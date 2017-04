Dec 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11765.90 NSE 46936.90 ============= TOTAL 58702.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A08752 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 27-Jan-15 100.2256 8.3600 350.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0894 8.8200 50.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 04-Mar-15 100.1000 9.0400 550.00 INE138A07116 PENINSULA LAND LTD - 26-Sep-15 49.6750 2.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 105.2500 8.8800 0.30 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.4305 9.3700 300.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.16% 11-Nov-16 100.4034 8.9100 500.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.0936 8.7100 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8300 9.4300 500.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 01-Sep-17 101.4006 8.7700 100.00 INE019A07365 JSW STEEL LTD 10.20% 05-Sep-17 101.5248 9.5100 1000.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.8000 8.7800 100.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.9854 8.5600 50.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.3326 8.3600 50.00 INE261F09DX8 NABARD 0.00% 01-Dec-17 78.3800 8.4600 9.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 24-Jan-18 100.0000 8.5900 200.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.9196 8.7100 250.00 INE756I07498 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 16-Mar-18 101.3809 8.7600 200.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.0291 8.8100 100.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Aug-18 107.0904 8.7800 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.1535 8.5600 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.2754 8.7100 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.8050 8.4500 40.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6711 8.8400 350.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.5463 9.3200 300.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 70.9822 8.4000 67.90 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 70.5132 8.4000 119.80 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LTD 10.35% 08-Jun-19 102.1462 9.7100 100.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0218 9.4700 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8000 8.5600 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 101.4080 8.5600 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1800 8.5100 150.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 100.2502 8.6700 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.6274 8.5600 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.6367 8.4500 16.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.1000 10.9100 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6700 10.7700 4.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.0800 12.8500 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4713 9.5100 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.0000 12.5000 50.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.8433 8.5600 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.5917 6.9900 1.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.0423 8.5600 50.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 100.9436 7.0500 100.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.6500 7.1000 60.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.0703 7.0000 1.10 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.2256 8.5600 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.6800 9.8700 4.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7500 9.1700 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.0100 8.5300 200.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.3836 8.5600 50.00 INE153A08048 MTNL 8.24% 19-Nov-24 100.0000 8.2400 550.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.0000 8.2900 3250.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.5390 8.5600 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.6822 8.5600 50.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 106.2680 7.3500 1.30 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.8142 8.5600 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION LIMITED 8.69% 25-Mar-28 103.8324 8.2100 200.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 102.9280 8.5600 50.00 INE031A07949 HOUSING 8.76% 25-Oct-28 108.9111 7.6900 1.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 22-Nov-28 113.3802 7.0100 2.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.0399 8.5600 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.4027 8.4600 100.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 117.7600 6.9500 2.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.7100 7.2100 42.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.1000 10.6100 13.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.9078 10.4400 10.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 101.4000 0.0000 2.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 102.3000 12.3600 1.50 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 104.1000 0.0000 1.00 NSE === INE804I07PY5 ECL FINANCE LIMITED - 31-Dec-14 115.1750 - 49.50 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0589 8.5000 100.00 INE721A08752 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 27-Jan-15 100.2256 8.7000 350.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0894 8.5300 50.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.1432 8.5999 50.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.9460 8.5500 50.00 INE916DA7AC0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.08% 02-Jun-15 100.5700 9.0000 50.00 INE043D07BI4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 29-Jun-15 100.3779 8.4700 160.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 07-Sep-15 100.3467 8.9602 200.00 INE001A07JH3 HDFC LTD 9.55% 07-Sep-15 100.3467 8.8700 200.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 99.0659 8.5999 3.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.7000 9.7000 100.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 154.0720 0.0000 2.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.4822 8.7867 50.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.4822 8.7600 50.00 INE511C08696 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 19-Jan-16 101.4691 10.1000 200.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.2010 8.6080 13.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 140.5030 0.0000 3.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.7615 8.6001 35.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.8991 8.1000 6.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.3000 9.4900 3.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 98.9215 10.4224 420.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.1530 8.2917 5.00 INE721A07FL6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 02-Jul-16 99.5787 9.3700 10.00 INE296A07CB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 18-Aug-16 100.7670 9.0400 14.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.8274 8.5500 1000.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 101.0795 8.7000 14.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.9088 8.8200 9.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.2425 8.3900 14.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-16 101.0000 12.4200 1.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.2434 8.2084 109.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.9280 8.7000 150.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.9280 8.7000 150.00 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-16 103.2743 8.5295 64.50 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 30-Oct-16 100.4305 9.3600 300.00 INE445L08102 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Nov-16 101.3823 8.5000 100.00 INE445L08102 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Nov-16 101.3823 8.5000 100.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.4034 8.9000 500.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-16 103.4253 8.5294 64.50 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 8.77% 24-Nov-16 100.0936 - 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.8687 8.6838 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.8506 8.7000 250.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.4371 8.8699 5.00 INE185R07012 HALDHAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 11.40% 19-Jan-17 100.3600 - 400.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 97.8700 9.2800 2.00 INE785Q07029 SHIVPRASAD REALTY PRIVATE LIMITED 10.80% 30-Mar-17 101.2400 10.1900 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.9050 8.8900 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8300 9.4200 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 19-Aug-17 101.8637 8.4800 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9526 8.3800 250.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 101.4006 8.7700 100.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 101.5248 9.9300 1000.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.8000 8.7700 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4542 8.4300 150.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.9650 8.6018 3.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.9854 8.5500 50.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 101.9557 9.8966 1000.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 102.0293 8.5496 90.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9309 8.5000 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9309 8.5000 250.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 100.1532 8.5571 1000.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.1549 8.5465 1000.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.1549 8.3739 1000.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 100.1532 8.3857 1000.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.8912 9.6150 50.00 INE071F07019 ANJANI PORTLAND CEMENT LTD - 14-Nov-17 100.2243 - 267.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.3326 - 50.00 INE261F09DX8 NABARD 0.00% 01-Dec-17 78.4900 8.4000 9.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.5554 9.1400 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 77.9545 8.4000 289.40 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 77.9545 8.4000 9.40 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.4116 8.5200 750.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.4116 8.5199 600.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 100.7895 8.4500 100.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.9196 8.7493 400.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.8085 8.7906 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.0338 8.5400 400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.0338 8.5400 400.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 101.4500 9.1900 1.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 99.9709 - 2500.00 INE785J07073 AVANTHA HOLDINGS LIMITED - 13-Apr-18 100.7406 11.9276 420.00 INE077E08157 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED - 19-Apr-18 100.9476 - 420.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.0291 8.8000 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.4962 8.5000 150.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Aug-18 107.0904 8.7700 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6871 8.6200 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6871 8.6200 250.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.1535 8.5500 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7928 8.5000 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7928 8.5000 100.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 100.1053 - 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.2754 8.7000 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.6510 8.4800 650.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.9150 8.4000 80.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6711 8.8300 750.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6711 8.8300 400.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.1000 8.6900 50.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 102.1462 9.7000 200.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 101.2232 8.4350 50.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0218 9.2500 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.9156 8.5052 300.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 04-Sep-19 102.9156 8.5052 300.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8044 8.5600 403.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8000 8.5500 104.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.4080 8.5500 50.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 99.9500 9.0600 1.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.2500 11.1700 40.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.0792 8.5300 1900.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.0792 8.5300 550.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.0000 - 500.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.0000 - 520.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 99.9800 - 200.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 100.5000 10.7500 1.50 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 100.2502 8.6600 150.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 100.9957 8.4350 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.7786 8.5200 150.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 100.0000 - 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.0000 10.7400 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.2570 9.9700 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4713 9.5000 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.3500 12.4100 5.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.9970 8.5200 150.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 100.0000 - 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8000 8.4400 400.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.0000 9.0800 2.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.9355 8.4200 300.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.9355 8.4200 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.2121 8.5200 150.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 100.7800 10.6590 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 100.0000 - 100.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 102.9216 10.7000 4.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 101.3600 7.1000 20.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.7000 9.3300 4.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 97.7880 8.7500 18.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Oct-23 102.4103 8.5200 200.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.4103 8.5200 200.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 100.0000 - 17.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.9500 9.1400 41.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.2540 9.0244 1150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.5965 8.9700 150.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 101.7300 9.2100 1.30 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.0500 9.8200 10.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 105.2082 8.5400 100.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 105.2082 8.5400 100.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.8500 8.5920 6.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.3500 8.8500 500.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.4434 8.4771 201.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.4234 8.4801 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.0806 8.4950 67.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.0657 8.6300 105.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7500 9.2900 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.0100 8.5229 200.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.8016 8.7700 80.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.7812 8.4900 150.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.7812 8.4900 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.8400 8.9000 327.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 101.5900 8.9100 20.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.2100 9.7900 300.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.24% 19-Nov-24 100.0000 - 1000.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 99.4000 9.0500 1.00 INE306N07DT7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.36% 20-Nov-24 100.0000 - 150.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 100.0000 - 100.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 100.0000 - 150.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.0000 - 4350.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 99.7000 8.8700 2.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.4500 8.5700 1.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.5390 8.5500 50.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 100.0000 - 83.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.3500 8.7900 2.80 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.6822 8.5500 50.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 100.0000 - 150.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.8142 8.5500 50.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 100.0000 - 150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0200 8.3975 1250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.8100 9.0000 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.6654 8.5787 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.6654 8.5787 150.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 102.9280 8.5500 50.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 100.0000 - 150.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.6751 7.0600 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.4600 8.5001 600.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.0399 8.5500 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.4027 8.4500 100.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 103.0753 8.4499 100.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 103.0753 8.4500 100.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 100.0000 - 150.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.3000 9.9500 4.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.8322 7.0250 30.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 102.5413 9.2950 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.2200 10.2000 268.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 102.2500 12.3500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com