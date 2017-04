Dec 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4626.60 NSE 21410.20 ============= TOTAL 26036.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0194 8.5900 250.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 101.3684 12.7900 2.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 99.6000 9.2700 6.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 102.0350 9.3100 50.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.6976 9.0600 630.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.7803 9.0500 100.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 100.7450 8.7700 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1573 8.4400 2.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 72.2873 8.3500 236.10 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.5500 0.0000 11.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7374 8.5200 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9652 8.5100 750.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 102.3800 10.6000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.5000 10.8600 0.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.8400 8.3200 13.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.1000 10.8900 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.6000 10.6900 5.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 104.8000 11.3800 2.50 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 107.1800 11.7000 10.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9500 8.4500 850.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.0600 6.9000 4.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.5420 9.2900 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.0642 7.0100 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.6500 9.8800 5.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.6530 8.4300 200.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.7000 8.7300 1.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.7000 8.0400 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 100.7276 8.7400 500.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 105.5983 8.5000 150.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 9.40% 22-Mar-25 105.7000 10.8800 15.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 110.7700 7.0200 45.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 107.4000 8.4800 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.5813 6.9500 77.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.1000 10.5200 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0200 10.7400 2.00 NSE === INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0194 8.2500 1050.00 INE804I07PX7 ECL FINANCE LIMITED - 29-Dec-14 113.4670 - 4.50 INE804I07PY5 ECL FINANCE LIMITED - 31-Dec-14 115.4810 - 49.50 INE001A07MD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 08-Jan-15 100.0392 8.4802 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0886 8.7829 150.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0886 8.4800 150.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0660 8.4800 100.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1183 8.7685 200.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1183 8.4801 200.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 100.0318 12.0672 200.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 100.0318 8.4801 200.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.1587 8.4800 200.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.1188 8.7230 50.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.1188 8.4502 50.00 INE804I07RN4 ECL FINANCE LIMITED 13.30% 16-Mar-15 109.8250 10.0000 10.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.8045 8.5091 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.8045 8.3500 250.00 INE894F07691 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 09-Jul-15 100.6318 9.5500 700.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9299 8.9593 100.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9299 8.8000 100.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.1895 8.4475 100.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.1895 8.4200 100.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 18.00 INE514E08902 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.90% 11-Jan-16 100.6231 8.2500 50.00 INE514E08902 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.90% 11-Jan-16 100.6231 8.2500 50.00 INE149A07204 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.02% 16-Apr-16 100.0556 9.0200 1150.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.4333 8.6250 150.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.3482 8.2999 100.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.3482 8.3000 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9625 8.2999 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9625 8.3000 100.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.9664 8.1200 21.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 101.2371 8.5100 16.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.1934 8.4000 15.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.7274 8.3200 20.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.1332 8.3400 17.00 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-16 103.3413 8.5000 2.70 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 109.7987 8.6000 19.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.2300 8.9000 6.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 98.5500 8.9000 2.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 102.1117 8.3100 250.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 102.1117 8.3100 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2478 8.5000 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2478 8.5000 250.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 102.0350 9.3000 50.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.6976 9.0500 650.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9000 8.6500 250.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7450 8.8100 50.00 INE872A08CM0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Apr-18 102.6943 10.5000 100.00 INE192R07026 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.00% 20-Apr-18 100.1164 9.9713 150.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 99.8500 8.8632 44.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.9500 8.7100 5.00 INE086R07012 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 15-Jul-18 99.9797 - 276.00 INE086R07020 BARATH BUILDING CONSTRUCTION - 15-Jul-18 99.9797 - 40.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 97.6447 8.7500 100.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 97.6447 8.7500 100.00 INE752E07BL2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-18 101.4003 8.4495 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.0600 8.5000 53.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.4003 8.4700 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.6737 8.5315 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.6737 8.5316 250.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1573 8.4300 2.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 100.0600 8.6100 39.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.9700 8.4200 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8704 8.7700 597.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8704 8.7700 597.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 103.7500 9.0700 1.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.4750 8.4100 65.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.1924 8.8000 25.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.1924 8.8000 25.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.9000 11.1000 23.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 104.5600 9.7000 1.00 INE238A08310 AXIS BANK LIMITED 9.15% 16-Jun-19 102.3573 8.4690 110.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7374 8.5100 250.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 103.4000 8.9300 37.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.7900 8.6800 19.00 INE752E07BM0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-19 101.7099 8.4540 50.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 101.2000 9.8900 1.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 101.8190 9.2022 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9652 8.5100 750.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.7099 8.4700 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.5000 11.1600 1.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.6817 9.2900 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.6817 9.2900 50.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 100.7146 9.5500 50.00 INE721A08778 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 22-Nov-19 100.5000 10.2100 50.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 101.4500 9.3300 1.00 INE752E07BN8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-20 101.9805 8.4569 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.9805 8.4700 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.5700 10.5000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0984 10.4900 30.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.6600 10.2200 79.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.4200 8.8400 4.00 INE752E07BC1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-21 102.2437 8.4589 50.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.2437 8.4700 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9400 8.4600 1350.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.0600 6.9000 4.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 107.8500 9.2600 1.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.4863 8.4700 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.4863 8.4700 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.5420 9.1500 50.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.2500 9.8400 3.50 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 100.9500 7.0400 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.0642 7.1800 200.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 112.3500 9.3100 1.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.7100 8.4700 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.7100 8.4700 50.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED Resat 13-Jan-24 100.5368 9.6000 1500.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.1642 8.8800 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.1642 8.8800 250.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 103.0000 9.3000 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.2500 9.6200 200.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.7153 8.4400 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.7153 8.4350 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.4700 8.5800 1.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7600 8.7800 6.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.6530 8.4250 200.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.9052 8.4700 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.9052 8.4700 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.8112 8.7500 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.2409 9.7900 250.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORPORATI 9.20% 19-Nov-24 100.0000 9.4200 75.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.5400 8.8000 3.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.7000 8.1930 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.1000 9.7100 1.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.3000 8.8600 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.7276 8.7300 850.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 105.5983 8.4950 300.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.0953 8.4700 50.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.0953 8.4700 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.9512 8.4313 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.9512 8.4300 50.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 47.5100 9.9400 1.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.2705 8.4700 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.2705 8.4700 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.0056 8.4313 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.0056 8.4300 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.4320 8.4700 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.4320 8.4700 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.7741 9.2400 750.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.0558 8.4313 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.0558 8.4300 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.7000 8.8700 25.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 111.6091 6.9100 120.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.5731 8.4700 50.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.5731 8.4700 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.7000 6.9400 10.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 111.3571 7.4300 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.4000 8.4750 150.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2512 9.2508 6.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.7104 8.4700 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.7104 8.4700 50.00 INE053F09HE0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-32 103.3400 8.6400 37.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 118.5100 6.8800 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.8300 9.4100 5.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 107.8000 10.0000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.2744 9.8700 150.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 103.7000 12.1000 18.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE