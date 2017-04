Nov 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13114.50 NSE 59604.00 ============= TOTAL 72718.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07DI0 IDFC 9.05% 26-Dec-14 100.0027 8.6700 600.00 INE043D07DJ8 IDFC LIMITED 0.00% 26-Dec-14 99.1157 8.5400 500.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LTD 10.35% 26-Dec-14 100.1722 8.4100 200.00 INE756I07035 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.00% 29-Dec-14 100.0796 8.9300 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 100.2284 8.7000 250.00 INE010A07083 PRISM CEMENT LTD 11.80% 15-Jul-15 100.1000 11.4000 600.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.4407 8.8700 650.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6305 8.7600 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6966 8.8000 500.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 16-Dec-16 101.2274 8.8600 400.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5864 8.5600 600.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 101.4567 8.6600 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.7050 8.8300 200.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.2252 8.5200 50.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.6200 9.1000 8.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 16-Oct-17 101.0404 8.8200 550.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.0186 8.4300 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.7032 8.6000 700.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.4149 8.8200 42.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 121.2486 0.0000 100.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 100.7066 8.5100 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 100.7309 8.6500 300.00 INE013A07G45 RELIANCE CAPITAL LTD - 23-Apr-18 100.8700 0.0000 5.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 100.0664 8.0900 500.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.3000 8.5200 50.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 102.1500 11.3200 9.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 105.4932 7.9500 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 101.3000 8.5900 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 12-Nov-19 100.0584 11.2200 180.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.3000 8.6300 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.7000 11.0500 0.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.5900 10.8600 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.5500 6.1700 7.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 104.6760 12.3000 6.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.3000 8.6700 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.3000 8.6900 50.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 101.1000 10.0800 30.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 101.3000 8.7100 50.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 100.0000 9.3500 500.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 105.5890 7.5300 15.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.4091 9.1700 250.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 101.2396 8.9500 120.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.0000 10.3100 2.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 104.2000 8.6900 10.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.1846 8.6800 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 104.5300 8.6700 2.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 102.3800 8.6100 1500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.8800 8.7000 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.3000 8.7300 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 100.8232 9.0700 301.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.7697 9.0300 177.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.3000 8.7400 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 101.3000 8.7500 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 101.3000 8.7500 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.1720 7.0500 15.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 101.3000 8.7600 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 102.0500 8.7200 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 101.9008 8.6400 1100.00 INE514E08EE3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.3279 8.6700 100.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 115.3600 7.2500 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.0200 7.1000 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2500 10.4100 10.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 101.6800 12.4700 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.8000 10.5300 5.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 101.4000 12.5200 1.00 NSE === INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0265 8.4009 1900.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.0402 8.4506 300.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.9498 8.5000 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9640 9.0320 1850.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9640 9.3650 1850.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0451 8.3000 1700.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0451 8.6260 1600.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.0027 8.3500 600.00 INE043D07DJ8 IDFC LIMITED 0.00% 26-Dec-14 99.1157 8.3500 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0819 8.5499 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0582 8.7906 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0582 8.4800 250.00 INE689L07024 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.60% 21-Jan-15 100.1877 9.5084 500.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.0914 8.5499 50.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9481 8.8078 50.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9459 8.5500 50.00 INE752E07FI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-15 100.0370 8.7999 50.00 INE752E07FI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-15 100.0370 8.5500 50.00 INE148I07290 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 25-Mar-15 118.5352 9.2549 785.00 INE689L07032 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.60% 26-Mar-15 100.5576 9.3042 250.00 INE909H07AH1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 02-May-15 96.0049 9.3787 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.2284 8.6974 250.00 INE909H07AH1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 02-May-15 96.0049 9.1500 250.00 INE909H07AQ2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.59% 15-Jun-15 100.0205 9.3854 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.7191 8.6427 1500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.7191 8.5000 1500.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 99.4499 9.0387 56.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 99.4499 9.0400 56.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.4500 9.0300 100.00 INE688I07097 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Sep-15 101.4490 9.6800 300.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.4407 8.7508 650.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.4614 8.2819 100.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.4614 8.2600 100.00 INE738C07028 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.58% 30-Nov-15 99.2535 9.3556 350.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.4204 8.6000 450.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.4204 8.6000 450.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.9235 8.8100 350.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.9235 8.8100 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.5134 8.6300 500.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 99.8726 9.4000 280.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 99.8726 9.4000 280.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.3785 8.6300 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.3785 8.6300 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.3403 8.6205 10.00 INE881J07DJ8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD - 04-Jul-16 100.3985 10.4649 2.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2355 8.5870 300.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 99.3000 10.7000 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6305 8.7500 500.00 INE872A07TH6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.75% 12-Nov-16 99.5000 11.1639 20.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6966 8.7900 500.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.4220 8.8900 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.4220 8.8900 100.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.2274 8.8500 400.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.3868 8.7190 20.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 123.4403 9.3600 191.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.9500 8.9500 20.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.5273 12.0000 200.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6394 8.5899 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5009 8.6000 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5009 8.6000 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6003 8.5400 550.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6003 8.5400 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.4567 8.6500 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5864 8.5500 200.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.6353 8.4300 100.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.6353 8.4300 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.7050 8.8250 200.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.5300 9.1200 79.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.2252 8.5200 50.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 101.9008 8.6300 154.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7979 8.5700 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7979 8.5700 100.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.0404 8.8500 610.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.0778 8.4100 100.00 INE121A07IK5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 19-Oct-17 100.8086 9.5506 25.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7023 8.6000 950.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7823 8.5700 250.00 INE860H07672 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.40% 08-Nov-17 100.4822 9.2243 32.00 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 99.9091 10.2300 140.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.7300 8.6000 10.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.7066 8.5000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7309 8.6500 300.00 INE013A07H51 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.60% 25-Mar-18 100.2000 9.5500 1500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0664 8.1500 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6024 8.6599 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6024 8.6600 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.7758 8.6700 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.3000 8.7100 150.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.1284 8.5662 10.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.6010 8.5000 650.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.6010 8.5000 650.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.5792 8.8600 1500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.5792 8.8600 1500.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 104.5519 11.1800 20.00 INE069R07018 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 105.2484 11.8750 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.2212 8.8800 50.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.2212 8.8800 50.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.4900 9.1800 250.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.1700 8.8500 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.3000 8.7100 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.0747 8.6417 10.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.5500 8.8100 71.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.0000 8.9595 2250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.0000 8.9600 2250.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 98.8700 11.6100 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.0000 8.5538 4000.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.9275 10.1200 5.50 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.3369 8.8600 100.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.3369 8.8683 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.3000 8.7100 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.1000 10.2867 19.00 INE146O08027 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 12.00% 28-Mar-21 100.4500 11.8479 100.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.2200 9.0900 5.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.3000 8.7100 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.9600 7.1000 1.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.3000 8.7100 50.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 101.2207 11.0000 15.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 101.1000 10.0700 120.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 101.1000 10.0700 30.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5681 8.7000 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5681 8.7000 200.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.0373 9.4500 400.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 96.0108 8.6000 200.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 96.0108 8.6000 100.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 101.3000 8.7100 50.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 105.2577 8.8700 50.00 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 106.4112 7.4000 2.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 102.1000 9.4500 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.4091 9.1600 250.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 102.9400 8.8300 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.1300 9.4900 60.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.7900 9.5600 147.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 101.7134 9.4500 2500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.3000 9.9300 52.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 103.9392 8.7252 259.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.3211 8.8500 200.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.6446 8.6000 614.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.6446 8.6000 350.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.0700 8.6500 117.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 102.9800 8.8100 54.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 102.2300 9.7704 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.5369 9.3400 650.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.3800 8.6000 1500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.8800 8.6970 500.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.6700 8.7950 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.3000 8.7100 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.7462 8.6500 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.0805 9.0200 2027.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.0805 9.0199 250.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.7024 9.0500 658.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.0000 10.0000 400.00 INE756I08082 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 13-Nov-24 100.0000 9.5500 250.00 INE691I08313 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.10% 13-Nov-24 101.8900 8.8000 190.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.7857 8.6600 100.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 101.3000 8.7100 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 101.3000 8.7100 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 101.3624 8.7000 150.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.4130 7.2150 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 101.3000 8.7100 50.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 111.1940 7.4500 40.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.4932 8.7000 57.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.0300 8.6700 155.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 102.0500 8.6700 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 101.9008 8.6300 955.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.4110 8.6500 150.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 115.1636 7.2600 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.4000 7.1500 4.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.1200 10.4100 10.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange