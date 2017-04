Oct 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4989.40 NSE 49833.00 ============= TOTAL 54822.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.0572 9.0000 836.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 100.1300 8.9900 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.29% 25-Jun-15 99.5171 8.9300 150.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 20-Jul-15 100.1578 9.2600 550.00 INE013A07E88 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 31-Mar-16 101.0000 0.0000 2.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-16 101.2821 8.6900 1.30 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 101.1929 10.7300 100.00 INE013A07C80 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Aug-16 103.0000 0.0000 4.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-16 100.0000 4.1700 3.00 INE587B07TR7 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.50% 09-Jun-17 100.0841 9.4200 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.7670 8.9300 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 8.65% 08-Oct-17 100.0969 8.6100 700.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 100.0668 8.7200 850.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 99.9152 8.7700 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 99.9992 8.9200 200.00 INE013A07E70 RELIANCE CAPITAL LTD - 06-Apr-18 100.5890 0.0000 20.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 98.1272 9.1100 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 102.6008 9.0000 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.5000 8.7200 4.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.5774 8.8800 150.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.4000 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.3500 0.0000 4.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 107.7500 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.1609 0.0000 2.00 INE121A08LY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENTS AND FIN RESET 22-Jul-21 100.0000 12.4700 0.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9100 9.1700 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.9400 6.9400 4.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.7500 7.1700 100.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 105.2300 7.5800 4.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.2000 9.5200 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0300 10.4800 10.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.1880 8.9900 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.2400 8.8800 7.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.3500 9.3900 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA - 14-Oct-24 100.0100 9.0000 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 97.5500 9.1700 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.2300 9.2600 1.10 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.4800 7.1800 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.1797 7.2700 3.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.0500 7.3700 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.2010 7.2200 59.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 110.7500 7.5100 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.7000 7.3200 99.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.7500 12.8100 3.50 NSE === INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 99.8433 9.0900 5.00 INE090A08DD6 ICICI BANK LTD, 7.25% 11-Mar-15 99.2580 8.8383 0.50 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 99.2571 8.8513 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1300 8.8100 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.5171 8.8100 350.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.5171 8.9342 200.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.1506 9.1600 600.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.1506 9.2654 50.00 INE721A07DX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 28-Sep-15 91.5831 0.0000 1.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.4530 9.5300 35.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9693 8.8305 250.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9693 8.5000 250.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 11.50 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 99.9459 8.9170 5.00 INE036A07385 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 25-Mar-16 101.1781 10.8000 750.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 101.0283 10.3500 50.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 85.6100 9.9300 600.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.1929 9.7700 100.00 INE341E07266 MSRDC SR-11 13.50% 27-Jul-16 105.2500 10.0500 1.20 INE345P07016 KALPATARU LAND PRIVATE LIMITED 15.00% 29-Jul-16 100.6598 - 32.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.8287 8.7000 1500.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.8287 8.7000 1500.00 INE341E08033 MSRDC SR-12 13.50% 10-Sep-16 105.6000 10.0500 1.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.7636 9.1000 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.7636 9.1000 100.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 98.3500 9.9090 3.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.5938 8.6100 350.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.5938 8.6100 350.00 INE341E08058 MSRDC SR-13 13.50% 23-Oct-16 106.0000 10.0500 3.20 INE283O07046 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 27-Jan-17 111.2885 12.4311 25.00 INE750H07030 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 20-Feb-17 109.7572 11.7798 10.00 INE587B07TR7 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.50% 09-Jun-17 100.0841 - 150.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 99.6465 10.2986 10.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.0942 12.4114 10.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.2258 9.6900 9.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED - 13-Aug-17 102.4030 11.4576 10.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.8990 8.9145 37.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.7142 8.9900 20.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.7142 8.9900 20.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8047 8.9051 56.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7670 8.9200 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.9934 8.8100 80.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.9934 8.8100 80.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0617 8.7415 2250.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0636 8.6300 2250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.5991 8.8000 500.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.5991 8.8000 500.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.7546 9.0761 200.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.0000 9.3801 165.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.1533 8.7705 800.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.1533 8.6200 800.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.4720 8.8485 25.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.2000 9.2600 2.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.6313 8.8000 2000.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.6313 8.8000 2000.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0969 8.5150 700.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0230 8.8900 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0230 8.8900 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.3593 8.7000 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.3593 8.7000 100.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0668 8.7000 850.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.3500 9.1200 1.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 99.9152 8.7600 350.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.8718 8.7025 250.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.8718 8.6800 250.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 13-Feb-18 99.9787 9.1241 1000.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 13-Feb-18 99.9787 8.7500 1000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.9992 8.9100 200.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 98.1272 9.1000 50.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 105.6500 9.0100 2.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.2500 9.0200 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.5800 9.0000 190.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.2082 9.0500 106.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.2082 9.0500 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.8769 8.9542 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.8769 8.9600 150.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.9399 9.0500 350.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.3018 8.9301 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.3018 8.9301 50.00 INE191H07060 PVR LIMITED RESET 25-Feb-19 101.3798 11.0710 500.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 103.6052 9.3200 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.2500 8.9200 30.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 101.3913 8.8950 350.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 101.3913 8.8950 50.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.5200 9.4500 90.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 101.6300 8.9400 4.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 101.2000 9.1100 4.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.5000 8.8900 550.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.5000 8.8900 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.3060 8.9650 102.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.3060 8.9650 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.0250 9.0260 3350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.4368 8.9200 1550.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 98.1300 9.2200 50.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 100.0000 - 4.20 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.4000 11.0000 1.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 103.1500 8.9957 150.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 101.3800 9.0500 27.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9100 9.7500 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3019 7.0600 12.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.7700 8.8262 4000.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.7700 8.8262 4000.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9512 9.7239 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9512 9.7239 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.2347 9.6700 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.2347 9.6700 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.5343 9.6662 200.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 95.1543 9.0000 100.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 104.6457 8.9500 20.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 1.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 107.8800 7.0600 2.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 101.4370 10.4300 61.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.9400 9.7800 1.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 100.5500 9.3900 15.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.1200 10.4500 277.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 102.4000 8.9800 8.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 100.6151 9.6916 20.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.2527 8.9700 902.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.1880 8.9800 250.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 102.7040 8.9500 322.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 102.2042 8.9400 150.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 101.5000 9.2000 16.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 100.6436 10.0300 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 101.9139 8.8600 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.2100 9.0800 49.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 100.4000 10.0711 1.00 INE909H08204 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.35% 26-Sep-24 102.0000 10.3500 1.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.0000 9.1300 45.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.2850 9.5800 1800.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.0200 8.8658 500.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.0200 8.9484 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA -- 14-Oct-24 100.2000 8.9603 1400.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 100.0100 - 1170.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 102.3600 9.3800 173.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 97.5500 8.8000 1.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 98.4700 9.0200 2.00 INE043D07195 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.86% 20-Sep-25 98.9400 9.0200 1.00 INE043D07245 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.82% 29-Sep-25 98.6700 9.0200 1.00 INE054O07033 L&T SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-25 98.3292 9.4000 550.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.2300 9.4500 1.10 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.1600 9.2000 5.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 108.3712 7.2700 40.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.0359 7.3700 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.3364 7.2500 3.30 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 102.8394 8.9400 105.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 102.8394 8.9350 100.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com