6800 2450.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.0000 - 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 99.9400 - 500.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 101.4400 9.1400 244.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.8800 9.2700 4.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 97.2800 9.1900 1.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 100.0000 8.9800 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 97.4575 10.6000 40.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.6800 9.2700 55.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 107.2257 7.4000 250.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.2816 7.3600 100.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 108.9350 7.4000 250.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.5000 7.4300 30.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 109.1154 7.4000 250.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 102.2100 9.1000 12.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 102.0732 9.0300 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.0000 7.4000 750.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.9800 12.8600 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com