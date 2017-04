Oct 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7317.50 NSE 56046.00 ============= TOTAL 63363.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2783 9.1600 500.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT LTD 0.00% 13-Feb-16 117.5166 0.0000 480.00 INE013A07E88 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 31-Mar-16 102.0000 0.0000 11.00 INE916DA7428 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD. - 22-Apr-16 100.0490 9.2900 250.00 INE013A07C80 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Aug-16 101.1510 0.0000 6.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8489 8.8500 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0287 8.9300 22.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.5456 9.2500 27.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.95% 26-Sep-16 101.7361 9.9100 250.00 INE306N07DC3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 26-Sep-16 100.0179 9.5300 17.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.5053 8.9300 119.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 105.0000 9.2000 1.00 INE043D07FH7 IDFC LTD 9.57% 04-Oct-16 101.0979 8.9300 22.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.9260 9.8300 50.00 INE721A07HW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.50% 13-Sep-17 101.3758 9.9200 400.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.2529 8.9400 149.00 INE043D07GW4 IDFC LTD 9.06% 05-Oct-17 100.2636 8.9600 50.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 100.2137 8.7500 50.00 INE013A07E47 RELIANCE CAPITAL LTD - 02-Apr-18 103.0000 0.0000 35.00 INE013A07E54 RELIANCE CAPITAL LTD - 05-Apr-18 103.0000 0.0000 15.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 98.0610 9.2200 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.4247 9.2100 970.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.0251 9.0200 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 101.0198 9.1700 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 101.3370 9.0300 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.2756 8.9800 90.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.1389 9.0300 650.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 97.1300 9.5500 2.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 98.8500 9.3100 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 12-Oct-19 100.1701 9.0000 500.00 INE141A09108 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Dec-19 96.4300 9.4300 1.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 98.7719 8.9900 250.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 98.0000 9.2300 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.5230 11.0500 4.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 107.7500 0.0000 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 100.6000 12.3300 2.50 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.7000 12.5600 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3300 9.4000 1.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE COPROATION RESET 09-Nov-21 100.0000 12.7400 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.7200 9.4000 1.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 100.3100 9.4000 1.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 102.1000 11.0100 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 9.02% 19-Nov-22 97.8700 9.4000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.1200 10.4700 8.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 102.1187 9.0300 50.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 101.5456 9.1100 150.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.1639 8.9900 100.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.0000 9.1200 20.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.8600 9.4600 250.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 100.0500 8.9700 500.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.0800 9.4000 1.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 97.6000 9.6600 2.00 INE691A09177 UCO BANK RESET 25-Mar-25 96.4100 9.4500 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.1300 9.4200 1.10 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 96.6400 9.4800 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.0090 7.2900 50.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.5923 7.4600 30.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.3900 7.2600 3.40 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 0.9700 11.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 100.0000 12.0800 2.50 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 102.1000 11.9200 2.00 NSE === INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.0663 8.6501 100.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 142.0978 8.6501 200.00 INE667F07741 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.20% 15-Dec-14 100.1317 8.6502 150.00 INE138A07298 PENINSULA LAND LIMITED 13.25% 17-Dec-14 100.1615 11.8000 250.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 99.8936 9.6700 470.00 INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Feb-15 207.2160 0.0000 0.50 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.8044 9.2077 25.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.8044 8.9500 25.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.0362 9.0142 250.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.0362 8.7700 250.00 INE148I07290 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 25-Mar-15 117.3575 9.8200 1100.00 INE294A08768 BALLARPUR INDUSTRIES LIMITED 9.90% 19-Jul-15 99.1362 10.8700 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1965 9.2492 1000.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1965 9.1700 1000.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.3425 9.7600 170.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.1600 9.4234 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2783 9.1200 500.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 131.2500 0.0000 4.80 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.3770 8.6500 250.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.3770 8.6500 250.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.3787 9.2000 750.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.3787 9.2000 750.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 117.5166 9.7821 100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.4590 8.7050 450.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.4590 8.7050 450.00 INE053A08081 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED - 01-Mar-16 162.4363 0.0000 17.80 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 140.0000 0.0000 5.30 INE916DA7428 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.40% 22-Apr-16 100.0490 9.2700 250.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.3870 8.8500 300.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.3870 8.8500 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.1111 8.9000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.1111 8.9000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.9510 8.9000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.9510 8.9000 250.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.9502 8.8600 50.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.9502 8.8600 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.6592 8.8100 1000.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.6592 8.8100 1000.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8489 8.8500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8489 8.8371 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0978 8.8778 450.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0978 8.8785 450.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 101.7361 9.9000 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.5053 8.9000 347.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.5114 8.9000 250.00 INE670E07318 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.00% 04-Oct-16 96.9500 9.7500 7.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.1071 9.1737 500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.1071 9.1737 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.2097 9.1500 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.2097 9.1500 500.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.9260 9.8200 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 100.7054 9.3507 10.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.5186 9.0259 12.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5754 8.9849 450.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5754 8.9850 450.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.2768 8.8000 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.2768 8.8000 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7926 9.2200 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7926 9.2200 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.7547 8.7428 700.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.7547 8.7428 700.00 INE721A07HW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 13-Sep-17 101.3758 9.9600 400.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.0000 10.0300 50.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.2529 8.9300 150.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.0000 9.3400 4.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.2636 8.9499 950.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.2636 8.9500 950.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 100.2137 8.7500 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 99.8778 9.2000 100.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 97.7378 9.0823 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 98.0610 9.2100 800.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 98.0610 9.2100 550.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 95.2800 9.5201 8.10 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.6441 8.9800 110.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.6441 8.9800 50.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.0737 11.4560 4.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.4247 9.2000 970.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.0252 9.0100 1200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.9213 9.0400 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.2876 9.0000 3750.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.2876 8.2099 3750.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.8000 9.8500 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.0030 8.9900 1650.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.0138 8.9871 1350.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 101.2756 8.9273 350.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 101.0198 9.1600 600.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.8674 9.2000 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 101.2602 9.0400 400.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 101.2602 9.0400 250.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 101.7700 10.3700 360.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 100.8814 9.2000 250.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 100.8078 9.2200 200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.2756 8.9500 640.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.4304 8.9100 100.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 100.8547 9.2100 50.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 100.8547 9.2100 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.1002 9.0200 2600.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.1389 9.0100 1650.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 98.4354 9.2000 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.0000 9.0300 1100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 99.9659 9.0148 50.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 98.7719 8.9800 250.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 95.4584 8.9700 100.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 95.4584 8.9700 100.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 97.2800 9.4000 1.00 INE001A07GO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 13-Apr-21 99.8900 9.4000 1.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 102.8101 9.0300 50.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 102.8101 9.0300 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 100.6500 9.0400 1.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.8800 9.1600 76.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.9500 9.6300 20.00 INE556F09254 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 14-Dec-21 102.5546 9.0810 600.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.0864 7.1000 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.9000 8.9872 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.9000 8.9869 100.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.9500 9.0500 1.00 INE457A09116 BANK OF MAHARASHTRA RESET 19-Jul-22 103.0800 9.0000 18.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.4664 8.9692 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.4664 8.9700 50.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.1310 9.1900 500.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.1310 9.1900 500.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 100.6555 9.1900 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.4000 9.8800 237.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.9000 10.4900 184.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 102.1188 9.0199 50.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 100.6299 9.6900 30.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 101.5456 9.1000 150.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 101.2901 7.6837 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.1639 8.9850 100.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 101.3000 9.1400 6.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.0900 9.1008 46.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 98.9500 9.2700 2.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 100.0100 9.2096 2000.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 100.0100 9.1961 2000.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.0000 9.1300 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.2099 9.6600 250.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.0500 8.9487 500.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.1500 8.8469 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.1500 8.9500 250.00 INE432R07018 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 10.30% 10-Oct-24 100.0000 10.2900 100.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 100.0000 10.2500 50.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 101.7919 9.0850 151.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.4000 8.9500 8.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0100 9.2000 50.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 100.0300 8.9850 100.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.8000 9.2400 750.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 99.0800 8.9000 226.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.1100 9.2100 3.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6600 9.2400 750.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 107.8808 7.3250 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.0090 7.2900 100.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.4000 7.2200 10.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 106.2375 8.0000 40.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 102.6200 9.0600 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.5000 7.2400 10.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.6500 12.9200 20.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com