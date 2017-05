Nov 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9052.00 NSE 47202.50 ============= TOTAL 56254.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 14-Dec-14 99.9718 8.9800 650.00 INE896L07033 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.85% 16-Feb-15 100.4685 9.3500 250.00 INE756I07167 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.43% 30-Oct-15 100.4931 8.8400 100.00 INE001A07DU7 HDFC LTD 8.80% 02-May-16 99.9518 8.7700 50.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-16 101.6620 8.3700 50.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7626 8.7800 400.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 30-Oct-16 100.2588 9.4800 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.5007 8.4800 200.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0388 8.4800 50.00 INE138A07058 PENINSULA LAND LTD 13.75% 28-Jun-17 102.5000 12.4800 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7652 8.4800 25.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.8986 8.5300 300.00 INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.15% 10-Nov-17 100.0100 9.1400 150.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.31% 22-May-18 98.3513 8.8500 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.1691 8.6200 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.8000 11.4400 1.10 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.8994 8.3500 0.70 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.1472 8.5200 2147.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.4095 8.3500 0.40 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.5091 8.7100 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2820 8.7100 1450.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4866 8.6500 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 12-Nov-19 99.7500 11.3100 2.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7700 8.6200 200.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 100.0879 9.4600 50.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 100.1100 9.6100 50.00 INE296A08359 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.75% 19-Apr-20 100.3000 9.6500 50.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 102.3500 11.3400 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 106.0500 7.2900 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.5400 10.7800 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6500 9.2400 10.00 INE523E08NH8 LNT FINANCE 9.80% 21-Dec-22 100.7500 9.6600 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.8169 8.6100 50.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 11.50% 04-Feb-24 101.7200 11.1900 5.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 107.3231 7.1100 50.00 INE202E07104 IREDA LTD 8.16% 20-Mar-24 108.4200 6.9000 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.5952 9.1400 250.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.7500 9.4100 160.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.5500 10.3800 1.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 103.7200 8.8000 250.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.0436 8.8500 250.00 INE909H08204 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.35% 26-Sep-24 102.5000 9.9300 3.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.1837 8.6600 20.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.2600 9.0000 39.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.1769 9.8100 500.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.7570 7.1700 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.7900 7.1200 203.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 110.2900 7.1200 102.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 112.2000 7.0600 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.6700 7.0000 10.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 104.4200 8.8200 274.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 102.1600 7.2000 5.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 118.6700 6.9600 6.80 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 102.9500 0.0000 3.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 100.6500 12.6600 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.2500 0.0000 1.00 NSE === INE804I07HZ9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Dec-14 126.0330 - 1.50 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9718 8.6300 2250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9847 8.7823 1600.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0346 8.6834 1100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0346 8.3500 1100.00 INE001A07LP2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 19-Dec-14 112.7247 8.3505 1000.00 INE027E07014 FAMILY CREDIT LIMITED 10.43% 07-Apr-15 100.4756 9.2250 50.00 INE975F07CT7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.65% 17-Apr-15 100.6330 9.1575 40.00 INE476M07057 LT HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 05-May-15 100.5447 9.1949 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3328 9.0094 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3328 8.9300 50.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 96.1000 12.4700 2.00 INE523E07947 L & T FINANCE LTD 9.95% 29-Oct-15 100.6975 9.0898 7.50 INE756I07167 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.43% 30-Oct-15 100.4931 8.8200 100.00 INE136E07QF8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 23-Nov-15 112.8161 8.5000 50.50 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.1631 8.3495 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.1631 8.3800 100.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.8936 8.7700 250.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.8936 8.7700 250.00 INE321A07084 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-15 101.6265 9.1980 50.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.4737 8.3583 30.00 INE795K15131 INDIA STRUCTURED ASSET TRUST 0.00% 15-Apr-16 88.4343 9.1650 15.00 INE149A07204 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.02% 16-Apr-16 100.0000 9.0786 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.9518 8.7500 50.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 99.6815 8.8819 1.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 101.3773 8.7800 100.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 101.3773 8.7800 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.6105 8.4850 20.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.5168 8.4904 30.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 101.1316 9.4124 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8369 8.4000 300.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8369 8.4000 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.4927 8.8200 50.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7626 8.7700 400.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.2588 9.4700 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.2491 8.5500 50.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 13-Feb-17 115.6240 0.0000 2.50 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.5007 8.4700 200.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.9100 8.8300 110.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.4824 8.5300 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0388 8.4700 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0388 8.4709 16.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0200 8.4700 2.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7652 8.4700 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8033 8.4500 2.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.7973 8.9137 10.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8622 8.5400 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8497 8.5500 50.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8986 8.5200 350.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.8994 8.9600 100.00 INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 10-Nov-17 100.0100 9.1400 150.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.0000 - 750.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 77.5593 8.5000 19.50 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.8685 8.6552 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3274 8.5500 600.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3274 8.5500 600.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 100.5246 9.1203 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8699 8.6000 400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8699 8.6000 400.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.6141 8.8200 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.6141 8.8200 50.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 98.3513 8.8400 500.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.1691 8.6100 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6556 8.6409 150.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.4447 8.5000 450.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.4447 8.5000 450.00 INE191H07151 PVR LIMITED - 16-Oct-18 102.2192 10.8000 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.7400 8.4000 2.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.5763 8.8600 500.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.0746 8.5200 2647.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.1472 8.5000 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.2162 8.6599 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.2162 8.6600 200.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.9677 8.8700 300.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 105.1000 10.2800 2.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 70.4750 8.3500 11.40 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.5091 8.7000 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.6631 8.6599 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3500 8.8000 7.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0000 9.3100 6000.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.5329 8.6095 150.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.5329 8.6100 150.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 99.8400 8.7500 4.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2820 8.7000 4050.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2620 8.7052 3150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4866 8.6400 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4866 8.6400 100.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 100.4768 8.6627 13.00 INE191H07128 PVR LIMITED - 16-Oct-19 102.3091 10.9000 250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.1900 8.6400 248.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 100.8847 8.8100 250.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 100.8847 8.8100 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7700 8.6115 300.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7700 8.6115 100.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.0879 - 50.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 100.8327 8.6100 50.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 100.8327 8.6100 50.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 100.0095 8.6100 50.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 100.0095 8.6100 50.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 101.1973 8.5641 14.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.2318 10.7500 30.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.1650 8.6135 1.30 INE752E07FD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-21 103.5055 8.6450 100.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 101.2466 8.5231 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5800 8.5000 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.6300 8.8000 1.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.9800 8.5920 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.7100 8.6100 25.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0922 8.6400 50.00 INE752E07FE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-22 103.8562 8.6450 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 101.2500 8.6000 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 101.2891 8.5383 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.8169 8.6000 50.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 101.7000 8.7000 2.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.9557 8.5450 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.9557 8.5450 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 101.0655 8.5450 100.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 101.0655 8.5500 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 99.5026 9.2361 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 103.3822 7.4126 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.4500 8.6041 100.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 104.7300 8.9400 4.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 101.5056 8.5219 100.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 107.1843 7.1300 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.5952 9.1300 350.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.5952 9.1300 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.2000 9.4700 396.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 104.4300 8.6400 101.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.0327 10.1300 172.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 104.3890 8.7900 50.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 104.3890 8.7900 50.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 104.1659 8.6900 30.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.5083 8.8200 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.5724 8.6100 150.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.6971 8.6400 500.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.0402 8.8436 1350.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.0402 8.8436 1100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.4000 8.6000 18.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 102.6398 8.8675 1.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.2700 8.7600 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.5000 9.3400 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.1837 8.6500 20.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.5866 8.8050 100.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.5866 8.8050 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.3100 8.9836 751.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.2059 9.0000 150.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.1769 9.8000 1800.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 100.0000 - 150.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.1922 8.7100 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 101.5040 8.5372 100.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 100.6272 8.6400 250.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.9906 8.6300 50.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.9906 8.6300 50.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 101.7321 8.5188 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.1394 8.6250 100.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 101.9214 8.5064 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.7515 7.1250 20.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.3123 10.1800 90.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.4000 9.8700 38.00 INE787H07115 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 21-Nov-27 101.4456 7.2000 150.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.1862 10.0000 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 102.0134 8.5065 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.9230 8.0803 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.6260 7.1100 10.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.6597 8.6800 276.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.4000 8.6300 54.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.4025 8.6249 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 100.0000 8.9200 5.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.6849 8.7500 161.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 114.8923 7.2000 74.30 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.5000 10.3200 261.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 