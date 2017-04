Nov 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7986.20 NSE 53067.30 ============= TOTAL 61053.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.0323 8.8200 250.00 INE013A07NZ2 RELICANCE CAPITAL LTD NIFTY 13-Apr-15 139.8738 0.0000 29.40 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.9334 8.8000 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.6651 8.5400 550.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.6694 8.1300 250.00 INE721A07GR SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD. 10.75% 24-Oct-16 102.2344 9.4100 250.00 INE013A07G94 RELIANCE CAPITAL LTD - 31-Oct-16 100.5890 0.0000 20.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9173 9.3800 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7162 8.5000 140.00 INE310L07324 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-17 104.7789 7.9300 55.90 INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.15% 10-Nov-17 100.0500 9.1300 250.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.2182 8.6000 750.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 98.4460 8.8400 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.2535 8.6600 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.3840 8.6900 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2387 8.6600 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4506 8.6600 900.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.0748 8.6800 100.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.6645 8.6900 100.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.7500 10.9800 9.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.7500 0.0000 9.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 102.7700 12.3600 1.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 102.0181 7.1300 2.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 105.0200 7.1500 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.5000 7.1900 19.90 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.9931 7.1000 120.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 100.0593 9.5200 200.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 101.1000 0.0000 10.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED - 22-Nov-22 101.1500 7.0200 250.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.7000 9.5200 1.50 INE134E08TZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.19% 14-Jun-23 101.8520 8.6100 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.4156 8.6200 150.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION LTD 7.93% 20-May-24 95.5151 8.6300 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.3659 8.6100 150.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.2300 8.5700 10.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.7500 9.1100 80.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.4400 9.2100 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.3600 8.6400 450.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.3039 9.0000 166.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.8900 9.0100 14.00 INE691I08313 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.10% 13-Nov-24 100.0000 9.0800 360.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.1620 8.7200 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.9700 7.2000 52.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.5300 7.1500 3.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.2339 7.1500 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 111.4970 7.1800 7.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.7100 7.2200 121.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.0946 7.2100 25.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.0000 10.5400 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.2700 10.5000 276.00 NSE === INE804I07HZ9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Dec-14 125.9370 - 1.50 INE001A07LP2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 19-Dec-14 112.6989 8.6780 1000.00 INE001A07LP2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 19-Dec-14 112.6989 8.3505 1000.00 INE535H07126 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.70% 27-Jan-15 100.3437 9.0250 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.0315 8.5169 1.00 INE027E07014 FAMILY CREDIT LIMITED 10.43% 07-Apr-15 100.4685 9.2500 150.00 INE975F07CT7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.65% 17-Apr-15 100.6267 9.1825 360.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.2581 8.5686 10.00 INE013A07UR4 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 10-Jun-15 118.3893 0.0000 3.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 99.6084 8.7000 50.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.5938 8.7000 100.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1246 8.4849 80.00 INE013A07WX8 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 18-Dec-15 111.6508 0.0000 2.50 INE013A07ZW3 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 06-Jan-16 108.0000 0.0000 2.50 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.9334 8.8000 350.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 101.0798 8.8332 250.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.6012 9.4373 160.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.6651 8.5200 550.00 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jun-16 100.3238 9.1359 250.00 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jun-16 100.3238 9.1200 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0000 8.0526 500.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0000 8.0527 500.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.6694 8.1200 250.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 101.1373 9.4175 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.9645 8.4600 200.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.9645 8.4604 100.00 INE975F07DE7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 09-Aug-16 86.0237 9.1100 1.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 99.6400 9.1400 4.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.9484 8.4629 30.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.7427 8.3794 30.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 102.2344 9.4000 250.00 INE296A07DZ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.0000 9.1400 1000.00 INE968N08075 L&T SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 100.0000 9.1000 500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.8520 8.6000 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.8520 8.6000 100.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.3942 8.7130 30.00 INE121A07IT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.52% 15-Mar-17 100.0000 - 400.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0846 8.4500 200.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0846 8.4499 100.00 INE963I07060 PRINCE FOUNDATIONS LIMITED 17.50% 31-Mar-17 85.8074 - 35.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9173 9.3700 100.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9446 9.3600 6.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7410 8.4800 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7410 8.4800 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7454 8.4800 550.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7454 8.4800 550.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.6796 8.4100 200.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.6796 8.4100 200.00 INE692Q07027 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.55% 01-Sep-17 101.4524 8.9000 200.00 INE692Q07027 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.55% 01-Sep-17 101.4524 8.9000 200.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 101.6000 9.8700 250.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.1562 8.8001 100.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.1562 8.8000 100.00 INE310L07324 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-17 104.7789 8.6500 55.90 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7997 8.5600 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7997 8.5600 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.0100 8.8300 10.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED - 10-Nov-17 100.0000 9.2700 500.00 INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 10-Nov-17 100.0500 9.1200 250.00 INE148I07AI2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 16-Nov-17 99.8529 - 7.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 101.1838 - 4.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.2182 8.5900 750.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 102.4362 8.8350 50.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 102.4362 8.8350 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0392 8.1370 2450.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0392 8.1700 2450.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.4460 8.8350 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.4460 8.8350 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.1937 8.8350 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.1937 8.8350 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5637 8.6700 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5637 8.6700 150.00 INE191H07151 PVR LIMITED - 16-Oct-18 100.0000 11.5711 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.8693 8.6400 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.6541 8.4900 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.3638 8.6400 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.3638 8.6400 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3234 8.6301 550.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3234 8.6301 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.3840 8.6800 1000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.3840 8.6803 750.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.8629 8.9000 1450.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.8629 8.9000 1250.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 98.7500 8.6500 23.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2387 8.6500 500.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.3689 8.8400 300.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.4444 8.8200 100.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.3500 9.2200 3.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.5512 8.6900 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.5512 8.6900 250.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3500 8.8000 4.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.6529 8.5800 200.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 101.7999 9.5000 50.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 101.7999 9.5000 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4506 8.6500 6500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4896 8.6400 5350.00 INE191H07128 PVR LIMITED - 16-Oct-19 100.0000 11.5712 250.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.3077 8.5808 40.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.0748 8.6700 200.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.9000 8.5800 600.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 99.7655 8.6900 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.6645 8.6800 100.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 100.8331 8.6100 50.00 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 96.9700 9.6000 1.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 96.9987 8.6100 50.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 107.7000 7.2200 3.20 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 99.7036 8.6900 100.00 INE191H07136 PVR LIMITED - 16-Oct-20 100.0000 11.5709 250.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.3600 8.8544 100.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.3600 8.8544 100.00 INE146O08027 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 12.00% 28-Mar-21 101.9727 11.5000 100.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.2500 10.1500 2.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 101.1398 8.5764 14.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 96.6013 8.6100 50.00 INE191H07144 PVR LIMITED - 16-Oct-21 100.0000 11.5710 250.00 INE871D07MS4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.85% 12-Mar-22 105.6316 8.7510 20.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0593 9.5100 350.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.1111 9.5000 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.1000 9.8000 1.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 103.6119 9.2300 250.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 21-Nov-22 100.5500 10.7056 200.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED - 22-Nov-22 100.5500 10.7053 250.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 100.5500 7.0900 250.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 101.1500 9.6000 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.7433 8.6700 200.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.2631 9.4100 10.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.4156 8.6100 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.3892 8.6100 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.3892 8.6100 50.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 105.7903 7.2300 4.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 100.5600 9.2500 300.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 101.7000 11.3000 1.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 104.7500 9.6200 1.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 95.5151 8.6200 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.6583 9.1200 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.6583 9.1200 100.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 102.9800 8.8200 6.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.5400 9.4200 21.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.9000 9.5400 152.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 101.7500 9.2000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.7800 10.0200 41.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 104.2500 8.6800 14.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.3814 8.8400 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.4950 8.6221 550.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.7418 8.5850 200.00 INE114A07489 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.70% 25-Aug-24 100.0000 8.7000 8.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 103.7000 8.7900 257.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.3659 8.6050 150.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.1700 8.7800 53.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.4400 9.3500 470.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 102.0470 9.9000 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.3600 8.6236 800.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.7205 8.7850 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.7205 8.7850 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.3039 8.9850 1175.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.3039 8.9849 250.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.8500 9.0300 20.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.0000 10.0000 400.00 INE691I08313 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.10% 13-Nov-24 101.8900 8.8000 10.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.1620 8.7150 150.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.3700 8.5189 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.9000 8.8700 1.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 104.2800 10.0100 4.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 104.6930 8.6550 100.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.8809 9.2300 500.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.1600 7.2400 1.70 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 101.4600 8.5900 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.1020 8.6500 100.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6690 9.2400 750.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.6799 7.2000 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.5205 7.3400 10.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 111.2179 7.2000 7.50 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 104.4000 8.8300 259.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 104.9100 8.6833 160.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.7420 8.6100 100.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.7420 8.6100 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.8278 7.2000 14.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 103.3300 9.4900 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.3120 10.3500 265.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.3120 10.3500 100.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 101.6000 10.2000 3.00 ===============================================================================================