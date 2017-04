Oct 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12062.10 NSE 57788.20 ============= TOTAL 69850.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.37% 30-Nov-14 100.0502 8.5800 250.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.2313 8.5900 350.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2755 9.1600 250.00 INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.0277 9.3400 150.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.4061 8.8600 250.00 INE013A07C80 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Aug-16 103.0000 0.0000 6.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 100.5066 9.0100 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2279 8.8100 150.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-16 99.9800 12.5100 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1547 9.0800 300.00 INE895D08303 TATA SONS LTD 9.90% 24-Dec-16 100.6327 9.3000 100.00 INE587B07TT3 GE CAPITAL SERVICES INDIA - 10-Jan-17 100.0705 9.4200 200.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 10-Apr-17 106.0000 0.0000 1.00 INE958G08922 RELIGARE FININVES LTD 13.00% 30-May-17 100.0000 - 10.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-17 100.0000 0.0000 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 99.8724 8.9600 50.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 99.9985 8.7200 1750.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 99.7915 9.1500 200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 101.3558 9.2300 30.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.1999 8.9700 200.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 102.3218 9.0000 3500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.0769 8.9800 300.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 101.1719 9.1800 150.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.4657 8.9100 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.3703 8.9600 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.4027 8.9700 1950.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.9000 11.3000 3.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 60.2700 8.5700 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.3300 8.7900 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.4000 10.9100 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.0000 10.7900 7.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 100.1000 12.4400 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 103.5500 7.5400 1.20 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.7500 8.8400 1.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 108.0951 7.2700 0.40 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.9500 10.5200 50.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 102.3800 8.9900 15.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 101.0200 9.9800 5.00 INE909H08204 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.35% 26-Sep-24 101.4000 10.1200 1.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.0100 9.1300 260.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.5400 9.4500 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 99.1100 8.9000 226.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 108.1061 7.3100 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.4000 7.2400 10.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.0840 7.3300 30.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.1000 7.2400 10.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 102.8850 8.9400 150.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 113.5300 7.3800 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.3800 7.3400 6.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.1000 10.6300 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.7500 0.3100 20.50 NSE === INE804I07HG9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Nov-14 116.0650 - 1.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.9395 8.2536 900.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.9395 8.5500 900.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0381 8.7500 650.00 INE804I07HN5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-14 131.6770 0.0000 1.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.0113 9.0000 50.00 INE756I07035 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.00% 29-Dec-14 100.1523 8.6500 150.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 04-Feb-15 212.6230 0.0000 1.50 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 126.9367 9.2700 220.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.2313 8.7000 350.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.3000 9.2100 1.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 103.2606 9.2532 2000.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 103.2606 9.1000 2000.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 99.0700 9.5500 2.00 INE920L07072 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-15 98.3461 - 27.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.3625 9.7418 170.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2755 9.1200 250.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 150.2630 0.0000 2.50 INE920L07080 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-15 98.3461 - 9.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.6040 8.9499 750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.6040 8.9500 750.00 INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.0277 9.3994 150.00 INE920L07098 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-16 98.3461 - 9.00 INE001A07BA5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 24-Feb-16 98.3300 9.5500 1.00 INE053A08081 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED - 01-Mar-16 162.4545 8.5300 17.60 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.8400 9.1400 3.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 140.0000 0.0000 0.40 INE155A07193 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-16 155.6900 9.1400 1.00 INE920L07106 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-16 98.3461 - 9.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 85.4800 9.9400 300.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 99.7495 10.1400 50.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.0640 9.8144 50.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.0640 9.8000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.9531 8.9000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.9531 8.9145 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.9531 8.9000 1.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 101.0943 8.6600 70.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.4061 8.8500 250.00 INE920L07114 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-16 98.3461 - 9.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.2385 8.7000 30.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5741 8.8600 5.00 INE121A07IJ7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.81% 05-Sep-16 99.8776 9.8600 210.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 100.5066 9.0100 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8489 8.8500 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2279 8.8000 1230.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2000 8.8173 1075.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.1439 8.8500 30.00 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 100.4188 10.1300 30.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.2253 9.4300 30.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.6635 9.1679 24.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.7642 8.7500 1000.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.7642 8.7500 1000.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.5193 8.8920 87.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.0600 - 1300.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.0600 - 1300.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1547 9.0700 300.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.0090 9.1542 37.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.5169 9.1400 750.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.5873 9.1000 500.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.3621 8.6328 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.3621 8.6350 50.00 INE920L07122 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-16 98.3461 - 9.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 100.8400 9.1300 103.00 INE920L07130 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-17 98.3461 - 9.00 INE144Q07011 ILD MILLENIUM PRIVATE LIMITED 18.50% 18-Feb-17 98.4423 - 20.00 INE920L07148 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-17 98.3461 - 9.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 102.2251 9.2800 50.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 102.2251 9.2800 50.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 101.6500 9.5500 1.00 INE587B07TT3 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.50% 10-Jun-17 100.0705 - 200.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.9347 8.8700 150.00 INE050Q07010 RAHEJA DEVELOPERS LIMITED 18.75% 01-Aug-17 99.2570 - 20.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.9391 8.9000 200.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.9391 8.9000 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8217 8.9000 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8217 8.9000 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.4546 8.8600 300.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.4546 8.8600 300.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.5146 9.0800 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.5146 9.0800 100.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.4364 8.8800 1000.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.4869 8.8600 1000.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8724 8.9500 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8003 8.9800 200.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 119.1425 9.1705 55.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.9985 8.7300 1750.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.9777 - 10.00 INE402Q07013 JALGAON INVESTMENTS PRIVATE LTD 16.00% 18-Mar-18 98.3855 - 250.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.9000 10.4800 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 99.7915 9.1400 200.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 98.0858 8.8842 50.00 INE434A09073 ANDHRA BANK 9.15% 11-May-18 99.8900 9.1773 1.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 97.4918 9.1500 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.5758 9.0000 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.5758 9.0000 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.1211 9.2000 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.2684 8.9800 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.2684 8.9800 350.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.9038 9.0200 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.7369 8.9942 58.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.7369 9.0000 58.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.3558 9.2200 30.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.1999 8.9600 1050.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.0945 8.9900 650.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.3218 8.9900 4000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.2507 9.0101 500.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.8200 11.4600 2.50 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.7000 9.0800 565.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.1504 8.9499 250.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 101.4287 8.8863 800.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 101.1705 9.1700 500.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.7400 9.3955 76.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 101.4391 9.0500 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 101.4391 9.0500 1000.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 101.5665 8.9600 10.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.4287 8.9100 1300.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.1202 9.0149 900.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.1202 9.0149 600.00 INE691I07778 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.50% 19-Sep-19 100.5188 9.3500 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.3631 8.9401 5500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.3631 8.9401 500.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 99.2200 9.1200 30.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.2500 9.2661 20.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 100.4810 11.1650 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 100.5800 9.0500 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.2543 7.0700 0.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.7685 7.3200 108.80 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.5200 8.8727 1700.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.5000 8.8800 1700.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.2022 9.8700 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.1000 11.0000 0.50 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.2600 9.2600 20.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 99.0387 8.9450 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 99.0387 8.9450 50.00 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 103.2995 7.8630 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 97.9159 9.5700 250.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 100.8600 9.1600 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.1200 9.4900 8.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 102.2741 8.9188 100.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 100.9358 9.1217 50.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 100.9358 9.1200 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.3000 9.7200 294.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.9000 10.4900 23.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 100.6299 9.6900 30.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 101.6085 9.1200 150.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 101.6085 9.1217 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.3221 8.9600 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.2574 8.9700 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 102.3393 8.9200 283.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 102.2754 8.9300 150.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 101.0200 9.9700 5.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.5500 9.0300 6.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 100.2000 10.1046 63.00 INE909H08204 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.35% 26-Sep-24 101.4000 10.0500 1.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 99.2600 9.2900 1430.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.4400 9.5500 1015.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 100.0000 10.2500 250.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 102.3300 9.0000 217.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 101.7800 9.0868 50.00 INE054O07033 L&T SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-25 98.3143 9.4000 500.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.1044 7.3300 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.2800 9.1900 59.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.1500 7.2640 14.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.8085 7.3600 60.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.7482 7.2700 12.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 107.5655 7.8500 90.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 102.8850 8.9300 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.7857 7.3100 20.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 108.1870 8.1400 0.80 INE202E07153 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.80% 20-Mar-34 102.4370 8.5200 0.60 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 102.3700 9.6300 490.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5685 9.2850 3.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange