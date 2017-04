Nov 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10220.10 NSE 54679.50 ============= TOTAL 64899.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2510 8.9500 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.3122 8.4400 100.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 100.1000 8.3800 50.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.9545 8.4800 1200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8399 8.4000 600.00 INE848E07583 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-16 100.1000 8.4300 50.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS CO. LTD 9.90% 24-Feb-17 101.2007 9.2400 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.6834 8.8100 50.00 INE514E08DQ9 EXPORT AND IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 100.0057 9.0000 1000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7635 9.4600 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.8334 8.8600 50.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.1000 8.4500 50.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.5448 8.4800 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.4300 8.7100 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.3753 8.6400 250.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.1000 8.4600 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.5343 8.8800 120.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.3858 8.8700 2150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3438 8.6300 50.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LTD 10.35% 08-Jun-19 101.9669 9.7600 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.8560 8.6100 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.3800 8.6800 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7880 8.5800 750.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.0464 8.5600 1450.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.1000 8.4600 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.4586 11.0800 1.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.1000 8.4700 50.00 INE039A09PQ7 IFCI LTD 9.90% 11-Jan-21 100.7000 9.7300 20.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.1000 8.4700 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.2260 7.0600 4.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 100.1000 8.4700 50.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.0500 7.1600 1.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 100.1000 8.4700 50.00 INE202E07104 IREDA LTD 8.16% 20-Mar-24 106.7200 7.1400 6.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.2000 9.3600 8.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 101.2396 8.9500 10.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.0905 8.5400 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.6500 9.1800 150.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.8437 8.9100 251.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.0300 8.6900 12.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 100.1000 8.4700 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.4525 7.0000 9.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.3700 7.1500 2.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.5360 7.0500 5.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.5100 7.2000 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 112.0500 7.0600 4.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 22-Nov-28 112.9100 7.0600 10.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.0411 8.5600 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.3800 7.0600 0.50 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 114.8778 7.2100 8.60 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.0810 7.0700 140.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 103.1800 10.4100 5.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 101.5000 12.5100 1.00 NSE === INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0158 8.8717 900.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0158 8.5400 900.00 INE535H07274 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.10% 19-Jan-15 100.0643 8.3681 200.00 INE535H07274 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.10% 19-Jan-15 100.0643 8.8900 200.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 100.1927 8.4199 1900.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 100.1927 8.7300 400.00 INE894F07501 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 13-Feb-15 100.1473 9.1251 150.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.0036 8.3200 1.30 INE013A07QH3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 10-Mar-15 100.3906 8.9498 500.00 INE013A07QH3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 10-Mar-15 100.3906 8.9498 250.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 113.2160 8.8250 1.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2510 9.1000 250.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jun-15 134.6153 0.0000 1.30 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 99.9689 8.9918 750.00 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 99.9689 8.9000 750.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.6971 8.3200 250.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.6971 8.3200 250.00 INE660A07IM8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 07-Aug-15 100.4298 9.0582 100.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.8843 8.5279 300.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.8843 8.4500 300.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 135.1818 0.0000 1.10 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.9295 8.4500 1100.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.9095 8.5166 550.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.3122 8.3881 100.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 154.0720 0.0000 2.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 100.0200 - 150.00 INE321A07084 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-15 101.7101 9.0930 100.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 124.4440 0.0000 1.50 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 142.7330 0.0000 1.50 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8294 8.4000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8294 8.4000 100.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 101.1437 11.1000 20.00 INE866I07222 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-16 100.8469 11.1000 5.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.9545 8.4700 3200.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.9806 8.4533 2000.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 101.0720 8.7000 50.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 101.0720 8.7000 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8399 8.3900 600.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.9112 10.7360 150.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-16 101.0000 12.4200 2.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 109.5845 8.6123 3.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 114.9942 9.2427 5.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 8.77% 24-Nov-16 100.0344 - 110.00 INE848E07583 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-16 100.0200 - 150.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 99.1000 9.5500 6.00 INE185R07012 HALDHAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 11.40% 19-Jan-17 100.3000 - 200.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 98.6729 8.8400 2.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 101.2007 9.2300 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0894 8.4390 4.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.6834 8.8009 50.00 INE785Q07029 SHIVPRASAD REALTY PRIVATE LIMITED 10.80% 30-Mar-17 101.2000 10.2100 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.8950 8.8900 50.00 INE514E08DQ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 100.0057 8.6100 1000.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 150.6262 9.7000 55.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7635 9.4515 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0342 8.4600 65.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1221 8.4200 19.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7653 8.5250 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7670 8.4600 65.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6748 8.5503 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6748 8.5500 250.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.8484 8.3600 20.00 INE220B08019 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 10.50% 05-Sep-17 101.4560 10.2564 150.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.6960 8.7500 100.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.6960 8.7500 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.8334 8.8500 50.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.9772 8.8400 5.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 100.1332 8.5655 1000.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 100.1332 8.4118 1000.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.1349 8.5549 750.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.1349 8.4000 750.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.5405 9.1200 100.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.8771 9.6207 50.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.0246 8.4100 60.00 INE077E08116 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED - 16-Nov-17 100.9168 - 32.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD. 9.30% 20-Nov-17 10.0257 - 33.60 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.0200 - 150.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.2630 8.7000 50.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.5448 8.4700 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7280 8.8207 250.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7280 8.8200 250.00 INE168R07067 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0100 - 198.50 INE168R07059 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0100 - 39.70 INE086R07012 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 15-Jul-18 100.0324 - 276.00 INE086R07020 BARATH BUILDING CONSTRUCTION - 15-Jul-18 100.0324 - 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5278 8.6700 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5278 8.6700 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5200 8.6751 40.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.3753 8.6300 250.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD. 9.40% 20-Nov-18 9.9980 - 10.60 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 100.0000 - 150.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.0200 - 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.7300 8.4500 3.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.5343 8.8700 120.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6036 8.8500 4250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.3654 8.9200 2250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.1842 8.6669 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3438 8.6200 50.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 100.9555 9.6884 250.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 101.9669 9.7500 102.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.4300 8.7300 4.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.7900 9.0979 46.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.8560 8.6050 113.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6124 8.6100 1200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7287 8.5800 950.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7880 8.5600 1020.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 100.8000 10.0300 0.50 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.0100 8.5479 2800.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8091 8.6000 1000.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.0000 - 1000.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 100.2500 - 50.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD. 9.50% 20-Nov-19 10.0171 - 14.40 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 100.0000 - 150.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.0200 - 150.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 102.4363 12.0000 6.00 INE721A08927 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 03-May-20 102.0000 10.2500 20.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 100.0000 8.7200 100.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 100.8553 8.8000 50.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 100.0000 - 150.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.0200 - 150.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 104.6335 8.6788 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.8100 10.4000 3.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 100.0800 9.8103 150.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 100.0800 9.8103 100.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 100.0000 - 150.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.0200 - 150.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.00% 26-Nov-21 100.9400 - 30.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5400 7.1700 0.50 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 105.5040 10.0000 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.2110 8.5489 400.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.4900 9.7300 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.5300 9.0000 4.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 21-Nov-22 100.7300 7.0800 100.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 100.0000 - 150.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 100.0200 - 150.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 102.8144 10.7000 4.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.4209 7.1100 750.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.1434 7.1400 17.50 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.3460 7.1200 250.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 101.7800 9.1700 2.00 INE020B07GY2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 25-Mar-23 98.2300 7.1700 0.50 INE031A07873 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.03% 28-Mar-23 99.0600 7.1700 0.50 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.6400 9.3400 10.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RR - 25-Jul-23 100.0406 9.8500 254.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 100.0000 - 150.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 100.0200 - 150.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.9200 9.1500 41.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.5340 8.9800 800.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.0931 9.0500 300.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.7400 9.3900 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 103.0500 9.3000 604.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.1000 9.9600 3.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.8500 8.5900 48.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.0905 8.5300 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.9468 8.6009 900.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.0152 8.5057 300.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.9149 8.5200 150.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.9149 8.5199 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.2500 9.3900 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.6600 8.5800 2.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.9100 8.8900 269.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 101.3300 8.9500 144.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 101.2000 8.9708 120.00 INE691I08313 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.10% 13-Nov-24 101.8700 8.8000 801.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.2000 9.7900 450.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 100.5000 - 11.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 99.5000 9.0200 1.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.0000 - 132.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 100.0200 - 150.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 100.0000 - 150.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.3995 8.5700 150.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.3995 8.5700 150.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 100.0000 - 150.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 100.0000 - 100.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.1174 8.6500 130.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 100.0000 - 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.3150 8.4859 750.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.1600 9.0700 200.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.8100 8.4861 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.6554 8.5800 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.6554 8.5800 150.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.7500 7.1700 10.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 102.8478 8.5600 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 111.0124 7.2200 50.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 100.0000 - 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 115.1000 6.8000 280.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.4850 7.0800 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 102.8478 8.5729 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.0411 8.5500 100.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 100.0000 - 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.1626 8.8315 20.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.0700 7.0900 25.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.8900 9.4000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.1500 10.2100 30.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 102.2500 12.3500 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - 