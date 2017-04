Dec 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11800.60 NSE 47396.70 ============= TOTAL 59197.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07214 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES - 18-Dec-14 144.1234 0.0000 114.70 INE301A08340 RAYMOND LIMITED 10.50% 24-Dec-14 100.0993 8.3100 145.00 INE321A07076 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-14 100.1268 0.0000 250.00 INE774D07IE8 MAHINDRA 0.00% 07-Jan-15 99.1869 9.3200 100.00 INE866I07305 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 11.50% 30-Jan-15 100.2454 9.4000 225.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9666 8.8900 500.00 INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-16 102.9790 7.7700 27.20 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-16 103.1366 7.7700 27.20 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-16 103.2943 7.7700 25.50 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-16 103.4472 7.7800 25.50 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.4442 9.3600 68.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.16% 11-Nov-16 100.4018 8.9100 102.00 INE013A07H93 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 25-Nov-16 100.5330 0.0000 30.00 INE691I07828 L AND T INFRASTRUCTURE FINANCE - 16-Dec-16 100.2652 9.1100 1000.00 INE001A07JK7 HDFC LTD 9.50% 13-Sep-17 101.7378 8.7400 50.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-17 101.0000 12.0800 1.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.0757 8.4700 250.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-18 100.5992 8.4800 100.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.1000 8.9800 10.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.5045 8.4300 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8205 8.5000 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.9967 8.5100 107.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1689 8.4700 200.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 101.8452 8.4400 100.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.2476 8.4300 50.00 INE721A07IS5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 28-Nov-19 100.0000 9.9500 500.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 11.2400 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.0000 0.0000 1.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 110.3500 2.2200 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.7500 0.0000 3.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 101.1393 10.4600 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.6600 8.3000 200.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.0800 9.1600 5.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2304 8.8800 500.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 103.2100 9.1600 45.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3000 9.3500 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.0000 9.6700 4.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.4884 8.8100 500.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5000 8.0600 5250.00 INE039A07801 IFCI LTD - 01-Dec-24 100.6500 9.7900 13.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.6000 8.6800 0.60 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.0000 8.4000 60.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.0000 8.4000 60.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.9300 7.2400 24.50 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.0000 8.4000 60.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 99.1000 9.1500 11.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 111.2432 6.9600 46.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.0000 8.4000 60.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 112.7276 6.9600 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.3875 8.3200 110.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 106.4586 6.7700 2.50 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 118.3336 6.9000 103.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.7728 7.0300 48.40 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.7500 0.0000 8.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 102.2500 12.3600 0.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 104.6500 0.0000 0.50 NSE === INE721A07BY8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 12-Dec-14 134.3761 8.7795 350.00 INE306N07096 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 15-Dec-14 128.5154 8.6222 100.00 INE976I07BV7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 19-Dec-14 131.3045 8.5896 140.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0240 8.5986 1050.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0240 8.2700 1050.00 INE774D07IE8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 07-Jan-15 99.1869 8.8000 100.00 INE894F07501 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 13-Feb-15 100.1480 9.0650 400.00 INE013A07QG5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 02-Mar-15 100.3407 8.9420 500.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 98.5000 - 3.00 INE916DA7AC0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.08% 02-Jun-15 100.6135 8.9100 100.00 INE894F07154 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.00% 27-Aug-15 100.1161 9.5700 2800.00 INE894F07154 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.00% 27-Aug-15 100.1161 9.6925 1950.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Sep-15 126.0600 0.9140 39.20 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.0483 8.6657 100.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.0483 8.6000 100.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.4688 8.6500 150.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.7387 9.6000 200.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.6644 8.6619 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.6644 8.6600 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.1112 8.3800 50.00 INE136E07QM4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Dec-15 108.9600 - 44.50 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9453 8.8500 1000.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9453 8.9070 500.00 INE742F07239 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Mar-16 100.5718 9.5347 20.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED - 06-Apr-16 134.6760 0.0000 0.50 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 102.0684 8.1000 100.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 102.0684 8.1000 100.00 INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-16 102.9790 8.4500 27.20 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-16 103.1366 8.4500 27.20 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9861 8.3058 10.00 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-16 103.2943 8.4500 25.50 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.6257 9.5473 105.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.4150 8.2657 139.00 INE660A07KD3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.03% 10-Oct-16 102.2290 8.8953 500.00 INE660A07KD3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.03% 10-Oct-16 102.2290 8.8940 500.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.2573 8.6500 950.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.2573 8.6500 950.00 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-16 103.4472 8.4500 25.50 INE968N08075 L&T SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 100.0200 8.9400 1200.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 102.0672 8.6500 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 102.0672 8.6500 250.00 INE691I07828 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 16-Dec-16 100.2652 8.9997 1000.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2447 8.3591 120.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 - 28-Apr-17 78.1000 10.8500 2.30 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 81.2390 8.1100 51.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 102.0895 8.7300 5.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9815 8.3700 3.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.7378 8.7300 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.7400 8.7300 5.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.7163 9.6400 30.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.1931 8.6800 150.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 122.2295 8.6499 100.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 122.2295 8.6500 100.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.8506 9.6300 50.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.3083 - 150.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.3083 - 150.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.2736 - 400.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.0757 - 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.0819 8.3300 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.6547 8.4300 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.6547 8.4300 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.5992 8.4700 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.5045 8.4200 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.7078 8.4300 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.7078 8.4300 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8205 8.4900 250.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.0000 - 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8744 8.7700 150.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8744 8.7700 150.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 104.9000 9.0000 1.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2325 8.8000 150.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 103.0000 9.0400 20.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8781 8.5400 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8781 8.5400 300.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1689 8.4600 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1689 8.4600 200.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.8452 8.4375 100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1947 8.5000 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1947 8.5000 250.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.5330 - 250.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.5646 - 750.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.5646 - 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.0000 - 3.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.2476 - 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.2480 - 250.00 INE511C08845 MAGMA FINCORP LIMITED 11.00% 11-Mar-20 102.3904 10.3500 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.1703 8.4300 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.8900 10.7500 7.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.2760 - 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.6988 10.2200 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.2461 8.5100 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.4189 8.8503 100.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.4189 8.7500 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.7000 12.3300 55.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.1393 10.8000 500.00 INE095A09122 INDUSIND BANK LIMITED RESET 23-Dec-21 100.9695 9.4193 2000.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.6800 8.2887 200.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 100.2000 10.3400 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.1581 8.4499 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.1581 8.4500 50.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.0500 7.0269 500.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.9115 8.4900 250.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 100.5000 9.2000 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0056 8.4549 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1240 8.4350 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.5248 9.1862 1250.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 100.4761 8.4000 100.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.0176 9.1650 5.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 100.3867 - 50.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 110.7500 6.6500 28.90 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 102.2700 10.2900 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.1667 8.8800 950.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 103.1530 9.1650 45.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED SR- DAU14LB 9.15% 06-Aug-24 104.6856 8.6000 300.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.0800 9.6600 14.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.4500 8.8266 500.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.3600 9.4300 2.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.9000 9.2600 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3530 8.4499 600.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3530 8.4500 600.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.4884 8.8000 1600.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.3654 8.7900 67.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.5500 - 77.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 100.4068 - 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.0000 - 6250.00 INE721A07IR7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.90% 28-Nov-24 100.0000 - 650.00 INE694C08054 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.7700 11.6500 100.00 INE691A09177 UCO BANK RESET 25-Mar-25 99.1000 9.2400 3.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 100.5753 - 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.8165 - 810.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 47.5000 9.9500 1.00 INE039A09NM1 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 95.0700 11.9300 3.10 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 100.6093 - 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8632 - 500.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.2500 7.1500 5.80 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.7528 8.4300 100.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.7528 8.4300 100.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 100.6407 - 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.9065 - 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.4400 8.9000 49.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 110.7773 7.0000 46.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 114.4400 6.9700 1.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 100.6621 - 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.9391 - 400.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 112.2469 7.0000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.5453 8.3750 400.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.5453 8.3750 200.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 104.2557 8.3500 300.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 104.2557 8.3500 300.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 100.6885 - 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.3875 - 450.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 117.2800 6.9900 2.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.8310 7.0250 20.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 99.5136 9.0700 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 110.0000 9.8300 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.7000 9.9600 76.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 106.5000 9.8200 14.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 