Nov 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11400.40 NSE 54321.00 ============= TOTAL 65721.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE036A07435 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD - 25-Mar-15 83.4060 - 280.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9677 8.7500 250.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 101.0255 8.7600 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6337 8.7600 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7716 8.7600 950.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.9317 9.8300 100.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.3111 8.2600 395.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7099 8.5100 700.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.6792 8.3600 100.00 INE445L0816 NABHA POWER LTD - 30-Sep-17 101.9075 8.6100 150.00 INE001A07JN1 HDFC 9.30% 04-Oct-17 101.3041 8.7600 500.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.0556 8.7600 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 100.8246 8.5700 180.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 16-Oct-17 101.2178 8.7900 550.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.8595 8.5500 350.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.5389 9.1400 100.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED - 30-Dec-17 100.5389 9.1400 150.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.7610 8.4600 100.00 INE013A07G45 RELIANCE CAPITAL LTD - 23-Apr-18 101.5000 0.0000 30.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1777 8.5100 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.0991 8.6800 50.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 107.0778 8.6100 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.5750 8.4200 1.80 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5963 8.6200 600.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 98.6400 8.9600 5.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 0.00% 26-Apr-20 101.9800 11.4500 2.20 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 101.3000 9.4100 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.9200 10.8300 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.90% 26-Jul-21 103.2767 12.2700 1.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 105.0400 7.1500 2.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.1210 9.5100 200.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 99.4300 7.2700 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.9788 8.6200 100.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 105.7960 7.5000 15.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.5353 9.1600 400.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 102.6660 8.8600 100.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.9000 9.4200 15.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.2203 9.3800 1150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.7100 10.0800 8.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 102.4000 9.0000 750.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.3184 8.6600 250.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.3145 8.8100 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.0757 8.6600 200.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.1000 8.5900 31.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.5200 9.2000 55.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.0700 8.6800 250.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 102.6302 8.8100 300.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 101.8285 8.6900 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 99.0800 9.1500 5.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 113.3504 6.9200 1.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 101.8990 8.6900 50.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 110.8234 7.5000 2.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 101.9711 8.6900 50.00 INE514E08EE3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.4984 8.6500 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.1000 7.1300 25.40 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.4000 7.1600 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.1400 10.5100 431.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 102.0000 12.4100 1.50 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 104.1000 0.0000 0.50 NSE === INE148I07084 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 01-Dec-14 104.9194 9.2976 1000.00 INE144H07BN1 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 02-Dec-14 174.9630 - 31.10 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 100.0524 8.3500 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9817 8.9500 1.00 INE689L07024 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.60% 21-Jan-15 100.1967 9.4950 500.00 INE468M07187 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD RESET 06-Feb-15 100.3973 9.2015 1000.00 INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Feb-15 209.4440 0.0000 1.50 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.0431 8.7499 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.0431 8.4900 500.00 INE540B07020 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-15 100.2032 9.5624 250.00 INE689L07032 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.60% 26-Mar-15 100.5678 9.2988 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0034 8.9998 1.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 100.1777 8.6600 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.9183 8.6812 150.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.9183 8.5000 150.00 INE121A07GR4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 20-May-15 99.9080 9.2619 500.00 INE310L07035 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-15 100.6366 8.8382 77.40 INE535H07159 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 12.15% 10-Jun-15 101.1930 9.4750 750.00 INE310L07043 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-15 100.7696 8.8213 27.40 INE909H07966 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RR - 26-Jun-15 100.3510 9.3798 750.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1320 8.7792 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1320 8.4900 250.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.3162 8.5522 250.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.3162 8.5500 250.00 INE310L07084 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-15 101.2672 8.8693 73.10 INE310L07092 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-15 101.4737 8.8022 68.80 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9431 8.5900 100.00 INE310L07100 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-15 101.5970 8.7978 68.80 INE804I07IJ1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Dec-15 133.1730 0.0000 2.50 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9677 8.7500 250.00 INE310L07118 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-16 101.7546 8.7682 53.30 INE975F07CZ4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 10.40% 08-Mar-16 101.4752 9.1585 100.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.6458 9.2446 1000.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 99.9381 9.2027 355.00 INE909H07BQ0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 07-May-16 107.9589 9.2729 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.5809 8.5800 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.5809 8.5800 750.00 INE660A07KO0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 20-May-16 100.7510 9.1033 250.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0627 9.2651 325.00 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.3779 2.6457 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.2346 8.4200 5.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 101.0255 8.7500 250.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 102.8615 8.7757 5.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 101.0395 8.7300 250.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 101.0395 8.7300 250.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 99.3500 9.6900 2.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6337 8.7500 850.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6508 8.7400 450.00 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-16 103.1674 8.6231 32.20 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 102.1054 9.5076 500.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-16 103.3084 8.6236 32.20 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7901 8.7400 1700.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7901 8.7400 750.00 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-16 103.1779 8.7501 32.20 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-17 103.3315 8.7400 32.20 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.3111 8.2500 395.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.8064 9.8800 101.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7335 8.5526 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7099 8.5000 700.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 102.3900 9.5500 60.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.6792 8.3500 100.00 INE310L07316 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-17 104.1387 8.8208 18.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.2880 8.5100 310.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.0536 8.3500 50.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.0536 8.3500 50.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.0536 8.3500 37.50 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.9075 8.6000 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.3041 8.7460 750.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.0556 8.7500 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8980 8.5300 380.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8980 8.5308 200.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.2178 8.7800 1350.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.1695 8.8001 350.00 INE310L07324 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-17 104.2594 8.8214 28.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8595 8.5400 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8864 8.5300 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1000 8.7900 10.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.5389 9.1300 250.00 INE774D07KM7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 07-Nov-17 100.0000 - 500.00 INE310L07332 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-17 104.3843 8.8218 28.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.7610 8.4500 700.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.7760 8.4444 600.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.3180 8.9200 20.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.3570 8.5500 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.1777 8.6600 150.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 107.2821 8.5144 46.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.1828 8.5500 50.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 107.0778 8.6000 50.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 108.0500 8.8600 2.00 INE695F09409 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.00% 03-Jan-19 99.0500 9.4600 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.4025 8.6100 550.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 04-Apr-19 101.2132 9.3800 1.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 98.8000 9.4300 1.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.6500 8.7700 1.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.8600 8.6092 28.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.2906 8.8200 250.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.2906 8.8200 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8036 8.5700 350.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8036 8.5700 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6756 8.5949 2400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6756 8.5948 1400.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.2413 8.6300 5.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.0000 - 850.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.0000 - 850.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 100.4500 9.6050 50.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 100.9040 9.4500 100.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 102.1597 - 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.9046 8.6436 30.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.2500 10.8000 0.50 INE305A09141 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.90% 29-Nov-20 98.7500 9.3700 2.00 INE572F11026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-20 56.4000 9.7800 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.9800 10.6000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.6561 9.2000 11.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.0000 8.6600 2.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.4700 8.6500 3.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 100.0500 - 500.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 101.9150 12.5000 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7500 8.4600 4401.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4200 8.5210 4400.00 INE690F08196 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.48% 27-Mar-22 100.6500 9.5700 0.30 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.4700 8.8300 2.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.6713 8.6200 15.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 97.6000 9.3800 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.8040 8.6400 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5681 8.7000 200.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 114.0733 8.5808 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 114.0733 8.5800 50.00 INE155A08241 SR E 26 F 9.35 LOA 10NV23 FVRS10LA 9.35% 10-Nov-23 100.0000 - 850.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.4728 9.1500 400.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 102.6660 8.8700 100.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.3900 9.4500 10.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 102.1000 9.5700 196.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.0941 9.3900 1150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.7200 10.0269 84.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 104.1106 8.7000 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.3223 8.8500 1000.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.3084 8.6500 601.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.3847 8.6400 400.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.3145 8.8031 1250.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.3345 8.8000 900.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.0095 8.6600 882.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.0095 8.6599 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.3000 9.3800 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.0500 8.6718 400.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.6302 8.8000 300.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.2800 8.9898 206.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 101.6200 8.9100 60.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.8602 8.6500 50.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 102.2150 8.5200 15.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 101.9642 8.6500 50.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 102.3365 8.5200 50.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 103.6400 10.1000 3.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.7012 10.1800 38.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.0599 8.6500 100.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 101.9050 8.5200 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.6574 7.1399 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.9444 8.6700 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.9444 8.6700 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 102.1401 8.6500 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.8600 8.6600 86.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.1900 8.6576 10.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 102.2212 8.6500 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.0736 8.6100 15.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.4984 - 251.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.3500 9.6900 10.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 114.6100 7.2270 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 108.4100 7.7900 80.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.1379 10.3800 480.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7000 60.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 103.0900 12.2100 14.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com