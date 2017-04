Oct 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9186.80 NSE 45797.50 ============= TOTAL 54984.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.0609 9.0000 250.00 INE468M07187 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO.LTD. RESET 06-Feb-15 100.5055 9.0700 1500.00 INE721A07CU4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.92% 09-Feb-15 100.1378 9.1300 250.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.2432 9.0500 50.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 20-Jul-15 100.1500 9.2800 350.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2477 9.1800 50.00 INE013A07C80 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Aug-16 101.2630 0.0000 4.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2494 8.8000 37.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 101.9110 9.5200 21.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-16 101.4274 11.6800 2.00 INE587B07TT3 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.50% 10-Jan-17 100.0671 9.4300 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.7710 9.9100 300.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.9295 8.6800 100.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-17 100.0000 0.0000 4.00 INE879P07014 CAYDEN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED - 15-Oct-17 101.0000 - 100.00 INE582L07047 TATA HOUSING 10.20% 27-Nov-17 99.9195 10.2100 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 99.8042 8.8100 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 99.4774 8.8500 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.3684 8.9700 1000.00 INE040A08245 HDFC BANK LIMITED 10.70% 26-Dec-18 105.4637 9.0500 100.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 101.5220 9.1900 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 101.0147 9.0400 1050.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 101.4124 9.0100 150.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.3314 8.9700 100.00 INE691I07778 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.50% 19-Sep-19 100.7000 9.3100 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.1301 9.0100 400.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 99.1100 9.1600 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.2500 11.0900 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.0500 10.9500 2.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 99.9138 12.5100 100.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.7000 12.5600 1.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.1600 7.1800 0.80 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 102.4712 9.2100 100.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 104.3926 7.7100 50.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 102.1917 9.3300 52.50 INE043D07GR4 IDFC LIMITED 9.18% 11-Jun-24 100.0500 9.1600 120.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 100.7789 9.1600 500.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 110.4100 10.0100 2.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.1000 9.5300 15.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.7000 10.5300 5.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 101.1000 9.1700 1.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.8100 8.8000 1.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 99.4700 9.2100 3.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA - 14-Oct-24 100.2000 8.9800 1300.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.8600 7.2300 12.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.3100 7.3000 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP. 9.03% 22-Mar-28 99.9500 9.0300 5.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.1900 7.2400 2.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.2500 7.3800 7.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.0520 7.4000 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.2620 7.2100 25.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.1000 7.2500 27.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 105.6800 7.9300 13.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.4925 7.3300 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.1000 10.6300 1.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.7500 0.0000 2.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 102.0200 10.8000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 103.3000 0.0000 0.50 NSE === INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.9968 9.2855 150.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.9968 8.4300 150.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.0213 8.8400 100.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.0113 9.0000 50.00 INE192L07094 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Dec-14 116.5867 11.1580 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9433 8.9515 1800.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9433 8.6289 1800.00 INE523E07632 L&T FINANCE 10.04% 15-Dec-14 100.1136 8.7200 250.00 INE468M07187 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD RESET 06-Feb-15 100.5055 9.3000 1500.00 INE721A07CU4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.92% 09-Feb-15 100.1378 9.2000 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0840 9.0852 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0840 8.9000 250.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.2463 8.6712 350.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.2463 8.6713 350.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.3250 9.1655 1.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 99.1700 9.4000 2.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.2432 8.9500 50.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.1500 9.1700 350.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.1904 9.1174 70.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.2633 9.1993 188.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2094 9.1500 300.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2094 9.2299 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.4726 9.1462 100.00 INE136E07QA9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 13-Oct-15 109.6300 0.3441 30.50 INE136E07QB7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 17-Oct-15 110.6600 0.3098 110.50 INE001A07BA5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 24-Feb-16 98.5100 9.1522 1.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.8650 9.1209 3.00 INE155A07193 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-16 155.7150 9.2500 1.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 101.0802 10.3140 5.00 INE121A07GE2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 24-May-16 114.5193 9.7899 50.00 INE121A07GE2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 24-May-16 114.5193 9.7900 50.00 INE648A09037 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 9.15% 10-Aug-16 100.5467 8.7800 5.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 101.1712 8.6000 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 101.1712 8.6000 50.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.4343 9.1440 2000.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.4343 9.1440 2000.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 100.5163 8.7000 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8553 8.8321 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8553 8.8450 150.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.3337 9.3686 23.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.6768 8.8000 300.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.6768 8.8000 200.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.5369 9.1285 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.5369 9.1286 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.0000 9.0800 1.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 100.8650 9.1122 3.00 INE587B07TT3 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.50% 10-Jan-17 100.0671 9.4828 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.2000 9.0800 1.00 INE750H07030 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 20-Feb-17 109.6437 11.7855 30.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.6100 9.0800 1.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.0000 9.4000 1.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.9347 8.8700 200.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 99.6347 10.3043 30.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.0889 12.4164 30.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.7710 9.9000 300.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.4107 9.2211 58.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 100.8906 12.3050 20.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.1719 9.7200 48.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.8467 9.1100 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.8467 9.1100 100.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED - 13-Aug-17 102.2712 11.4732 30.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.8903 8.9200 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.8903 8.9200 250.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.1017 8.6700 50.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.1017 8.6700 50.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 100.0000 10.5800 1000.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.9295 8.6700 200.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.9345 8.6700 100.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.4264 9.5000 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.5505 8.8200 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.5505 8.8200 250.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.5953 9.1400 680.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.5953 9.1400 50.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.5445 8.8109 100.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.5445 8.8200 100.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.4889 8.8452 25.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.2000 9.2600 1.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 100.0000 9.3888 1500.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.3633 8.6984 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.3633 8.7000 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.5548 8.6200 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.3600 9.2500 60.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 119.4564 9.1100 50.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 119.4564 9.1100 50.00 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 99.9195 10.2000 160.00 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 99.9302 10.2000 20.00 INE044R07011 FOREMOST REALTORS PRIVATE LIMITED - 31-Jan-18 98.8902 18.0000 30.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 99.8042 8.8000 250.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 98.1546 8.8610 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 99.4774 8.8400 1000.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 99.4774 8.8400 450.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.0000 9.1200 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.5681 9.0000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.5681 9.0000 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.6282 9.3500 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.3684 8.9500 1050.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.2692 8.9800 50.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 109.0500 9.1900 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.9651 9.1200 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.9721 9.0000 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.9721 9.0000 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.8081 8.9741 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.8081 8.9800 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.1822 8.9650 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.0946 8.9900 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.2507 9.0100 500.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 101.5220 9.1800 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.2230 8.9300 450.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.2230 8.9300 450.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 100.4563 9.1300 1.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 101.4487 8.8800 650.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 101.4687 9.0900 150.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 101.4687 9.0899 50.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.4000 9.4900 74.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 101.5496 9.0200 1050.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 101.4081 9.0000 260.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 101.2960 9.0900 150.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 101.2960 9.0899 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.4487 8.9037 900.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.5063 8.8900 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.2881 8.9700 154.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.3314 8.9600 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.0280 9.0300 3900.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.0000 9.0335 3050.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.6659 8.9300 100.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 99.4520 8.8887 100.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 99.2400 9.1200 8.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 103.0821 9.0100 150.00 INE090A08KL4 ICICI BANK LIMITED RESET 22-Jun-21 99.4500 9.4000 1.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 103.7500 9.9400 1.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 101.3400 9.0600 27.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.6000 9.9000 15.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 103.7161 9.1500 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 103.7161 9.1500 50.00 INE238A08260 AXIS BANK LIMITED RESET 24-Nov-21 99.2500 9.7400 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.9900 7.2900 23.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2700 7.2300 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.9000 8.8000 1.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 102.4712 9.2000 100.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 103.2200 9.5200 5.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.1000 9.0600 2.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.2850 9.2530 20.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 94.7028 9.0800 100.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 104.7400 8.8000 2.00 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 103.3195 7.8600 50.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 102.1917 9.3300 50.00 INE043D07GR4 IDFC LIMITED 9.18% 11-Jun-24 100.1500 9.1300 80.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 98.3195 9.5000 500.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 100.7789 9.1700 500.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 110.4100 10.0000 2.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 101.8300 9.0600 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0000 10.4700 89.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 102.4300 8.9700 15.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.1891 8.9800 302.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.1245 8.9900 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 102.6400 8.9600 192.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 102.5080 8.9800 160.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 100.0000 10.1400 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.4500 9.0433 6.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 100.0000 10.1366 50.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.0816 9.1300 824.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 101.2000 9.5900 66.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.1800 8.9426 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.1800 8.9500 250.00 INE432R07018 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 10.30% 10-Oct-24 100.0000 10.2900 200.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 100.0000 10.2400 150.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA - 14-Oct-24 100.2000 8.9604 2990.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 102.0772 9.0400 115.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.4500 9.0750 1.70 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.7000 9.8000 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.3500 7.4600 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.9500 9.2300 5.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.5800 7.4200 4.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.1546 7.2700 58.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 112.0500 7.2400 5.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 107.0300 7.9100 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.7166 7.3000 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.0739 10.8200 26.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8600 14.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.0300 9.2000 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com