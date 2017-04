Oct 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10158.50 NSE 45392.90 ============= TOTAL 55551.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07BM3 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 24-Nov-14 347.2614 0.0000 75.00 INE136E07KO3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 24-Nov-14 172.1990 0.0000 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.5981 8.6000 250.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT CO LTD 11.10% 04-Sep-15 100.9448 9.8400 100.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.6825 9.7800 250.00 INE160A09140 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 08-Apr-16 99.6700 9.1300 1.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.9365 8.4300 350.00 INE895D08378 TATA SONS LTD 9.75% 19-Jul-16 100.8223 9.1700 50.00 INE139F09606 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.90% 01-Sep-16 99.8400 8.9800 1.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 10.6138 0.0000 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2072 8.6300 10.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.9939 9.4900 100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.8868 9.1800 50.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 100.6500 9.9900 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.0202 9.8100 250.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 101.1181 9.1800 50.00 INE019A07365 JSW STEEL LTD - 05-Sep-17 100.2200 10.0800 250.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 100.0774 8.7200 250.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.5000 10.9300 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.3920 8.9500 250.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.8000 9.7800 7.00 INE341E07308 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 10.00% 15-Jan-19 100.0000 9.9700 2.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 101.4596 9.1000 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.5135 8.9100 250.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 99.1047 9.1800 100.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.4290 0.0000 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.9300 3.6200 6.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 101.0000 12.2400 1.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 100.7000 10.1400 11.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 100.0000 9.5900 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5275 7.1900 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.9200 8.8000 3750.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 102.5464 1.6400 50.00 INE859N08019 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.67% 01-Sep-22 100.0000 9.6700 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 98.8306 9.0100 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 94.4793 9.4000 100.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 104.3885 7.7100 5.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 98.6240 9.4600 500.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 103.1000 10.1600 110.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0000 10.4800 30.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 102.5500 8.9600 5.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.0100 9.1200 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.3000 9.3900 1250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA - 14-Oct-24 100.4000 8.9400 850.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 100.8393 9.0900 150.00 INE514E08CH0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 13-Mar-25 99.3981 8.9500 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.8469 7.3500 2.10 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 109.0042 7.2500 40.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.7300 7.2100 22.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.3300 7.3700 19.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 110.0100 7.3000 18.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.1447 7.2700 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.4900 7.3300 9.40 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.6500 10.6700 25.00 NSE === INE136E07KO3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 24-Nov-14 172.2090 - 50.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.0480 8.7151 700.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.1387 8.5000 250.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 99.9064 9.6400 30.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 143.5300 0.0000 0.50 INE916DA7DA8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.58% 07-Apr-15 99.8928 9.3750 95.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3268 8.7541 950.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3268 8.5700 950.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.5981 8.5000 250.00 INE136E07NF5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Jul-15 126.7000 0.3076 10.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.9448 9.7800 100.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.8200 8.5800 32.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.6825 9.7800 250.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 98.4500 9.0200 3.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.9257 8.7800 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.9257 8.7800 50.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.9365 8.9000 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3209 8.7600 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3209 8.7600 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.2640 8.5500 5.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.1877 8.7500 2000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.1134 8.8000 2000.00 INE774D07JO5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 27-Jun-16 100.0080 9.0950 320.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.1175 8.5000 250.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.1175 8.5000 250.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.8223 9.1500 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.5654 8.7459 10.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.8592 8.6800 1500.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.8592 8.6800 1500.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.0433 8.7300 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.0433 8.7300 100.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.6138 9.0100 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2116 8.6069 1500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2116 8.6200 1500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5501 8.6000 350.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5501 8.6000 350.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.4267 8.5200 5.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.1848 - 54.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.7756 8.7338 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.7430 9.0000 1150.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.7430 9.0000 1150.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.4971 8.5500 600.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.4971 8.5500 600.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.8868 9.1700 100.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.9939 9.4800 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.0628 8.7000 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.0628 8.7000 250.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 101.7809 8.6795 150.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 101.7809 8.6800 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.6615 8.6700 1050.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.6615 8.6700 1050.00 INE514E08AW3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 101.3040 8.5482 25.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 101.8300 9.4500 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.0202 9.7900 250.00 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-17 103.4464 9.0200 8.40 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.4124 9.6196 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.1181 9.1700 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.9960 8.8700 150.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.9960 8.8700 150.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.0000 10.0300 50.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.7574 8.7500 750.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.7497 8.7500 250.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.7497 8.7500 250.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 100.4492 - 150.00 INE705A09084 VIJAYA BANK 9.50% 31-Oct-17 100.5000 9.2800 1.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0774 8.7500 500.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 99.6300 9.0900 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.0277 8.9000 1.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 97.9200 9.0491 20.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 98.3900 9.1014 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.7789 8.9300 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.7789 8.9300 300.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 100.9680 8.9300 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.2657 9.1500 3500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.2657 9.1500 3500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.3920 8.9500 250.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.8000 10.9500 7.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.3302 8.9000 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.3302 8.9000 400.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 101.4596 9.0900 100.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.5400 9.4500 9.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 101.5263 10.5900 30.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 101.5897 8.9500 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 101.5897 8.9500 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.4711 8.9200 1050.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.4711 8.9200 1050.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.5074 8.9000 1200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.5074 8.9000 1100.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 98.3800 9.5700 1.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 98.9000 8.9500 20.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 99.1047 9.1700 100.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 95.0000 9.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.4953 10.5000 1.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 100.0828 - 200.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 100.0828 - 200.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 99.6550 8.8241 20.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.6500 9.0000 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 99.2000 9.1600 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 98.8306 9.0000 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 94.4793 9.3900 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 97.1300 8.9697 40.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 98.5300 8.9308 20.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 98.6240 9.4500 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2638 10.5900 602.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 102.5000 8.9600 5.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 101.1943 9.6000 150.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.4398 8.9400 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.4398 8.9400 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 102.6951 8.9500 60.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 102.6951 8.9499 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 100.5186 10.0500 300.00 INE721A07IC9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 19-Sep-24 100.0750 - 200.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.4700 9.0500 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.2600 9.5800 350.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA - 14-Oct-24 100.4000 8.9282 850.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 100.8393 - 450.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 102.3300 9.0000 12.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 99.3981 8.9400 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.8057 7.2600 4.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 99.8000 8.9500 1.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.26% 23-Aug-28 109.0042 8.2600 22.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.7300 8.4600 22.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 106.9200 7.6300 50.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 99.3500 8.9200 2.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 108.4000 7.7900 350.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 102.4673 10.7800 490.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0000 - 500.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1400 12.8318 100.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1400 12.8317 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange