Nov 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10242.00 NSE 57933.40 ============= TOTAL 68175.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 7.40% 22-Jan-33 103.3800 7.0600 2.60 INE134E07455 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.67% 16-Nov-33 100.0678 8.6100 500.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 116.9660 7.0200 15.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 8.66% 22-Jan-34 116.5900 7.0500 0.80 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.7500 0.0000 1.00 INE121A08NB2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA - 31-Dec-99 101.2200 8.2900 230.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 102.3500 0.0000 1.00 INE043D07DJ8 MTNL 0.00% 26-Dec-14 100.0000 8.2400 1500.00 INE774D07JH9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 22-Apr-15 104.6300 8.2900 1000.00 INE774D07JN7 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 04-May-15 102.3600 9.2200 750.00 INE244N07024 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.00% 14-Mar-16 102.6000 8.6200 300.00 INE134E08FR9 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 8.35% 15-May-16 100.1307 9.1200 600.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.7990 8.8900 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6576 8.7200 50.00 INE001A07HN5 HDFC LTD. 9.75% 07-Dec-16 100.1475 8.6200 300.00 INE895D07362 IDFC LIMITED 9.71% 13-Dec-16 99.9768 8.9700 250.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 80.4450 8.4600 6.00 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 101.4694 8.4100 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 77.8684 8.4300 108.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 76.2150 8.4500 10.50 INE115A07DR3 POWER FINANCE COPORATION LTD 9.11% 09-Apr-18 99.7845 8.3700 1100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.6200 8.8300 3.00 INE743C07093 MONNET ISPAT 11.25% 30-May-18 102.0875 10.5300 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 100.9996 8.6300 100.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 72.5329 8.3200 18.00 INE115A07FE6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.65% 25-Mar-19 99.7328 8.6300 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.9500 8.5900 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4791 8.6500 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 101.2200 8.6200 150.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.2267 8.6500 50.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 102.1952 10.2300 60.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.2905 11.1000 4.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 95.1000 7.7600 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 110.3500 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.7500 0.0000 2.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 102.2000 11.9500 4.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 102.5400 7.0300 3.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.3904 8.6500 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.7900 6.9600 1.00 INE861G08035 L N T FINANCE LIMITED 9.95% 07-Mar-22 100.1344 9.1600 250.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 105.4588 1.2200 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.5410 8.6500 50.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 100.8300 7.1700 9.00 INE020B08831 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.82% 12-Apr-23 101.6502 8.9400 350.00 INE115A07DX1 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 8.37% 21-May-23 102.6078 10.4600 550.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 101.6797 8.6500 50.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 109.1800 6.8800 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.5933 11.3700 20.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 111.6700 9.8000 3.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.72% 16-Jul-24 102.0500 9.3900 60.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.7966 8.6500 50.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.9139 8.6500 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.0220 8.6500 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.7480 7.3100 6.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.7200 7.0100 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.8700 7.2100 43.90 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.1216 8.6500 50.00 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 102.9400 9.6400 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.9718 7.1500 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.6500 7.0200 2.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 99.8955 8.3700 327.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 103.1745 8.6900 200.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 102.2054 8.6500 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 22-Nov-28 110.1200 7.3600 12.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 111.4500 7.4300 60.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 102.2897 8.6500 50.00 NSE === INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 116.0300 7.1000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.6700 10.2900 1741.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9333 9.9755 349.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9333 9.0000 349.00 INE804I07CK2 ECL FINANCE LIMITED - 24-Dec-14 202.3650 14.0000 2.50 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.0239 8.4799 5.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0333 8.7645 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0333 8.4500 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0305 8.4752 30.00 INE013A07QG5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 02-Mar-15 100.3445 9.0435 250.00 INE013A07QI1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 20-Mar-15 100.4073 9.0436 750.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 100.1307 8.8500 600.00 INE909H07AD0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.80% 26-Mar-15 100.1242 8.8348 50.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 113.1518 8.8500 1.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Sep-15 125.8600 1.0849 6.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.6982 8.6365 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.6982 8.6500 250.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 101.4300 9.0100 500.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9538 8.8930 250.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9538 8.6700 250.00 INE062R07013 FORTUNA BUILDCON INDIA PRIVATE LIM 0.00% 01-Jan-16 100.5781 21.5000 70.00 INE804I07IE2 ECL FINANCE LIMITED SR-K5I202 BR - 07-Jan-16 149.1510 0.0000 2.50 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.5517 8.8500 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 101.1217 8.6000 350.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 101.1217 8.6000 350.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.8796 8.7000 250.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.8796 8.7100 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.1475 8.6000 1150.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.1478 8.6000 850.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED - 13-May-16 100.1344 9.1700 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8955 8.3500 1667.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8955 8.3500 1340.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 101.6099 8.6000 100.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 101.6099 8.6000 100.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.0675 8.5999 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.0675 8.6000 300.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7845 8.3500 2150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7844 8.3500 1050.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.7055 8.3500 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.7055 8.3500 250.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 100.0000 9.0500 1.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.7990 8.8800 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4694 8.4160 250.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 99.9100 10.3000 3.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 101.2059 8.5564 232.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 101.2059 8.5564 50.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 101.2059 8.5500 50.00 INE514E08AE1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 21-Sep-16 101.5796 8.3414 150.00 INE514E08AE1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 21-Sep-16 101.5796 8.3400 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.2150 8.4000 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.2150 8.4000 85.00 INE136E07NG3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Sep-16 158.0000 0.0000 30.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6576 8.7100 50.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 99.3600 9.8000 1.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7938 8.7459 1650.00 INE445L08102 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Nov-16 101.3974 8.5000 100.00 INE445L08102 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Nov-16 101.3974 8.5000 60.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 99.5700 9.0700 1.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 102.7700 10.6500 80.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1085 9.4550 650.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1085 9.4000 650.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.4740 8.5300 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.4740 8.5300 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.4961 8.5200 100.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 102.5200 9.1000 1.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 103.2000 8.8300 1.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 105.3288 11.4119 7.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 117.3900 - 3.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 112.3400 - 2.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.6961 11.9150 15.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.5399 8.7500 20.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.1357 8.3699 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.1357 8.3700 50.00 INE310L07324 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-17 104.3076 8.7909 11.70 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1200 8.7800 50.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 121.6813 8.7499 100.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 121.6813 8.7500 100.00 INE054O08023 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.9720 8.9148 500.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.9720 8.9418 400.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-R-1 8.64% 27-Oct-17 100.0678 8.5000 500.00 INE969P07013 BHAIRAAV ERECTORS LIMITED 0.00% 31-Oct-17 100.0000 20.0000 40.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 99.9000 - 750.00 INE310L07332 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-17 104.4355 8.7914 11.70 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 10-Dec-17 101.6900 8.8300 1.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 99.9768 8.7500 250.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.5115 9.1600 650.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.9323 8.7146 500.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.9323 8.5700 500.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS PR RESET 31-Jan-18 101.2784 21.0000 21.70 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.5510 8.4676 10.00 INE043D07DX9 IDFC LIMITED 8.9 NCD 14FB18 FVRS10 8.90% 14-Feb-18 100.1400 8.6500 28.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES PR 17.50% 26-Mar-18 98.5051 17.5000 10.00 INE168R07018 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS P 18.00% 15-Apr-18 94.9054 18.0000 73.00 INE743C07093 MONNET ISPAT AND ENERGY LIMITED SR 11.25% 30-May-18 104.2500 10.1600 50.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 102.3470 10.6500 150.00 INE331M07047 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PRIVATE 10.85% 19-Aug-18 99.8635 10.8500 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4097 8.7100 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4097 8.7100 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-18 100.8707 8.6400 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.9401 8.4000 150.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.9401 8.4000 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1918 8.4100 1550.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1918 8.4100 1550.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.0271 8.3981 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.0271 8.4000 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.9400 8.3958 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.9400 8.4000 250.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.6549 11.2500 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 102.4686 8.8900 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 102.4686 8.8900 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.2791 8.6400 800.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.2791 8.6400 550.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.3731 8.6803 350.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.3731 8.6800 350.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2061 8.8064 100.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 99.7000 9.2300 1.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.4000 9.2000 10.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 27-Aug-19 102.8200 8.6200 2.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-19 102.1000 8.7200 300.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.3487 8.6800 1340.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.3487 8.6800 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4500 8.6471 1350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5364 8.6249 800.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-19 101.0642 8.6400 150.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 100.7203 8.8500 800.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 100.7203 8.8500 800.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.25% 12-Nov-19 100.1000 11.2100 0.60 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.9100 8.5744 2200.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8099 8.6000 1200.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.0000 - 300.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 63.0550 8.4500 10.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-20 101.0448 8.6090 5.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-20 101.2267 8.6400 50.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 102.0800 9.2300 150.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.0000 10.3200 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.2550 9.5450 100.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-21 101.3904 8.6400 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.3800 7.2000 0.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.2000 7.1420 14.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 105.4588 9.3933 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.1710 8.5565 400.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-22 101.5410 8.6400 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.40% 25-Oct-22 100.5809 9.1432 400.00 INE020B07GY2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 25-Mar-23 98.0500 7.2000 0.50 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 98.6000 7.1000 1.00 INE031A07873 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.03% 28-Mar-23 98.8800 7.2000 0.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.2112 8.5900 450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.2112 8.5899 400.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 96.3629 8.5400 200.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-23 101.6797 8.6400 50.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 108.8148 6.9200 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.9062 9.0800 500.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.8095 9.0955 250.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PRIVATE 11.75% 09-Jul-24 111.6700 11.7500 3.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 102.2000 9.4700 21.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 103.8000 8.7400 18.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.50% 28-Jul-24 101.7300 9.2073 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.9800 9.8300 13.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 104.5530 8.6300 252.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 104.5530 8.6300 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.3067 8.8500 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-24 103.4000 8.7500 300.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 103.0000 9.6500 2.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7500 8.7800 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 102.3600 9.3700 1327.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 102.6621 9.8000 150.00 INE727M09083 IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED 10.80% 10-Oct-24 103.8000 10.1600 60.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.6000 8.5857 330.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-24 101.7966 8.6400 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.6502 8.9300 1503.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.2000 8.8200 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.0000 9.9900 100.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.24% 19-Nov-24 100.0000 - 1500.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 100.7500 8.6200 1.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-25 101.9139 8.6400 100.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-25 101.9838 8.6300 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.5000 8.5000 2.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9815 8.4500 10.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-26 102.0220 8.6400 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-27 102.1216 8.6400 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.2311 8.4964 750.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.7327 8.4963 250.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-28 102.2054 8.6400 50.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 110.2550 7.5500 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-29 104.5000 8.7300 800.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-29 105.6931 8.5899 450.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-29 102.2897 8.6400 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.4774 8.5600 10.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 102.1000 8.5700 18.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange