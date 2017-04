Nov 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10867.10 NSE 45659.10 ============= TOTAL 56526.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07TB0 RELIANCE CAPITAL LTD - 14-Dec-14 120.0549 0.0000 30.00 INE121H07968 ILFS FINANCIAL SERVICES LTD 10.71% 22-Dec-14 100.0700 9.1400 300.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 100.0559 8.6500 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8055 8.9400 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.29% 25-Jun-15 99.5906 8.8900 50.00 INE296A07AG0 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-Aug-15 106.4170 0.0000 50.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.39% 02-Dec-15 100.5336 8.8100 850.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 69.5000 - 0.90 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.6825 8.9800 1000.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.6325 9.2100 500.00 INE909H07AL3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 09-May-16 100.1941 9.3700 750.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4500 9.0500 1.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 101.5000 9.0400 2.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 101.0000 11.3900 0.60 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.3335 9.4300 50.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS CO. LTD 9.90% 24-Feb-17 101.1612 9.2600 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0045 8.4900 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.8797 8.9100 100.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 80.6613 8.3700 97.90 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 101.8187 8.5200 200.00 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 80.1137 8.3700 0.70 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.0290 8.3600 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.2216 8.3400 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.0000 8.6400 14.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.5403 9.1300 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.7517 8.6000 250.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 100.8959 8.5500 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.6600 8.8100 3.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 98.4688 8.8400 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.3753 8.6400 500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.3659 8.9300 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.3670 8.9300 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.1736 8.6800 250.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.9600 9.0600 10.00 INE191B07097 WELSPUN CORP LTD 11.25% 17-Aug-19 102.0178 10.6500 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.5201 8.6800 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.3856 8.6800 700.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8091 8.6100 250.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 103.4500 8.5300 1.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 100.4604 8.6200 100.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 103.3000 3.7300 12.00 INE114A07752 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.30% 25-May-20 102.7866 8.6200 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.9100 11.0300 0.50 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 95.1000 7.7600 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.2300 10.9000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8500 10.6700 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.5500 9.0600 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.0000 9.0500 1.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.5500 9.0600 1.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 105.4690 1.2200 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 103.4200 9.7400 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.7181 9.1200 400.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 102.3500 9.3000 1.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 111.3000 9.8600 3.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.2000 9.3700 10.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.6524 8.6600 700.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.4000 9.2200 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.6700 8.5900 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.5854 8.9500 250.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 100.9500 9.3500 1.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.0000 8.7000 20.00 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 103.8000 9.5200 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 112.1200 7.0500 18.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 105.6944 8.6800 6.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 104.5200 8.7400 300.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.3800 7.0600 1.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 116.6000 7.0600 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.1983 7.3500 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.7800 10.4600 19.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 102.2900 12.3600 3.50 NSE === INE121H07968 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.71% 22-Dec-14 100.0700 8.5500 300.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.0206 8.8256 700.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.0206 8.5000 700.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0228 8.8253 1050.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0228 8.5000 1050.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 100.0559 8.7000 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0271 8.8153 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0271 8.5002 250.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 04-Feb-15 215.9590 0.0000 2.50 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0506 8.6000 50.00 ine296a07aw7 BAJAJ FINANCE LIMITED - 08-Apr-15 106.4170 - 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8055 8.7301 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.5906 8.7300 50.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1034 8.4999 50.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.5336 8.8200 850.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 101.4443 9.0000 650.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 101.4493 8.9590 648.00 INE556F09205 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 21-Dec-15 100.7910 8.2167 1100.00 INE556F09205 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 21-Dec-15 100.7910 8.1716 550.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9619 8.6000 250.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.9100 8.8089 100.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.0087 8.7897 50.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 101.0031 8.7903 200.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 101.1217 8.5983 100.00 INE005A08MV7 ICICI NMDQ102 11.80% 27-Apr-16 98.5000 12.8700 2.10 INE909H07AL3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 09-May-16 100.1941 9.3500 750.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.2939 8.3535 2400.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.2939 8.3535 2400.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.9606 8.4700 750.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.9606 8.4700 750.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.4612 8.6800 100.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.4612 8.6800 50.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.3335 9.4200 50.00 INE975F07DP3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 31-Oct-16 84.5408 9.1100 28.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 8.77% 24-Nov-16 100.0200 - 550.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 103.8400 10.0500 40.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 101.1612 9.2600 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0045 8.4800 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1102 8.4300 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.6689 8.8109 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.6689 8.8100 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.8797 8.9000 100.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 80.6813 8.3500 97.90 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.6948 11.9150 700.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7249 8.5300 200.00 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 80.1337 8.3500 0.70 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.0290 8.3500 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.2216 8.3350 250.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 121.7093 8.7500 65.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.0983 8.5706 250.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.0983 8.4500 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.5403 9.1200 100.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 99.9400 - 5000.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.0000 - 500.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.7517 8.5900 250.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 100.8959 8.5400 100.00 INE168R07067 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 198.50 INE168R07059 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 39.70 INE202B08462 DEWAN HOUSING FINANCE COROPORATION - 22-May-18 100.4100 10.9620 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.4688 8.8300 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3420 8.7300 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3420 8.7300 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.3753 8.6300 500.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.2118 8.4030 550.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.2118 8.4030 550.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 103.4300 11.0000 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.4000 8.6100 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.3659 8.9200 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.3670 8.9200 1900.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.3670 8.9200 1400.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.1736 8.6700 250.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.1343 8.8300 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 102.5569 8.5704 200.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.5900 9.1500 30.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 02-Aug-19 100.5871 9.5057 1350.00 INE191B07097 WELSPUN CORP LIMITED 11.25% 17-Aug-19 101.9998 10.6500 250.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3223 8.8050 110.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.4925 8.7600 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.5569 8.6000 300.00 INE721A07HV1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 12-Sep-19 100.0750 10.2080 750.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.3083 8.6900 1035.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.3083 8.6900 300.00 INE752E07BX7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-19 98.1000 9.2200 8.80 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6400 8.6000 770.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5540 8.6200 750.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8091 8.6000 1000.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.0000 - 100.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 103.4500 8.7400 1.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 100.4604 8.6100 300.00 INE114A07802 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-20 102.7866 8.6100 50.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.0000 10.7300 60.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0800 10.5000 30.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.4600 10.7000 71.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 105.4690 9.3900 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.7800 8.7700 44.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.9800 9.7100 208.50 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.0764 7.1500 4.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 101.8000 9.1700 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.6400 9.3400 28.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 103.3031 7.4200 391.00 INE005A08MX3 ICICI NMDQ102 11.55% 04-Jun-23 103.9500 10.7900 1.90 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 111.2200 10.0400 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.7181 9.1100 400.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.6800 9.4000 33.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 105.6700 10.8100 50.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.3000 9.8500 3.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.2000 9.4700 112.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 99.6848 8.6300 250.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 99.6848 8.6300 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.1000 9.9600 60.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.3546 8.6600 82.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.8283 8.5700 150.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.8283 8.5701 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.7548 8.6300 20.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.6524 8.5600 250.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.5900 8.7100 68.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7500 8.7800 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7100 9.3000 318.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.6700 8.5750 201.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.2563 8.5700 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.2563 8.5700 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.6500 8.9300 710.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 101.4600 8.9300 3.00 INE691I08313 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.10% 13-Nov-24 100.8500 8.9600 3.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 100.5000 - 6.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.6000 - 50.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 99.9500 - 792.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.4000 8.5800 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.4500 8.5000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.0000 8.4500 10.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.6944 8.6750 16.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.5500 8.5500 10.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.0126 8.8500 20.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 116.3681 7.0689 3.00 INE101A08070 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE