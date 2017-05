Nov 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12719.60 NSE 49017.90 ============= TOTAL 61737.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9190 9.0500 2000.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 10.60% 06-Oct-15 100.6515 9.7100 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.6929 8.5200 200.00 INE582R07010 CONTINENTAL DRUG COMPANY PVT LTD 12.00% 15-Jun-16 100.0621 11.8300 650.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.5968 8.4900 100.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 98.0000 10.6500 1.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.2929 9.4600 50.00 INE005A08PI7 ICICI NMDQ402 10.15% 27-Mar-17 101.1800 9.5100 3.60 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 10-Apr-17 106.8000 0.0000 1.00 INE005A08PG1 ICICI NMDQ402 9.85% 20-Apr-17 100.5700 9.5200 1.80 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9594 9.3600 150.00 INE019A07365 JSW STEEL LTD 10.20% 05-Sep-17 101.3691 9.5800 550.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-17 101.0000 0.0000 1.00 INE582R07028 CONTINENTAL DRUG COMPANY PVT LTD 12.50% 17-Nov-17 100.0644 11.9700 850.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 77.5928 8.5000 9.70 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2582 8.5900 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.0685 8.6200 100.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 102.5000 11.2200 1.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.6860 8.5800 200.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 101.0331 8.6600 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.1850 8.6500 2.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 102.7000 0.0000 5.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.1891 8.6600 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.8500 2.1900 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 106.4000 10.8200 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.4000 10.6300 13.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 102.7700 12.3500 3.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.3469 8.6600 50.00 INE031A07832 TFCI LTD 8.10% 05-Mar-22 101.9900 9.3200 30.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.4920 8.6600 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 101.6257 8.6600 50.00 INE031A07907 HOUSING 8.14% 25-Oct-23 106.6900 7.1000 2.50 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 12-Jun-24 104.3000 9.9600 45.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.9000 9.4100 7.00 INE084A08052 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 11.00% 08-Aug-24 104.0200 7.3600 15.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.5681 8.6200 100.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.0636 8.8500 250.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 100.8000 10.0100 500.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.4500 9.2100 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.3000 8.6400 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.7379 8.6600 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.3500 8.9800 7.00 INE153A08048 MTNL 8.24% 19-Nov-24 100.0000 8.2400 1000.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.2200 7.1600 14.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.5200 10.1400 180.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.38% 22-Nov-27 103.1400 7.0100 280.00 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 100.2700 10.0100 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.0900 7.0400 2020.00 INE305A09216 BANK OF INDIA 9.60% 25-Feb-28 105.9800 9.9900 18.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 109.7300 7.1200 40.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.5385 7.2100 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.5100 7.0700 2133.50 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 115.4500 7.0100 158.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 116.4000 7.1600 4.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.0000 10.5400 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.5000 10.4700 308.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 102.0000 12.4100 0.50 NSE === INE001A07LP2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 19-Dec-14 112.7545 8.6252 1500.00 INE001A07LP2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 19-Dec-14 112.7545 8.2997 1500.00 INE202B07860 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.60% 25-Mar-15 100.6044 9.0900 50.00 INE511C07219 MAGMA FINCORP LTD. 11.20% 02-Apr-15 100.5052 9.5925 15.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 113.0221 8.8450 1.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7983 8.8000 5.00 INE121A07GL7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 08-May-15 99.9686 9.1970 70.00 INE667F07CM5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 28-May-15 100.6121 9.1110 30.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 104.3617 8.6300 2300.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 104.6317 8.2903 1150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.3507 8.9300 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.3507 8.7500 250.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 99.7571 10.3240 10.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9190 8.8400 3500.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9128 8.9960 1500.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jul-15 122.7013 9.0000 70.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.3825 9.1782 150.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.3825 8.8000 150.00 INE136E07NI9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 24-Aug-15 126.7100 0.3061 1.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 101.0572 9.4300 80.00 INE742F07197 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Sep-15 100.3326 9.5986 17.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Sep-15 125.6900 1.2363 9.50 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.6515 9.7800 100.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.5275 8.7653 250.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.5275 8.7500 250.00 INE750H07014 SAMVARDHANA MOTHERSON - 21-Nov-15 108.9529 10.9998 10.00 INE136E07QG6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Nov-15 109.4000 - 42.50 INE136E07QI2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Nov-15 109.4000 - 17.50 INE759E07152 L&T FINCORP LIMITED 9.60% 03-Dec-15 100.3930 9.1749 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.1798 8.3259 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.1798 8.3500 100.00 INE676N07068 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 11.30% 26-Dec-15 100.1941 10.7660 10.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 144.0000 0.0000 7.50 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.1942 8.9000 50.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.1942 8.9000 50.00 INE149A07204 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.02% 16-Apr-16 100.0000 9.0786 9.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.9600 8.7438 300.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.9600 8.7438 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.6929 8.5000 200.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 140.7213 8.7400 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 140.7213 8.7400 300.00 INE582R07010 CONTINENTAL DRUG COMPANY PVT LTD 12.00% 15-Jun-16 100.0621 12.0000 650.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.5690 8.5000 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.5690 8.5000 100.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 99.8500 10.3400 3.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.4250 10.4406 50.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 99.3000 9.8300 1.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.2929 9.4500 50.00 INE121A07IT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.52% 15-Mar-17 100.0000 - 100.00 INE785Q07029 SHIVPRASAD REALTY PRIVATE LIMITED 10.80% 30-Mar-17 101.2000 10.5000 1620.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 123.7800 - 1.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jun-17 111.7800 - 5.20 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9594 9.3500 150.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7674 8.5400 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7543 8.4700 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7543 8.4700 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7587 8.4700 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7587 8.4700 350.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 101.3691 10.0000 550.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.7706 8.8854 30.00 INE043D07GV6 IDFC LIMITED 8.00% 14-Sep-17 79.5852 8.4500 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8987 8.5300 10.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.9012 8.6102 121.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8271 8.5459 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8271 8.5460 500.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.0700 8.9400 40.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 121.6253 8.7499 150.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 121.6253 8.7500 150.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.4878 9.1452 30.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.0000 9.2571 250.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.0000 9.2575 250.00 INE296A07EC1 BAJAJ AUTO FINANCE LIMITED 0.00% 16-Nov-17 99.9860 - 3.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.0000 - 1500.00 INE582R07028 CONTINENTAL DRUG COMPANY PVT LTD 12.50% 17-Nov-17 100.0644 12.5000 850.00 INE148I07AH4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 01-Dec-17 101.2382 9.6306 100.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.5143 9.1599 600.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.9500 8.6200 50.00 INE301A08399 RAYMOND LIMITED 10.20% 19-Apr-18 100.2500 - 500.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 27-Apr-18 100.2159 9.1802 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2582 8.5800 250.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.0685 8.5800 150.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.5763 8.8600 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.4261 8.6000 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.4261 8.6000 200.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.8573 8.9000 400.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.8573 8.9000 250.00 INE069R07042 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.50% 20-Mar-19 100.0000 - 1500.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 102.1500 11.3500 1.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 102.4200 8.2200 46.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.1400 9.2742 38.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.5092 8.7000 10.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.4200 8.8100 7.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.1000 9.4470 200.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.1000 9.1700 200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.6860 8.5700 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2820 8.7000 2160.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2820 8.7000 1950.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2758 8.7016 27.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 100.5100 8.6500 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4476 8.6500 550.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4476 8.6500 550.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 100.9902 8.6599 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.2100 8.6400 102.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.2500 11.1800 20.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8000 8.6000 760.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 101.5400 9.2400 100.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 100.8746 8.6000 50.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 100.8746 8.6000 50.00 INE296A08359 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.75% 19-Apr-20 100.4600 9.6000 50.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 100.0528 8.6000 50.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 100.0528 8.6000 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.1401 8.6600 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7200 10.4300 1.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 100.6425 8.6500 200.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.2922 8.6600 200.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.5970 8.6000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7000 8.4683 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.7000 7.0800 0.50 INE752E07GB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-22 100.7180 8.6500 200.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.4322 8.6600 200.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.7690 8.6000 100.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.5633 9.1600 250.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED - 22-Nov-22 100.6000 7.1000 250.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 101.0200 9.6000 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.2066 7.1450 250.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 100.4668 7.2500 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 98.2500 8.6500 1.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 103.3900 7.4100 350.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 101.5611 8.6600 200.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 101.9270 8.6000 100.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 106.1183 7.1800 1.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 110.2500 10.2100 116.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 102.2000 10.3000 150.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.0500 9.5100 220.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.0000 10.0100 140.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 104.3560 8.7950 100.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 104.3560 8.7950 100.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.4000 8.6600 33.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.5681 8.6101 100.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.0602 8.8400 900.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.0602 8.8400 650.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.3900 8.6000 5.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.4700 8.7300 5.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.3200 8.6300 200.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.6689 8.6600 200.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.0620 8.6000 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.2110 9.0000 94.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 101.1800 8.9700 164.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.8100 9.7000 500.00 INE691I08313 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.10% 13-Nov-24 100.2600 9.0500 60.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.24% 19-Nov-24 100.0000 - 1500.00 INE013A07I01 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.32% 20-Nov-24 100.0000 - 200.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 106.5800 8.7300 1.20 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 102.9000 10.2000 4.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 98.8700 10.0500 80.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 103.1200 7.0000 140.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.3314 7.2200 8.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.9760 7.1000 1000.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.9300 8.0800 500.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 109.5922 7.1300 72.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.3537 7.2200 5.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.9100 8.6500 17.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.3128 8.6350 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.3128 8.6350 100.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.9500 8.5900 20.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.7149 8.7463 160.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.5100 7.1400 1234.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 114.6200 7.2200 476.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.4000 10.3500 22.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.6158 10.3000 437.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.4077 8.9563 50.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 101.2500 12.4300 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE