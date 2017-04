Dec 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11099.60 NSE 40798.50 ============= TOTAL 51898.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7616 9.1300 50.00 INE043D07BL8 IDFC LTD 9.57% 06-Jul-15 100.4971 8.5000 350.00 INE296A07BK0 BAJAJ FINANCE LTD 9.55% 10-Aug-16 100.7908 8.9600 50.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 102.2250 10.9400 50.00 INE013A07H93 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 25-Nov-16 102.0000 0.0000 30.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 102.3452 8.3300 88.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 132.0469 0.0000 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.8713 8.5500 250.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 03-Dec-17 100.0699 8.4000 1000.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 100.0200 8.5900 2.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7362 8.7800 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.4552 8.4400 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.5700 8.5500 15.00 INE866I08154 INDIA INFOLINE FINANCE LTD - 17-Sep-18 135.0000 0.0000 0.90 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.4068 8.4800 50.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 114.8752 0.0000 1000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9970 8.4500 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 101.7161 8.4800 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 100.9279 8.5200 1850.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.9864 8.4800 50.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.2293 8.4400 100.00 INE039A09PQ7 IFCI LTD 9.90% 11-Jan-21 101.9000 9.4700 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 110.3500 0.0000 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.7500 0.0000 4.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 104.8000 11.5300 2.50 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.2494 8.4800 50.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.66% 27-Nov-21 100.0000 8.6600 200.00 INE039A07785 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-21 100.1166 9.8800 35.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.0021 8.2400 100.00 INE528G08212 YES BANK LTD 9.90% 28-Mar-22 103.4224 9.2200 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.4918 8.4800 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.7153 8.4800 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.0390 8.9100 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.6170 8.4600 200.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.0289 8.7000 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.5459 8.4300 100.00 INE033L08171 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.15% 26-Sep-24 102.3308 9.7600 20.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.0500 9.1200 110.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.9104 8.4500 100.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.6000 8.6100 1.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.3500 8.0600 2900.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.6500 9.8500 33.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.1002 8.4800 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.8846 8.2700 100.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.2753 8.4800 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.9352 8.2700 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 109.7300 6.8900 0.20 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.4367 8.4800 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.9819 8.2500 200.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 99.0400 9.1200 32.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.5776 8.4800 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.0173 8.2500 250.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.8236 7.0400 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 104.0562 8.4600 100.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.0570 8.2700 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.7600 6.9500 70.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 101.7000 12.4900 1.00 NSE === INE804I07CH8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 23-Dec-14 193.0840 - 5.00 INE804I07PX7 ECL FINANCE LIMITED - 29-Dec-14 113.1650 - 2.50 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0473 8.2340 100.00 INE296A08573 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 98.7523 8.5400 250.00 INE894F07501 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 13-Feb-15 100.1444 9.0701 270.00 INE013A07QG5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 02-Mar-15 100.3431 8.9144 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3121 8.5634 300.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3121 8.3500 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.2863 8.2700 2.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7616 8.9000 50.00 INE043D07BL8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 06-Jul-15 100.4971 8.3500 350.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.5050 8.5260 350.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.5050 8.3500 350.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 100.0472 - 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.1352 8.3500 750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.1352 8.3500 750.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 101.0902 8.6000 250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 101.0902 8.6000 250.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 101.1275 8.6000 150.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 101.1275 8.6000 150.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.6368 9.4000 25.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 87.3347 9.3500 1350.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.8765 8.2543 6.00 INE296A07BK0 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 10-Aug-16 100.7908 8.9500 50.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 102.2250 11.0000 50.00 INE139F09606 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.90% 01-Sep-16 100.8953 8.5000 50.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 101.3169 8.4512 5.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0094 8.2771 15.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 101.3279 8.4700 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.7672 8.6314 250.00 INE523E07921 L T FINANCE LTD 9.95% 28-Oct-16 101.8249 8.8435 650.00 INE523E07921 L T FINANCE LTD 9.95% 28-Oct-16 101.8249 8.8300 650.00 INE860H07664 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 02-Nov-16 101.1124 8.9374 4.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED TRCH XVI 0.00% 06-Nov-16 114.6986 13.0000 113.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 102.0062 8.6800 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.8322 8.6571 4.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.3452 8.3300 100.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 132.0469 8.6800 250.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 116.0000 0.0000 0.50 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 115.0000 0.0000 0.50 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8303 8.4800 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8303 8.4800 50.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 101.2083 9.1500 50.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 101.2083 9.1500 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.8713 - 250.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0699 - 1000.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.8863 - 890.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7362 8.8200 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.5826 8.3834 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.5826 8.3800 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.4552 8.4350 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.5900 8.5400 30.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9100 8.5495 120.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.4068 8.4700 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.6209 8.5500 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.6537 8.5400 500.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 114.8752 8.6850 1000.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.1998 - 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8736 8.7700 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8736 8.7700 100.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 104.4000 9.0000 1.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.1973 8.8000 125.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.1973 8.8000 113.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0840 8.4165 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9970 8.4400 200.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.4412 8.7700 550.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.4412 8.7700 550.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.3200 8.6100 20.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1672 8.4600 1040.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.0700 8.4853 500.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.7161 8.4700 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.9279 8.5100 1850.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1742 8.5050 1250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1742 8.5050 1000.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.2466 - 50.00 INE511C08845 MAGMA FINCORP LIMITED 11.00% 11-Mar-20 102.3900 10.3500 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.9864 8.4700 250.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.3073 8.4000 100.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.2293 - 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.5500 10.4700 1.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.2494 8.4700 50.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.0000 - 500.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 101.3000 - 250.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.9460 8.2400 950.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.9460 8.2400 750.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 103.7935 9.1400 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 106.9280 9.2000 450.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 106.9280 9.2000 450.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 105.5200 8.6400 2.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.4918 8.4700 50.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 100.9500 7.0400 150.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 100.7145 8.3600 200.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 100.7145 8.3600 100.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.7153 8.4700 50.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 102.2341 10.2900 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.0390 8.9000 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.72% 16-Jul-24 102.4000 9.4300 3.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 104.7488 8.4155 300.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 104.7488 8.5900 300.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.7000 9.7100 129.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9504 8.7500 500.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.8898 8.4100 400.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.8898 8.4100 100.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.0289 8.6900 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.5459 8.4250 1050.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.5459 8.4250 950.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.2200 9.4500 4.00 INE033L08171 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.15% 26-Sep-24 102.3308 9.7500 20.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.2000 9.2100 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.1770 8.4300 200.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.1770 8.4300 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.6182 8.7800 885.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.6182 8.7800 100.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.2211 9.7900 250.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.24% 19-Nov-24 101.2029 - 500.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.4400 - 31.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5500 - 2900.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.0000 - 201.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.3300 - 150.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5000 - 20.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.1002 8.4700 150.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.3144 8.4399 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.0000 - 110.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 47.5000 9.9500 1.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 102.8393 8.4499 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 102.8393 8.4500 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.2753 8.4700 150.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.5015 8.4399 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.9352 - 110.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.4367 8.4700 150.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.6740 8.4399 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.9819 - 260.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.8583 8.4875 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.8583 8.4875 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 103.0807 8.4875 200.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 103.0807 8.4875 200.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.1100 9.0800 18.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.6924 8.4499 850.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.5600 8.4665 850.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 111.2415 6.9500 67.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 111.2100 7.1400 10.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 112.7800 7.0600 16.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.5776 8.4700 150.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.8252 8.4399 100.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 115.1200 6.9000 1.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.0173 - 410.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.7879 6.9300 60.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.0707 7.2300 0.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 112.9700 7.1400 8.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 113.0500 7.1400 8.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 112.2700 7.1400 8.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.3608 8.4800 55.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.3608 8.4800 55.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 104.0562 8.4300 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.7148 8.4700 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.0570 - 260.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 117.7465 6.9500 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.7900 7.0300 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 110.0000 9.8500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.0000 10.0700 291.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 