Nov 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12045.00 NSE 45178.80 ============= TOTAL 57223.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0382 8.5700 400.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.3241 8.9900 150.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1280 8.3100 1100.00 INE916DA7FV9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.93% 29-Feb-16 100.1065 8.7800 1150.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 100.9037 8.1200 250.00 INE013A07E88 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 31-Mar-16 101.0000 0.0000 1.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.4947 8.9700 650.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4494 8.4300 100.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-16 101.0223 9.1600 150.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.2870 9.4600 350.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7660 8.7600 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0206 8.4900 100.00 INE628A08106 UNITED PHOSPHORUS LIMITED RESET 09-Apr-17 100.0300 9.6300 1000.00 INE001A07IN3 HDFC 9.55% 19-Jun-17 101.3808 8.8800 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7565 8.4800 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 100.9900 8.6500 3.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 100.0000 9.3200 500.00 INE667F07BN5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.15% 20-May-18 99.5899 9.2600 500.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.6200 8.8300 2.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.6073 8.5000 100.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 72.5551 8.3100 22.00 INE191B07097 WELSPUN CORP LTD 11.25% 17-Aug-19 102.0031 10.6600 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2362 8.7200 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5195 8.6400 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7343 8.6500 260.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 100.0000 9.4800 1000.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 101.0514 8.5100 50.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 100.8272 8.7300 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 110.6000 0.0000 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 106.4500 10.8000 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.7500 0.0000 2.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 103.7876 12.1800 2.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.4133 8.8900 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7000 8.4700 350.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 102.0000 9.9100 10.00 INE155A08233 TATA MOTORS LTD 9.60% 29-Oct-22 101.4543 9.3300 250.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.7800 7.0800 250.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.4500 7.1100 250.00 INE202E07104 IREDA LTD 8.16% 20-Mar-24 105.5600 7.3100 1.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 108.5700 6.9600 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.6565 9.1300 900.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 110.9800 9.9100 2.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.0500 9.3900 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.3360 9.3600 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.0000 9.9900 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.5667 8.6200 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.3775 8.6300 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.0784 8.6000 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.3300 8.9900 200.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.0000 9.3700 31.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.7777 8.6700 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.3000 7.2300 7.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 110.7907 7.0000 22.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.6500 7.1100 10.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 111.9000 7.5400 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.0000 9.2900 19.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.7100 7.1100 94.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 117.1900 7.0100 308.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.4000 7.1500 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.7500 0.0000 2.00 INE691I08255 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 0.00% 31-Dec-99 107.9200 9.0300 16.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.5400 10.4700 16.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 102.3000 12.3600 1.50 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 104.1000 0.0000 0.50 NSE === INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.0367 8.7420 500.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.0367 8.4000 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0382 8.2500 400.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9328 8.8805 50.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9328 6.6567 50.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 113.1012 8.8450 1.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 99.5846 8.9118 500.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 99.5846 8.7500 500.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1280 8.4000 1100.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9610 8.9144 500.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9610 8.7700 500.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.3879 9.1580 150.00 INE774D07IH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 17-Aug-15 100.3886 9.0900 5.00 INE136E07NI9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 24-Aug-15 126.7500 0.2647 2.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.5284 8.7503 250.00 INE136E07QG6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Nov-15 109.4400 - 10.50 INE136E07QI2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Nov-15 109.4400 - 2.50 INE556F09197 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 15-Dec-15 100.7916 8.1686 250.00 INE556F09197 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 15-Dec-15 100.7916 8.2100 250.00 INE916DA7FV9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.93% 29-Feb-16 100.1065 8.9000 1150.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.9514 8.0600 800.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.9514 8.0600 550.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 145.0000 0.0000 12.50 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.2563 8.8500 50.00 INE121A07GJ1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 06-May-16 100.3285 9.2174 250.00 INE121A07GJ1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 06-May-16 100.3285 9.2000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7141 8.4849 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7141 8.4850 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7141 8.4850 10.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.4947 8.9500 650.00 INE121A07IP4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.64% 22-Jun-16 100.7565 9.1500 1000.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.9593 9.1655 1000.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.9593 9.1500 1000.00 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.4663 8.9600 133.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4494 8.4300 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4494 8.4162 150.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-16 101.0000 12.4100 2.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.5824 8.7600 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.5824 8.7600 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.5824 8.7700 35.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 101.0223 9.1500 150.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7738 8.7600 150.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7738 8.7600 150.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.2870 9.4500 350.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7660 8.7600 850.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7460 8.7562 600.00 INE286K07021 TECHNO ELECTRIC & ENG. LTD. 10.24% 28-Jan-17 100.6679 10.3681 15.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0206 8.4750 100.00 INE785Q07029 SHIVPRASAD REALTY PRIVATE LIMITED 10.80% 30-Mar-17 101.2000 10.5000 150.00 INE628A08106 UNITED PHOSPHORUS LIMITED RESET 09-Apr-17 100.0300 9.0623 1000.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.8850 8.9000 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.3808 8.8700 50.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jun-17 111.8600 - 2.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9675 9.3400 30.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7650 8.4700 45.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7565 8.4700 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7565 8.4700 50.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 101.3421 8.8000 250.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 101.3421 8.8000 250.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.9067 9.2800 30.00 INE895I07015 HYPERCITY RETAIL (INDIA) LIMITED 11.60% 19-Sep-17 100.0000 - 500.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.9753 8.5548 1050.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.8598 9.6500 400.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.9403 8.5700 350.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.8931 8.8080 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.8931 8.8000 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8424 8.5392 350.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8424 8.5393 350.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8800 8.5300 20.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 121.6533 8.7499 250.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.1043 8.5693 500.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.1043 8.4500 500.00 INE958G07AA5 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 14-Nov-17 100.0300 10.5438 750.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.0000 - 750.00 INE477L07172 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 20-Nov-17 100.7153 - 33.00 INE866I07776 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 20-Nov-17 100.8505 - 32.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.9398 8.5100 1700.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 99.9258 8.6037 500.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 99.9258 8.5000 500.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.8000 8.7600 2.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.7886 8.5800 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.7886 8.5800 50.00 INE301A08399 RAYMOND LIMITED 10.20% 19-Apr-18 100.2500 - 250.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.1993 8.8200 150.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.1993 8.8200 150.00 INE667F07BN5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.15% 20-May-18 99.5899 9.2500 500.00 INE114A07786 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 102.2125 8.5099 37.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2689 8.5835 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5631 8.6656 2200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5631 8.6656 2200.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.6073 8.5000 100.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 71.4700 8.5800 11.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.2432 8.6215 750.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.7900 8.7900 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.4710 8.8896 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.4710 8.8900 450.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.4369 8.9000 300.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.2000 9.2600 38.00 INE191B07097 WELSPUN CORP LIMITED 11.25% 17-Aug-19 102.0031 10.6572 250.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3500 8.8000 3.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2362 8.7100 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2362 8.7100 50.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 101.5049 9.2900 100.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 101.5049 9.2894 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4806 8.6400 600.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4806 8.6400 250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.2000 8.6400 20.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 103.5000 10.3600 2.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8000 9.2700 10.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.0000 - 1000.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.0000 - 1000.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.75% 18-Nov-19 100.0000 - 50.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 27-Nov-19 103.0200 9.1000 8.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.5000 8.6800 16.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 101.0514 8.5100 50.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 100.8272 8.7200 50.00 INE721A08927 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 03-May-20 100.5500 10.6100 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.3850 10.4300 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.4846 10.4800 70.00 INE650A09066 STATE BANK OF INDIA 8.95% 29-Dec-21 100.5530 8.6248 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7000 8.4671 351.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.6300 8.8000 2.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 102.7000 9.7800 30.00 INE752E07GB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-22 100.6896 8.6600 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.8500 9.5000 4.00 INE850K07016 TRIF AMRITSAR PROJECTS PRIVATE LTD 12.40% 15-Oct-22 101.1281 11.5200 150.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 101.4543 9.3197 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.3000 7.1200 250.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 101.5500 9.3100 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.8017 8.6600 100.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 95.9320 8.6150 250.00 INE752E07GO5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-24 101.3804 8.6600 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.6565 9.1200 400.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.9000 9.4400 159.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.3360 9.3500 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.1500 9.9600 107.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.2265 8.6800 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.6331 8.6000 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.6331 8.6001 200.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.5601 8.6600 20.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.0602 8.8400 750.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.0602 8.8400 750.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.2000 8.6300 3.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 103.0300 9.6400 2.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.4433 8.4700 200.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.4433 8.4757 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.3775 8.6198 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.0950 8.5950 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.0950 8.5950 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.7013 8.9225 105.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.0000 9.1591 120.00 INE306N07DT7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.36% 20-Nov-24 100.0000 - 50.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.4414 8.6715 10.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 99.6000 8.7900 1.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.7777 8.6600 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.4500 8.5000 0.30 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 102.9000 10.2000 4.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.1500 8.9500 100.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.1500 10.0000 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.0000 7.1500 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.2023 8.5000 750.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.7061 8.5000 250.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 110.7907 7.0000 20.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.8776 7.2350 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.0385 8.6400 5.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2518 9.2518 1.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.7000 8.6150 30.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 101.1050 8.7000 160.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.7000 9.8479 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 99.7000 9.8479 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.5100 7.1400 44.50 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 114.6200 7.2200 233.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.6400 10.2950 158.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 102.2500 12.3500 2.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 