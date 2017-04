Nov 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14941.70 NSE 42666.30 ============= TOTAL 57608.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.0289 8.9900 110.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 99.9434 8.6100 200.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 100.0814 8.6300 750.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0407 8.8000 50.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9459 8.8200 50.00 INE752E07FI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-15 100.0370 8.8000 50.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.9444 8.8500 50.00 INE296A07AG0 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-Aug-15 106.0576 0.0000 50.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 101.0167 8.8200 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.5127 8.6500 650.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-16 99.9800 12.5100 1.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 101.8221 8.7600 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.8862 8.5600 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.4600 9.6000 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.4286 8.6400 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5823 8.5600 1000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6613 8.5300 150.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.7512 8.9100 100.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.5300 9.1200 77.00 INE043D07GW4 IDFC LTD 9.06% 05-Oct-17 101.3458 8.5100 1900.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 100.8246 8.5700 250.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 16-Oct-17 101.1406 8.8200 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.7823 8.5700 2050.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.1892 8.6100 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 100.7597 8.6500 450.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-18 100.6222 8.6500 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4381 8.6600 300.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.0621 8.6800 250.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 108.2000 0.0000 7.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 102.7800 12.3600 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.7700 6.9700 1.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 105.0461 7.6100 4.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 12-Jun-24 102.6200 10.2400 9.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.3476 9.1800 100.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.72% 16-Jul-24 101.9000 9.4100 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.7500 10.0300 5.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 9.36% 21-Aug-24 104.3000 8.6800 10.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 102.4200 9.0000 1100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.0854 8.7300 200.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.3345 8.8100 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.0743 8.6600 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.5100 9.2000 40.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 102.0566 8.6600 1000.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.9500 8.6900 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.7473 8.6600 50.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.4500 9.0800 11.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 104.9800 8.8600 2.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 101.7054 8.6900 48.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 101.7888 8.6900 49.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.6774 7.1400 303.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 112.0300 7.0600 1.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.3516 7.2300 20.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 113.1300 7.2500 1.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 105.4554 8.7100 25.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.4200 7.0600 2.70 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 116.1655 7.0900 2.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 115.7800 7.2100 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.0759 7.0100 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.7500 0.0000 5.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 100.2500 12.0500 1.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.4500 10.4600 235.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 101.6000 12.4800 15.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 103.4100 0.0000 0.50 NSE === INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 99.9434 8.3000 200.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 100.0814 8.6901 1500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0407 8.5000 50.00 INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Feb-15 209.5220 0.0000 1.50 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9459 8.5500 50.00 INE752E07FI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-15 100.0370 8.5500 50.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.9444 8.6200 50.00 INE027E07014 FAMILY CREDIT LIMITED 10.43% 07-Apr-15 100.4572 9.2948 50.00 INE296A07AW7 BAJAJ FINANCE LIMITED OP IV - 08-Apr-15 106.0576 9.3815 50.00 INE975F07CT7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.65% 17-Apr-15 100.6179 9.2273 40.00 INE040A08138 HDFC BANK LIMITED 7.50% 27-Apr-15 99.4687 8.7501 200.00 INE040A08138 HDFC BANK LIMITED 7.50% 27-Apr-15 99.4687 8.7500 200.00 INE043D07GO1 IDFC LIMITED 8.99% 15-Jun-15 100.1849 8.4296 350.00 INE043D07GO1 IDFC LIMITED 8.99% 15-Jun-15 100.1849 8.4000 350.00 INE043D07BI4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 29-Jun-15 100.3740 8.5600 160.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1342 8.7778 350.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1342 8.4900 350.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.4359 8.4270 100.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.4359 8.3200 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.4851 8.6945 6.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 101.0096 9.5000 120.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.4257 8.7800 1000.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9098 8.8000 1000.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9098 8.8000 1000.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 101.0167 8.8000 1200.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 101.1426 8.7000 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.5814 8.5800 1600.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.5814 8.5800 1150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.3766 8.6300 700.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.3766 8.6300 700.00 INE881J07DJ8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD - 04-Jul-16 100.4503 10.4298 6.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 25-Aug-16 102.8985 9.7153 0.30 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-16 101.0000 - 2.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 102.0572 9.4782 140.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1928 8.5350 150.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.8221 8.7500 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.8862 8.5500 250.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.9317 10.2000 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.4600 9.5916 100.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9684 9.3500 45.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4286 8.6300 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6931 8.5100 600.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5864 8.5500 201.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.7603 8.4100 125.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7432 8.5350 70.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.6456 8.4292 10.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 102.0972 8.4400 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 102.0972 8.4399 48.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 102.3900 9.5500 157.00 INE445L08136 NABHA POWER LIMITED 9.40% 07-Sep-17 101.7674 8.6500 30.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.7512 8.9000 100.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.9674 9.2700 45.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.2878 9.9074 20.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.5500 9.1100 14.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.2424 8.7700 50.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 101.3458 8.5000 1900.00 INE423R07025 RELIANCE PROJECT VENTURES AND 12.52% 10-Oct-17 101.0415 - 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7478 8.5900 376.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7478 8.5899 125.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.1406 8.8100 790.00 INE507R08015 OPJ TRADING PRIVATE LIMITED - 20-Oct-17 101.3509 - 200.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7823 8.5700 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7823 8.5700 250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1300 8.7900 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.1892 8.6000 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7597 8.6400 1350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7597 8.6400 900.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.1641 8.7920 45.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.6222 8.6400 400.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2025 8.6000 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2025 8.6000 50.00 INE261F09EQ0 NABARD 0.00% 01-Aug-18 73.8375 8.5000 11.40 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5164 8.6900 75.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5164 8.6900 75.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.2112 8.5413 40.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.3550 8.5000 57.70 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7890 8.8000 1000.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7890 8.8000 1000.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.7865 8.8264 27.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.3551 8.6200 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.3551 8.6245 250.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.2636 8.8700 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.2636 8.8700 98.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.2400 9.2500 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.4309 8.7800 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.4309 8.7800 1000.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.9900 8.6500 20.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 100.9566 10.8570 240.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.0970 8.8700 250.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.0970 8.8700 250.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 101.4194 - 20.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4581 8.6500 400.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.0621 8.6750 321.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.7295 10.1700 5.50 INE146O08043 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 12.40% 03-Apr-20 101.5157 11.9800 150.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 102.0000 12.1300 45.90 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 101.6457 9.3200 10.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 101.4560 9.3200 100.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 120.9395 0.0000 25.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 121.2625 0.0000 25.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 102.1991 - 100.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 102.1991 - 100.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 99.6000 9.9700 80.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.3900 10.2300 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.8000 9.9900 2.00 INE476M07263 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 06-Nov-21 100.0000 - 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3500 9.0700 28.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 101.9163 12.5000 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.3424 9.5188 100.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 122.7418 10.0500 250.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.3523 8.5000 15.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.3523 8.5000 15.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 99.8700 9.9100 78.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 21-Nov-22 100.5102 7.1200 100.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED - 22-Nov-22 100.5115 7.1200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.8041 8.6400 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5900 8.7000 191.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 104.3600 9.4400 6.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.3476 9.1700 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.3476 9.1700 100.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 102.7900 8.8500 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.7000 11.5000 3.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 102.8500 8.7700 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 103.0000 9.4100 161.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 101.7159 9.4500 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.4000 10.0800 60.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 103.9500 8.7300 130.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.3011 8.8500 1400.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.1846 8.6700 850.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.1846 8.6700 450.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.5000 8.6700 3.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.3545 8.7968 750.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.3545 8.7968 650.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.0743 8.6500 798.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 102.8000 9.6800 1.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.1220 8.5199 200.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.1220 8.5257 200.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.0500 8.8000 20.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 101.9500 9.8155 100.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.0100 9.1400 80.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.6500 9.3900 20.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.0566 8.6500 1000.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.0500 8.6700 106.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.5305 8.8150 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.7473 8.6500 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.1500 9.0100 346.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.7700 9.0200 1205.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.1032 7.2500 350.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.6000 9.3000 2.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.9301 9.6400 50.00 INE310L07860 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-26 104.8156 9.7000 100.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 101.7054 8.6850 100.00 INE310L07894 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-27 105.0635 9.7000 100.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 101.7888 8.6850 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.0763 7.2500 10.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 101.3624 8.7050 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.4968 8.6000 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.4968 8.6000 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 102.2207 9.6400 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.9879 7.2250 7.50 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.2698 8.7269 91.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 102.3047 9.6400 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 115.4500 7.1500 8.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.4000 7.1500 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.2400 10.3600 81.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 100.6500 12.5500 20.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 101.6500 12.4700 6.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange