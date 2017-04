Oct 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10556.10 NSE 32941.70 ============= TOTAL 43497.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07NZ2 RELICANCE CAPITAL LTD NIFTY 13-Apr-15 138.4311 0.0000 7.30 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1748 9.2600 1000.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 17-Oct-15 100.0651 8.8800 900.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 99.9800 0.0000 2.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.5000 9.4800 0.30 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-16 100.0000 12.5000 1.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 10-Oct-16 101.6804 9.3300 1100.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.0755 9.2000 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.0165 8.9900 600.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 100.9634 9.2300 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.8325 9.0200 1000.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5877 8.9900 50.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-17 100.0000 6.3500 2.00 INE752E07BV1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-17 100.0532 8.7100 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.3686 8.7000 50.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.1017 9.0000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 99.6577 9.0400 100.00 INE013A07E47 RELIANCE CAPITAL LTD - 02-Apr-18 100.5330 0.0000 35.00 INE013A07E54 RELIANCE CAPITAL LTD - 05-Apr-18 100.5333 0.0000 15.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 98.4395 9.3500 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 102.2582 9.1100 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.7200 9.8100 7.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.3220 9.2400 1470.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 24-May-20 109.1909 7.0100 3.00 INE261F09FQ7 NABARD 0.00% 01-Dec-20 57.3771 9.4800 10.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.4000 10.9100 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 101.1160 11.2700 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 100.0000 12.4700 5.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.0500 12.8600 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.7192 6.9700 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.0600 8.9700 250.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.5382 6.9400 3.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 97.2000 9.2700 10.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.6600 9.0200 100.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 105.4500 9.3600 1.00 INE202E07104 IREDA LTD 8.16% 20-Mar-24 107.5674 7.0200 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 98.0158 9.5600 100.00 INE001A07MS4 HDFC LIMITED 9.24% 24-Jun-24 100.1136 9.2100 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.0700 9.7300 538.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.8500 10.5100 28.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.6803 9.0700 250.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.9232 9.2000 4.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.0500 9.4300 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 101.5750 9.1300 80.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 103.9300 7.6100 3.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 99.8000 9.0500 2.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 108.6300 7.2500 30.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.5525 7.3000 670.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 110.0108 7.3000 300.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.3100 7.2500 8.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.1500 9.5800 10.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 100.0000 12.0800 0.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 104.1000 0.0000 0.50 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1000 12.8700 1.00 NSE === INE136E07LK9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-14 139.9300 - 58.50 INE136E07LK9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-14 140.0589 12.1600 58.50 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0398 8.7500 350.00 INE535H07100 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.85% 15-Dec-14 100.3240 9.0518 100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9788 8.8493 50.00 INE090A08DD6 ICICI BANK LTD, 7.25% 11-Mar-15 99.0187 9.3517 2.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.2187 9.3754 30.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.3000 9.8200 170.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 99.7300 9.3000 44.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.1500 9.4300 50.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1748 9.1704 1000.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.0651 8.8800 900.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 99.6669 9.4879 850.00 INE121A07HS0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 99.9346 9.8500 150.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.1797 8.8300 700.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.1797 8.8300 700.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 5.50 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 98.5500 10.1500 1.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.8064 9.6694 2.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.4137 8.8300 250.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.4137 8.8300 250.00 INE523E07AF1 L & T FINANCE LTD 9.65% 30-May-16 100.0184 9.5515 100.00 INE523E07AF1 L & T FINANCE LTD 9.65% 30-May-16 99.9747 9.5814 100.00 INE039A09NH1 IFCI LIMITED 10.30% 31-May-16 93.4500 0.0000 1.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 99.8412 9.9500 630.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.1511 9.1500 500.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.1511 9.1500 500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0962 8.8800 1200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0962 8.8800 1050.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.1218 8.7100 100.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.1218 8.7100 100.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 101.6509 9.3000 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5571 9.2352 15.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.4073 8.9700 71.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9685 9.1800 1600.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9685 9.1800 1600.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 10-Oct-16 101.6804 9.3200 1100.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.3863 8.7300 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.3863 8.7300 50.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.0755 9.1900 500.00 INE141A09074 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 07-Dec-16 98.8200 10.1100 1.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.8905 9.2400 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.8905 9.2400 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.0165 8.9800 600.00 INE039A09LI3 IFCI LIMITED 9.00% 31-Mar-17 89.3500 0.0000 0.50 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.9634 9.2200 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.8475 9.0000 2550.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.8475 9.0000 1400.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5877 8.9800 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.6170 8.9697 100.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0176 8.7621 250.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0176 8.7000 250.00 INE043D07GV6 IDFC LIMITED 8.00% 14-Sep-17 77.7373 9.0100 250.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.1311 8.9800 150.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.1311 8.9800 150.00 INE752E07BV1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-17 100.0532 8.7000 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.3686 8.7000 50.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 101.8349 9.3650 11.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.1017 8.9900 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.6577 9.0300 400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.6577 9.0300 300.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 98.4395 9.3450 250.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.8168 9.0093 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.2582 9.1000 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.7500 9.1600 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 101.6900 9.1800 1.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.0747 11.4560 3.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.7200 9.8000 7.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.4425 9.1950 2070.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.8191 9.0400 100.00 INE820F07027 APPU HOTELS LIMITED - 20-Jun-19 100.0000 9.9650 540.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 100.8516 9.0850 150.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 98.6000 9.1600 3.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 96.4500 9.9000 1.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 100.5000 12.5300 1.50 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 98.8310 9.2150 300.00 INE895D08261 TATA SONS LIMITED 9.10% 06-Sep-20 99.4195 9.2150 300.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 18.0750 0.0000 60.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.2500 8.9242 20.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 100.6200 9.0500 20.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.9200 8.9836 600.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.0000 8.9689 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.6926 9.0100 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.6926 9.0100 100.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.5800 9.6000 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.5530 9.0300 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.5530 9.0300 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 98.9300 9.0637 300.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.8500 9.6000 1.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 97.2000 9.3000 5.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.6600 9.0100 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.9534 9.0300 100.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED - 25-Jul-23 100.5370 10.2000 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 98.0158 9.5500 100.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.3838 9.6200 30.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.1400 9.9100 137.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.0700 9.7186 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.5100 10.5600 148.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 102.0000 9.0400 45.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 101.4575 9.1138 600.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.6803 9.0600 950.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.8090 9.0400 300.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.7596 9.0100 400.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 101.7596 9.0100 400.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 100.5897 10.0400 20.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 100.7200 9.1599 180.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 96.6200 9.9000 1.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.0611 - 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.1400 9.6400 370.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 101.3766 9.1500 210.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.2700 8.9800 2.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8377 8.9000 50.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 103.0000 7.3900 1.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.8000 9.2400 13.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.5525 7.3300 50.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 108.8700 7.5000 10.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 105.8000 8.0500 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 102.6000 9.0500 18.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 99.8900 7.4000 3.10 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.1700 7.3491 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.9025 10.5700 9.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 