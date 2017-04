Dec 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18581.70 NSE 62819.50 ============= TOTAL 81401.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 9.36% 30-Jun-15 100.1019 8.3600 250.00 INE138A07116 PENINSULA LAND LTD - 26-Sep-15 50.4662 - 2.00 INE916DA7FV9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.93% 29-Feb-16 100.3287 8.5800 300.00 INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LTD. 8.80% 17-May-16 100.0182 8.7200 400.00 INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-16 103.1631 7.6500 27.20 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-16 103.3207 7.6600 27.20 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 101.1248 8.6600 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.7216 8.8100 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9768 8.3100 1000.00 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-16 103.4784 7.6600 25.50 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 102.3954 8.3100 632.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-16 102.0000 11.2800 1.00 INE043D07FH7 IDFC LTD 9.57% 04-Oct-16 102.0311 8.3000 133.00 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-16 103.6313 7.6700 25.50 INE756I07332 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.17% 11-Nov-16 102.1821 8.8800 200.00 INE848E07583 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-16 100.3092 8.3400 100.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 101.9814 8.7100 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 101.7618 8.7100 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0982 8.4400 250.00 INE001A07JK7 HDFC LTD 9.50% 13-Sep-17 101.7400 8.7400 50.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.3315 8.3600 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.0767 8.4900 1200.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.4116 8.5300 100.00 INE261F09EF3 NABARD 0.00% 01-Mar-18 76.6500 8.5400 0.60 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.2526 9.4600 350.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.9700 8.4400 41.30 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.1800 8.5100 0.10 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8607 8.5800 300.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.6605 8.5200 250.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.5256 11.1000 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.3132 8.4900 500.00 INE690F08154 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 8.60% 30-Dec-19 100.7100 8.4200 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.0000 4.1300 0.80 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5000 8.3200 300.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.1500 9.3700 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 103.8561 9.1300 350.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.4219 8.4900 550.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.3000 8.4900 50.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 8.28% 19-Nov-24 100.8209 8.1500 200.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.0100 8.7000 10.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.2000 8.2600 7400.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.0150 8.4000 430.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.0150 8.3600 630.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.0150 8.3700 580.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.0150 8.4000 430.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.0301 8.5600 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.4631 8.5100 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.0150 8.4000 430.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.3712 7.0500 37.50 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 117.5200 6.9700 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.5000 6.9700 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.1500 0.0000 5.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 102.9757 4.1600 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 101.8500 10.5500 2.00 NSE === INE052O15014 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 24-Nov-14 87.3873 10.8600 393.80 INE721A07CH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 16-Dec-14 100.0602 8.5997 500.00 INE148I07332 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Dec-14 114.3975 8.6002 500.00 INE013A07UA0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 12-Jan-15 100.0941 9.0719 1250.00 INE090A08DD6 ICICI BANK LTD, 7.25% 11-Mar-15 99.5217 8.6067 2.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 106.8089 8.6548 9.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 98.5000 12.9800 3.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 113.3262 8.8150 2.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 99.5150 8.5962 6.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.4688 8.7144 150.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.6533 8.6800 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.1112 8.3776 1200.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.1433 8.3500 1150.00 INE916DA7FC9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.45% 14-Dec-15 100.3287 8.7000 300.00 INE916DA7FV9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.93% 29-Feb-16 100.3287 8.7000 300.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.9152 8.0987 25.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.0436 8.8400 14.00 INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 17-May-16 100.0182 8.7000 400.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.0722 8.1000 100.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.0722 8.1000 100.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.4454 9.6350 30.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 101.0127 8.4300 150.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 101.1248 8.6600 250.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 101.2655 8.5000 50.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 101.2655 8.5000 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.7216 8.8000 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9768 8.3000 1100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9768 8.2999 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8999 8.3609 60.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 102.1477 8.7800 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 102.1477 8.7800 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.3954 8.2800 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.2082 8.3900 80.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.8233 8.6000 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.9951 8.6600 100.00 INE306N07DI0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 18-Oct-16 102.1788 9.0232 25.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.4322 9.3580 23.00 INE445L08102 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Nov-16 101.4030 8.5000 290.00 INE848E07583 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-16 100.3256 - 200.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.9814 8.7000 250.00 INE053F09EJ6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.57% 29-Nov-16 100.8970 8.2200 120.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.8687 8.6900 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.7618 8.7000 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.7618 8.6900 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0982 8.4300 250.00 INE660N08011 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED - 28-Apr-17 105.1885 9.8881 100.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 - 28-Apr-17 78.1000 10.8500 2.30 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-17 104.0992 8.6680 12.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 101.4204 9.6348 450.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 112.4900 - 5.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 117.1300 - 1.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 102.0858 9.2800 11.00 INE896L07165 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.55% 08-Aug-17 101.3876 10.8710 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8787 8.4737 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9676 8.3737 250.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.7400 8.7300 50.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.6136 9.6799 40.00 INE423A07187 ADANI ENTERPRISES LTD 11.85% 03-Oct-17 100.6895 11.3182 140.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.9700 8.7700 150.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.0000 9.2500 250.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.0712 9.2200 39.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.3554 - 150.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.0252 - 4370.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.6276 8.4399 650.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.6276 8.4400 550.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.7484 8.4348 350.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.7484 8.4425 350.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.0000 9.0000 10.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.5112 8.4950 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6900 8.6191 163.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.2526 8.8000 350.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 100.0943 - 83.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.6710 8.4735 650.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.6710 8.4700 650.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6711 8.8300 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6711 8.8300 50.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 104.8860 11.0600 130.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5849 8.5500 100.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 70.8550 8.4500 7.80 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 101.3481 8.4022 50.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 101.3481 8.4000 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.6695 8.5300 400.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.6695 8.5300 50.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 101.7200 8.9000 1.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.9700 8.5800 1.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2048 8.4300 100.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 99.1000 10.4700 1.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8607 8.5450 457.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8412 8.5500 50.00 INE752E07BX7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-19 100.4400 8.6000 8.80 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9000 8.5300 1550.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9951 8.5049 1000.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.6605 8.5150 300.00 INE392R08020 DOLVI MINERALS & METALS PRIVATE - 22-Oct-19 103.8372 - 350.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.2000 11.1800 51.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.3132 8.4700 2000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.3132 8.4700 650.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 101.8829 8.5300 400.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 100.0000 - 183.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.0000 - 3200.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.9000 9.3100 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 102.9900 11.8500 1.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.1436 8.4017 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.1436 8.4000 50.00 INE752E07BN8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-20 101.7621 8.5073 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.7621 8.5200 100.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 96.5553 8.7300 45.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.6988 10.2200 2.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.7000 12.3400 5.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 99.8900 - 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.1000 8.3900 1400.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9837 9.6638 95.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5500 8.8500 1.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 100.2000 10.3600 2.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 100.7800 7.0700 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.8000 9.0500 3.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.7007 7.0600 100.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 100.5000 9.2000 2.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 103.3100 7.4200 390.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 100.0000 - 83.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.1673 8.8799 600.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.1673 8.8800 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 103.0750 9.3000 1200.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 104.3584 8.6500 77.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.8561 9.1100 350.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.5500 9.7335 231.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.4500 8.8267 1000.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.4219 8.4800 550.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.1000 9.4700 2.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.0850 8.6370 105.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.0300 9.2400 350.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.3000 8.4800 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.3271 8.6900 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.3803 8.4000 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.4897 8.8000 900.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.4897 8.8000 300.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.24% 19-Nov-24 100.0300 - 500.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.28% 19-Nov-24 100.8209 - 400.00 INE306N07DT7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.36% 20-Nov-24 100.0000 - 200.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.2200 - 10.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 99.8500 - 12150.0 INE572F11067 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-24 38.2240 10.0000 2.00 INE691A09177 UCO BANK RESET 25-Mar-25 99.1000 9.2400 3.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.3000 9.0400 3.60 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 100.0000 - 17.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.0000 - 2270.00 INE039A09NM1 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 95.1000 11.9300 3.10 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 102.2500 10.2400 1.40 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.1270 8.4900 150.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.1270 8.4900 150.00 INE039A09NW0 IFCI LIMITED 10.75% 31-Oct-26 101.7000 10.3800 1.70 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.0000 - INE039A09NM1 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 95.1000 11.9300 3.10 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 102.2500 10.2400 1.40 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.1270 8.4900 150.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.1270 8.4900 150.00 INE039A09NW0 IFCI LIMITED 10.75% 31-Oct-26 101.7000 10.3800 1.70 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.0000 - 1170.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.0000 - 1120.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.4151 8.4900 150.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.4151 8.4900 150.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.0000 - 1170.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2515 9.2512 13.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.0000 - 1177.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.8500 7.0200 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.1700 10.2100 10.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 102.5000 12.3100 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE 