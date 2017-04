Dec 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10586.50 NSE 44592.80 ============= TOTAL 55179.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 9.85% 26-Mar-15 100.1418 9.0500 150.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.1724 8.4700 500.00 INE691I07828 L AND T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.27% 16-Dec-16 100.2850 9.1000 1000.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1500 8.4100 250.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 103.2183 8.8100 9.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8265 9.4300 750.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.0581 8.7600 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.0000 8.5000 600.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7450 8.7800 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.8375 8.4600 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5808 8.5700 500.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.4147 8.5200 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8712 8.7800 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 100.6369 8.8000 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 101.1189 8.4700 1850.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.0644 8.5400 200.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 102.2000 11.9600 0.50 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8500 8.4700 500.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 102.2400 6.8300 130.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.2210 9.2000 200.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3000 9.3500 10.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 100.8700 8.8400 1000.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.1000 8.6800 10.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 100.2740 8.4500 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.3700 8.0900 250.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.3093 8.4500 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.9173 8.2600 120.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 106.0510 8.4500 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.4965 8.4500 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.9699 8.2600 120.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 110.0500 6.9500 3.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.6692 8.4500 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.0183 8.2700 70.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 111.4200 6.9400 29.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.8183 8.4500 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.0553 8.2500 170.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.0965 8.2700 70.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 107.5459 8.4600 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 118.2356 6.9100 80.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.1584 10.4800 1115.00 NSE === INE043D07DJ8 IDFC LIMITED 0.00% 26-Dec-14 99.5875 8.7431 500.00 INE043D07DJ8 IDFC LIMITED 0.00% 26-Dec-14 99.5875 8.4000 500.00 INE001A07MD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 08-Jan-15 100.0392 8.8170 100.00 INE535H07233 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.00% 15-Jan-15 100.0466 8.8000 100.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.0630 8.4804 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0886 8.7829 150.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0660 8.7715 100.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1250 8.4502 1250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1183 8.7685 700.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 100.0318 12.0672 200.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.0730 8.7299 950.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.0730 8.4500 950.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 100.1418 8.7700 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1724 8.5400 5.00 INE674N07030 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-15 106.7644 10.5575 750.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.7318 8.2500 350.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.7318 8.2500 350.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 100.1473 8.7298 250.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 100.1473 8.7500 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.4137 8.8452 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.4137 8.7500 250.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Sep-15 126.2100 0.7777 1.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.0733 8.6317 100.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.0733 8.5656 100.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.3069 8.7880 450.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.3069 8.7500 450.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.1724 8.4500 500.00 INE148I07AS1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 04-Dec-15 100.0000 - 500.00 INE136E07QM4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Dec-15 109.0500 - 2.50 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9610 8.8959 400.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9610 8.7500 400.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.5390 8.2880 10.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 101.0919 8.7000 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 101.0919 8.7000 500.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.9742 8.7000 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.9742 8.7000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7654 8.4499 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7654 8.4500 250.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 87.3547 9.3335 2700.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.7189 9.3209 250.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.7189 9.3050 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.6554 8.3652 3.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.9422 8.4504 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.9422 8.4500 250.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 101.7351 8.2450 215.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 99.1100 9.9500 3.00 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-16 103.3820 8.4900 6.30 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 8.77% 24-Nov-16 100.0001 - 850.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 8.77% 24-Nov-16 100.0001 - 850.00 INE691I07828 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.27% 16-Dec-16 100.2850 8.9800 1000.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 132.9498 8.6700 100.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 132.9498 8.6700 100.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 131.9223 8.6700 300.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 131.9223 8.6700 300.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 132.7392 8.6700 200.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 132.7392 8.6700 200.00 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Feb-17 132.1491 8.6530 60.00 INE916D070U3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 14-Mar-17 102.6818 8.6460 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1500 8.4000 250.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 103.2183 8.8000 9.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8265 9.4200 750.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.0581 8.7500 100.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.7105 8.9860 70.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.2571 - 500.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.0000 - 300.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 99.9227 8.6082 500.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 99.9227 8.6500 500.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7450 8.8100 100.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 98.5051 - 10.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 100.1534 9.4000 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.8375 8.4500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6780 8.6200 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6780 8.6200 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5808 8.5600 500.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.4147 8.5100 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8712 8.7700 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8712 8.7700 50.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 103.7800 9.0700 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7339 8.5130 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.5000 11.2200 23.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 104.2892 8.6300 100.00 INE121A07HX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 28-Jun-19 101.2007 9.5400 50.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.6820 8.7500 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.6820 8.7500 100.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 103.3400 8.9500 37.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1946 8.4300 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1946 8.4300 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8567 8.5450 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8567 8.5450 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9668 8.5100 680.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9668 8.5100 540.00 INE965Q07027 DALMIA BHARAT CEMENTS HOLDINGS LTD 12.87% 21-Oct-19 100.0000 - 400.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.6369 8.7900 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.1189 8.4600 1850.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1909 8.5000 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1909 8.5000 300.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.5280 - 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.0000 - 3.00 INE721A08778 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 22-Nov-19 100.4000 10.2400 50.00 INE752E07EE1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-20 103.5619 8.4060 100.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 103.5619 8.4400 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.1640 8.4300 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.1640 8.4300 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.7251 8.6100 50.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.0748 8.6000 100.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.5433 8.6000 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.6300 12.3500 10.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.2093 - 50.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 98.8500 - 13.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8500 - 4350.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 107.8100 9.2600 1.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.5230 8.6000 60.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 100.2355 - 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.2210 9.1500 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.0328 8.4300 250.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 112.3700 9.3100 1.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.8970 8.4400 200.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.8970 8.4399 150.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 100.2600 - 50.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 102.2446 10.2900 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.0374 8.9000 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.0374 8.9000 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3300 9.5300 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.8000 9.7000 122.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.6000 8.5500 3.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.8700 8.4296 1000.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7500 8.7600 54.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORPORATI 9.20% 19-Nov-24 100.9900 - 9.50 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.3500 - 230.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 100.2740 - 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.3700 - 500.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.1310 - 264.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 101.8200 - 12.00 INE001A07FG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.96% 08-Apr-25 101.4583 8.7200 19.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.3093 8.4400 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.9173 - 170.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 47.5150 9.9400 1.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 106.0510 8.4400 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.4965 8.4400 200.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.4965 8.4399 150.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.9699 - 170.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.7875 8.4250 150.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.7875 8.4250 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.0183 - 120.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.6923 8.4500 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.6923 8.4499 200.00 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 28-Mar-28 100.8300 7.0800 0.50 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.7200 9.2300 1500.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 111.4200 6.9300 76.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.8183 8.4400 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.9028 8.4300 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.0553 - 310.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 105.7100 8.6700 250.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.0965 - 210.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 107.5459 8.4500 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.1633 6.9800 77.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 118.5100 6.8800 3.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 107.7500 10.0000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.1584 10.3700 1065.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 102.2500 12.3500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange