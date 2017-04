Nov 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8154.70 NSE 33262.90 ============= TOTAL 41417.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7923 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.84% 30-Jan-15 100.2435 8.2300 500.00 INE010A07083 PRISM CEMENT LTD 11.80% 15-Jul-15 100.3040 11.0700 300.00 INE013A07WV2 RELIANCE CAPITAL LTD. 0.00% 21-Aug-15 115.2912 0.0000 250.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.1701 8.8400 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 102.0811 8.5100 107.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.9705 8.4600 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.7589 8.3800 130.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 101.5470 8.8300 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.8188 8.8800 100.00 INE043D07GW4 IDFC LTD 9.06% 05-Oct-17 101.3650 8.5000 584.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 16-Oct-17 101.0350 8.8600 450.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.0400 8.6400 2.00 INE043D07GY0 IDFC LTD - 13-Nov-17 99.9239 8.4600 100.00 INE013A07G45 RELIANCE CAPITAL LTD - 23-Apr-18 101.0000 0.0000 5.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 99.8439 8.2800 900.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 100.0863 8.0800 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.7303 8.6300 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.0015 8.6100 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.8300 8.3600 0.70 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.3450 8.3600 0.40 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2396 8.6600 150.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 105.4932 7.9500 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.2431 8.8300 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.0200 8.5500 450.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.9800 6.9300 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.0000 0.0000 0.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 110.6000 0.0000 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.7500 0.0000 7.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 100.0592 9.5200 50.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 96.0205 8.5200 400.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.3919 8.9800 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4496 9.9200 4.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 103.9076 8.7400 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.2000 8.6600 750.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.2100 9.0100 2.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.1470 9.0700 96.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.6799 8.6900 250.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 101.7744 8.6900 250.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 101.8614 8.6900 250.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.3100 7.2300 17.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 101.9337 8.6900 250.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 102.0073 8.6900 250.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 117.4000 6.9900 5.10 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.4000 7.2300 21.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.4500 0.0000 10.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED - 23-Sep-99 101.6000 10.3300 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.2000 10.5200 154.00 NSE === INE001A07LP2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 19-Dec-14 112.6686 8.7303 1000.00 INE001A07LP2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 19-Dec-14 112.6686 8.4000 1000.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0235 8.4501 250.00 INE916DA7923 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.84% 30-Jan-15 100.2435 8.5600 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.6898 8.5500 1400.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.6898 8.6954 700.00 INE010A07083 PRISM CEMENT LIMITED 11.80% 15-Jul-15 100.3040 11.2358 300.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.5722 8.5500 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.3590 8.9393 150.00 INE013A07WV2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 21-Aug-15 115.2912 9.5000 250.00 INE136E07NI9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 24-Aug-15 126.5800 0.4342 1.00 INE742F07197 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Sep-15 100.2915 9.6566 150.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.4248 8.8184 350.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.4248 8.7700 350.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.4699 8.2644 100.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.4699 8.2400 100.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.1701 8.8357 100.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 99.8509 8.7600 700.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.1366 9.0463 500.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-15 100.2371 9.0478 290.00 INE742F07213 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Dec-15 100.3555 9.6420 150.00 INE973F09038 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 7.80% 26-Jan-16 97.4000 10.1703 0.30 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 118.5288 9.7924 30.00 INE742F07239 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Mar-16 100.3238 9.7553 150.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 99.8961 9.3828 345.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.2200 9.8507 300.00 INE881J07DJ8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD RESET 04-Jul-16 100.4253 10.4449 3.00 INE345P07016 KALPATARU LAND PRIVATE LIMITED 15.00% 29-Jul-16 100.7940 13.5959 21.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.0811 8.5000 107.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 135.9000 - 1.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.7028 8.8500 200.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.7028 8.8500 200.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.9705 8.4499 130.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.9705 8.4500 130.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7397 8.7879 2000.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.7589 8.3700 130.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.5670 8.8091 500.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.5670 8.8091 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.8534 8.6000 350.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.8534 8.6000 350.00 INE750H07030 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 20-Feb-17 111.4151 11.4617 30.00 INE656J07084 GEETANJALI TRADING 3.00% 28-Feb-17 27.0598 - 10.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 119.5500 - 1.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 100.3439 9.9806 30.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.7298 12.0953 30.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 13-Aug-17 104.1471 11.1096 30.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7190 8.4900 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7190 8.4900 50.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.6010 8.4441 6.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 102.3900 9.5500 283.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.8188 8.8700 100.00 INE043D07GV6 IDFC LIMITED 8.00% 14-Sep-17 79.4619 8.4706 96.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3229 8.4900 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3229 8.4900 250.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.2192 8.5183 25.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 101.3650 8.4900 100.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 101.3650 8.4900 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8062 8.5649 6.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.0333 8.8500 450.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.0208 8.4226 5.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 102.4000 8.1100 2.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.9239 8.4500 100.00 INE071F07019 ANJANI PORTLAND CEMENT LTD. - 14-Nov-17 100.0000 - 300.00 INE071F07027 ANJANI PORTLAND CEMENT LTD. - 14-Apr-18 100.0000 - 300.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.8439 8.3052 1700.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0863 8.1350 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2500 8.6500 100.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 96.1300 9.2500 0.90 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7303 8.6200 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6321 8.6500 25.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.0015 8.6000 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.6341 8.5000 400.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 102.9753 8.5507 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2396 8.6500 150.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.5220 9.5957 1200.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.2431 8.8300 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.6529 8.5800 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4911 8.6400 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4911 8.6400 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.9500 8.5665 1300.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 107.7000 7.2200 3.20 INE146O08027 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 12.00% 28-Mar-21 101.9527 11.5045 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.2365 10.7500 10.00 INE727M09018 IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED 10.75% 24-Jan-22 99.9200 10.7200 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6500 8.4800 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0592 9.5100 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 102.9500 9.8300 1.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 101.2307 11.0000 15.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 98.9700 7.3500 250.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.9400 9.6500 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.7283 8.6725 600.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5974 8.6949 194.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 100.0000 9.3400 250.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 105.4000 8.8500 50.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 96.0205 8.5100 400.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.3919 8.9700 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.4712 9.1500 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.4712 9.1500 250.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.3746 9.4500 83.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 103.0000 9.4100 107.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 104.0000 8.7200 386.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.3814 8.8417 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.3814 8.8400 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.5102 8.6200 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.5102 8.6201 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.2678 8.6200 53.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.2678 8.6200 50.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.8200 8.9700 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.4000 9.3600 250.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.1407 8.5398 500.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.1407 8.6363 500.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 101.4691 9.9934 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.1500 8.6557 850.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.6234 8.8000 500.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.5578 8.8100 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.9387 8.6200 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.9387 8.6200 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.2080 9.0000 614.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.1437 9.0100 150.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.0000 9.1500 153.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.0000 10.0000 200.00 INE043D07146 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 06-Aug-25 100.7500 8.8200 3.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.6799 8.6750 250.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.3700 8.5200 1.50 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 101.7744 8.6750 250.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 102.7646 8.5494 100.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 102.7646 8.5500 100.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 104.4613 8.6850 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 101.8614 8.6750 300.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 101.8614 8.6750 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 101.4800 8.6900 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 101.9337 8.6750 300.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 101.9337 8.6750 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.2768 7.0900 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.4932 8.7000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 104.9000 8.6800 165.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 101.9657 8.6800 300.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 101.9657 8.6800 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 101.9008 8.6300 145.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.4941 8.6400 65.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.8283 7.2000 8.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 102.2632 9.3200 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.3500 10.3400 210.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 100.4000 12.6000 16.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange