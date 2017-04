Nov 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13998.70 NSE 51886.70 ============= TOTAL 65885.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HO9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 100.0467 8.8200 200.00 INE916DA7535 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.88% 10-Dec-14 100.0054 8.4600 750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9332 8.5900 750.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 100.6056 8.7700 100.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 101.2161 8.5500 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8760 8.4000 300.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.4869 0.0000 100.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-16 101.2500 11.7600 1.00 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LTD 9.43% 24-Oct-16 100.0000 9.4200 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6796 8.7700 50.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 101.3961 8.8000 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 102.1134 8.8200 150.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 14-May-17 103.0280 8.8000 50.00 INE895D08444 TATA SONS LTD 9.85% 21-May-17 102.1478 8.8200 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7608 8.4900 1000.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.0867 8.4100 50.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.8864 8.5400 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 76.9300 8.7100 9.70 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3248 8.5600 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 100.7602 8.6500 50.00 INE013A07G45 RELIANCE CAPITAL LTD - 23-Apr-18 100.7300 0.0000 30.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.7500 8.3500 10.00 INE722A08057 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.2000 10.5500 50.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 70.3000 8.3600 1.60 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 102.3296 9.3200 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.4304 8.6100 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6179 8.6200 300.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.2021 8.6500 200.00 INE053F09GP8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 03-Feb-20 100.6816 8.3800 50.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 102.6100 0.0000 1.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 100.4779 8.3900 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.6500 10.8100 7.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 105.9630 9.1500 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.4500 7.1700 16.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.5000 7.0000 9.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.9632 9.5400 300.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 95.9440 9.1400 150.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.1802 8.6600 150.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 101.9060 9.4300 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.7100 10.0400 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.8900 8.8800 500.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.0773 8.6600 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.1000 8.6000 31.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.5200 9.1900 225.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 102.0578 8.6600 1500.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.6400 8.9400 1.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 101.0000 9.0000 90.00 INE848E07377 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-26 101.9283 8.5700 50.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 104.7759 8.4300 250.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.75% 15-Oct-26 105.5800 7.0400 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.2840 7.1200 2.70 INE848E07385 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-27 102.0342 8.5700 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.0380 7.0900 2.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.2084 0.0700 50.50 INE848E07484 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-28 101.5902 8.5700 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.4640 7.2800 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 102.1018 8.6600 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.8100 7.0900 1.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 111.9000 7.0800 8.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.3116 7.2300 20.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 112.0000 7.0800 5.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 101.9402 8.6800 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 111.0500 7.2300 50.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 12-Nov-28 112.3042 7.2100 1.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 101.5743 8.6700 700.00 INE514E08ED EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 30-Oct-29 101.7001 8.6600 150.00 INE514E08EE3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.3333 8.6600 100.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 22-Nov-33 116.6281 7.2800 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.0000 7.1500 39.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.5000 4.2300 5.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 21-Aug-72 113.8748 7.1000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 104.9000 9.9100 2000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.0188 10.5300 712.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 101.5000 12.4900 6.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 101.3300 0.0000 4.00 NSE === INE804I07PC1 ECL FINANCE LIMITED - 01-Dec-14 113.3800 - 16.50 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 100.0467 8.4700 200.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.9480 8.7887 50.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.9480 8.4500 50.00 INE916DA7535 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.88% 10-Dec-14 100.0054 8.4700 750.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.0772 8.5000 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9755 8.8287 800.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9755 8.5000 800.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0531 8.6317 450.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0531 8.3100 450.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.9440 8.7859 50.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.9440 8.4500 50.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0974 8.7881 1000.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0974 8.4800 1000.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.0468 10.0000 300.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.0468 10.4175 50.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.1095 9.0410 500.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.1095 8.4800 500.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 04-Feb-15 214.6760 0.0000 3.00 INE090A08DD6 ICICI BANK LTD, 7.25% 11-Mar-15 99.3808 8.7679 0.50 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 27-Mar-15 100.1601 8.7715 400.00 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 27-Mar-15 100.1601 8.5400 400.00 INE476M07057 LT HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 05-May-15 100.5063 8.6029 50.00 INE476M07057 LT HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 05-May-15 100.5063 9.2999 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8938 8.5500 150.00 INE920L07072 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-15 98.4259 - 78.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 101.0275 9.5447 545.00 INE920L07080 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-15 98.4259 - 26.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.4990 8.2027 500.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.4990 8.2000 500.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0000 - 2000.00 INE660A07FD3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 04-Dec-15 100.1594 9.1110 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9332 8.6000 2500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9431 8.5899 1850.00 INE920L07098 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-16 98.4259 - 26.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.6056 8.7500 100.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 135.9180 0.0000 1.50 INE008I08054 COX AND KINGS LIMITED 10.50% 28-Apr-16 100.1571 - 250.00 INE920L07106 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-16 98.4259 - 26.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 98.8976 9.3274 360.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 101.1237 9.5000 250.00 INE920L07114 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-16 98.4259 - 26.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.6997 8.3937 150.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.6997 8.3937 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.1520 8.6430 50.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 101.2161 8.5500 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8760 8.3867 400.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 101.0509 8.6700 44.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 102.3080 8.7337 8.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.4869 11.0500 100.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 102.0239 9.5000 350.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.5852 8.7800 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.7573 8.6800 150.00 INE071G07058 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.35% 10-Oct-16 100.8230 - 58.00 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.43% 24-Oct-16 100.0000 - 100.00 INE920L07122 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-16 98.4259 - 26.00 INE916DA7FP1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.17% 03-Nov-16 100.0000 - 500.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.6820 8.7500 150.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.6820 8.7500 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6796 8.7900 50.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 101.3961 8.7900 100.00 INE920L07130 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-17 98.4259 - 26.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.3300 8.4700 350.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.3300 8.4700 350.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 102.1134 8.8050 150.00 INE920L07148 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-17 98.4259 - 26.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 14-May-17 103.0280 8.8000 50.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 102.1478 8.8050 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7608 8.4800 1700.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6738 8.5157 700.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6601 8.5801 380.00 INE445L08136 NABHA POWER LIMITED 9.40% 07-Sep-17 101.6223 8.7061 73.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3095 8.5000 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3095 8.5000 250.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.2936 9.9000 400.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.5000 9.1300 10.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 100.6803 8.5000 10.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 100.6803 8.5000 10.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8764 8.5400 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8780 8.5400 300.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.0867 8.4000 50.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8864 8.5300 1150.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8864 8.5300 650.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1400 8.7824 39.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.6158 9.1000 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 77.0063 8.6700 9.70 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.7610 8.4500 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3248 8.5500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7602 8.6400 50.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 99.1828 - 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.2692 8.5200 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.4025 8.6100 1050.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.4025 8.6100 1050.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 105.2300 10.2500 50.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 102.3296 9.3100 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2818 8.6400 1100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.3932 8.6100 350.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.5700 8.7900 1.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.2925 8.8200 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.2925 8.8200 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7273 8.5899 450.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.5148 8.6444 200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6279 8.6075 1100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9324 8.5300 1000.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.2021 8.6400 1900.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.2021 8.6400 1350.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.0000 - 900.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.0000 - 900.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 31-Oct-19 100.0000 - 100.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.0000 - 250.00 INE053F09GP8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 03-Feb-20 100.6816 8.5544 50.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.6847 8.6700 150.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 100.4779 8.5593 50.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.7820 8.5910 100.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 102.3300 10.1500 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.9125 9.1500 250.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.6744 - 165.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.0800 7.0800 9.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.1107 9.5000 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.1107 9.5000 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.9632 9.5300 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.9204 8.6200 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 95.9440 9.1300 150.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.1802 8.6500 150.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 113.8824 8.6111 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.4100 9.4550 220.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.1000 9.5100 3.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 101.9060 9.4200 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.4500 10.0700 60.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.0600 8.7100 194.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.1449 8.6400 963.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.0759 8.6500 300.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.6335 8.5942 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.6335 8.6000 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 102.5600 8.8700 250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.6800 9.3150 380.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.0366 8.6532 1500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 100.6600 8.8900 100.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.6316 8.8000 200.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.6316 8.8000 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 100.6000 9.1000 608.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.9500 9.0100 116.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.1500 8.7200 5.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 102.2150 8.5200 85.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 102.2150 8.5199 50.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 104.7759 8.6000 250.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 104.7000 7.1600 0.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.5388 7.1000 1.20 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 108.2891 7.2800 2.80 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 102.3365 8.5199 50.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 102.0342 8.5600 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.8755 7.3200 5.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 101.9050 8.5199 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 101.5902 8.5600 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.7146 7.2500 5.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 103.5000 9.1238 40.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.8300 8.9800 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.1018 8.6500 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 111.3400 7.1300 8.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 111.8059 7.1000 5.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 101.9402 8.6800 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.2448 8.7300 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.2448 8.7300 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.1152 8.6599 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.1152 8.6600 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2524 9.2529 1.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 101.5743 8.6700 685.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 101.6572 8.6600 500.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.0736 8.6100 350.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.3333 - 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.3000 7.1600 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 108.4100 7.7900 29.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.0172 10.4000 1450.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0547 12.8500 81.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 100.3000 12.6200 20.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 101.7000 12.4600 2.00 ===============================================================================================