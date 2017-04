Nov 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11993.50 NSE 44551.20 ============= TOTAL 56544.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.4000 7.2200 10.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.4500 0.0000 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.7500 10.5800 331.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 103.4000 0.0000 0.50 INE001A07MC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-Dec-14 100.0842 8.7300 750.00 INE043D07CH4 IDFC LTD 9.37% 27-Apr-15 100.3432 8.3700 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4324 8.8500 250.00 INE001A07JX0 HDFC LTD. 9.20% 01-Nov-15 100.3816 8.7600 250.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.5484 8.1600 800.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9346 8.6000 250.00 INE916DA7DR2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.70% 02-May-16 100.7132 9.0800 100.00 INE881J07DF6 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD - 15-May-16 100.0000 10.5500 450.00 INE916DA7618 Â KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 24-Jun-16 100.3623 8.9900 250.00 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.3623 8.9900 183.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7818 8.4600 2800.00 INE523E07AM7 LNT FINANCE LIMITED - 16-Dec-16 100.1714 9.1600 1000.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9627 9.3700 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6412 8.5400 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.2618 8.5300 150.00 INE043D07GW4 IDFC LTD 9.06% 05-Oct-17 101.5274 8.4400 200.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.0885 8.4100 100.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LTD - 23-Oct-17 100.6512 9.2000 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.2600 8.7300 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.4441 8.4300 30.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.4870 8.7700 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7767 8.5800 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.2035 8.6500 250.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.79% 21-Jul-20 100.1450 8.7400 50.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.7948 10.6700 1.00 INE121A08LY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENTS AND FIN RESET 22-Jul-21 102.0000 12.0200 0.50 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 102.2100 0.0000 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.1870 7.2400 5.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.5430 9.1600 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 97.3134 9.4100 10.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 107.5000 7.2500 5.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 102.4900 9.2800 2.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.3486 9.1700 500.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 110.8000 9.9400 7.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.8500 9.4200 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.5100 10.0700 3.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 102.4000 9.0000 500.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.1557 8.6800 150.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 105.4152 8.5400 300.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.1449 8.6500 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 102.6682 9.7100 9.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.5700 9.2000 250.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 102.6330 8.8100 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.5700 8.9500 10.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.2000 8.7200 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.4611 7.3800 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.7200 7.2200 6.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.7500 7.2900 156.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 116.0548 6.8800 2.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 112.6700 7.3800 2.00 INE514E08EE3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.3343 8.6800 340.00 NSE === INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 114.9146 7.2000 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.0900 10.4000 547.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 98.9500 - 81.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.7000 10.9600 2.00 INE804I07PC1 ECL FINANCE LIMITED - 01-Dec-14 113.3370 - 5.00 INE749A07235 JINDAL STEEL & POWER LIMITED 8.50% 03-Dec-14 99.9187 9.5000 550.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9790 8.7823 650.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9790 8.4500 650.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0549 8.6306 700.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0549 8.3100 700.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.0601 8.7811 500.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.0601 8.4499 500.00 INE001A07MC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-Dec-14 100.0842 8.4000 1250.00 INE001A07MC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-Dec-14 100.0842 8.7117 500.00 INE916D075R8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 29-Dec-14 98.8576 8.6100 200.00 INE976I07BQ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 29-Dec-14 98.8618 8.5800 200.00 INE909H07396 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 29-Dec-14 98.8612 8.5800 180.00 INE756I07035 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.00% 29-Dec-14 100.0882 8.7000 150.00 INE909H07982 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 22-Jan-15 100.1210 8.5500 600.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.1046 8.6247 10.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3432 8.4500 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4324 8.7500 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4103 8.8888 250.00 INE804I07WQ7 ECL FINANCE LIMITED - 18-Aug-15 93.2948 10.0000 250.00 INE804I07WR5 ECL FINANCE LIMITED - 19-Aug-15 93.5643 10.0000 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.4653 8.8641 150.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.4653 8.7975 150.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.3816 8.7601 600.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.3246 8.8279 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.5261 8.1775 800.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.5499 8.8000 500.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.5499 8.8000 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9332 8.6000 1750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9332 8.6000 1500.00 INE062R07013 FORTUNA BUILDCON INDIA PRIVATE LTD 0.00% 01-Jan-16 100.2777 - 70.00 INE555J07021 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 9.50% 31-Mar-16 99.9974 9.7000 122.50 INE916DA7DR2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.70% 02-May-16 100.7132 9.0800 100.00 INE881J07DF6 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD - 15-May-16 100.0000 10.7200 450.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.9100 8.2900 3.00 INE916DA7618 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 24-Jun-16 100.3623 9.0200 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.4624 8.5700 500.00 INE774D07JO5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL - 27-Jun-16 100.0128 9.0000 870.00 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.3623 9.0200 183.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.6796 8.4064 150.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.6796 8.4064 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7718 8.4500 2800.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.7830 8.2700 1.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.4869 11.0500 100.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 99.2500 9.3700 2.00 INE445L08094 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Oct-16 101.0146 8.7007 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.7261 8.7000 350.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.7261 8.7000 350.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 131.9400 - 1.00 INE916DA7FP1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.17% 03-Nov-16 100.0000 - 500.00 INE523E07AM7 L & T FINANCE LTD - 16-Dec-16 100.1714 - 1000.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4125 8.5200 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.8899 8.5500 254.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9723 8.5100 250.00 INE514E08DQ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 99.9795 9.0037 100.00 INE514E08DQ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 99.9795 8.7000 100.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 98.9167 8.4300 250.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 98.9167 8.4300 250.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 102.3078 8.3000 100.00 INE759E07095 LT FINCORP LIMITED BR - 10-Jul-17 100.0063 9.2400 350.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9627 9.3600 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7398 8.5500 1000.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7398 8.5500 1000.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6391 8.5300 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6412 8.5300 950.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6560 8.5239 700.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.2618 8.5200 150.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 101.5274 8.4300 200.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.9360 8.8000 100.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.2838 8.5158 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.2838 8.2501 50.00 INE477L07156 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 11-Oct-17 100.7668 - 1.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.0885 8.4000 100.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.47% 23-Oct-17 100.6512 - 100.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.0000 9.3457 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.7340 8.4600 700.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.7610 8.4500 700.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.9726 - 26.20 INE555J07039 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 9.75% 31-Mar-18 100.4136 9.8000 92.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.2600 8.7700 23.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 98.0600 8.7500 1.50 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 70.0450 8.4500 3.20 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.3200 9.7000 2.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.5292 8.7000 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.5292 8.7000 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.4870 8.7700 50.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0000 9.4100 900.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7293 8.5899 350.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7293 8.5900 350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6981 8.5899 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6981 8.5900 1000.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.2035 8.6400 900.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.1251 8.6599 750.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.6647 8.6700 150.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 98.2500 9.7000 5.00 INE555J07047 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 9.75% 31-Mar-20 100.2850 9.9000 163.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.1450 8.7300 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.6300 7.2200 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.4137 7.2100 5.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.8800 8.7600 4.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.9100 8.5900 28.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.6909 8.6168 200.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.6909 8.6250 200.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.7000 9.7000 1.50 INE555J07054 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 10.00% 31-Mar-23 100.7016 10.1000 319.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.3932 8.7300 200.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.3134 9.4000 10.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 96.1207 8.5800 100.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 96.1207 8.5800 100.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 102.4900 9.2700 2.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.3486 9.1699 500.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 102.9241 8.8300 100.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.3700 9.4500 14.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 110.8000 9.9300 7.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3000 9.4500 113.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 102.3700 9.1000 5.80 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.2000 10.1100 39.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 102.4000 8.9900 450.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.8700 8.8700 758.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.1887 8.6700 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.1449 8.6400 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 102.6682 9.7000 9.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 102.5400 8.8800 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.6000 9.3200 1000.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 101.4400 10.0000 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.1000 8.6700 150.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.6330 8.8000 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 100.5521 9.1100 200.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 101.5490 8.9000 500.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.2000 8.7100 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.1600 7.0800 15.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.6269 7.3500 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.7500 7.1300 10.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 103.4000 9.1368 40.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.6305 8.7100 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.6305 8.7100 50.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.1000 7.2500 8.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 111.0624 7.1800 10.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 111.0000 7.2250 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.1800 7.1000 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.4152 8.7100 300.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.1900 8.6500 1.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.3343 - 450.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange