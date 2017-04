Dec 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12625.20 NSE 40093.00 ============= TOTAL 52718.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCIAL CORP 9.80% 22-Jan-15 100.1564 8.0800 500.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 141.4925 0.0000 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 102.2510 8.3600 193.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.7834 8.2800 122.00 INE043D07FH7 IDFC LTD 9.57% 04-Oct-16 101.9893 8.3100 76.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.16% 11-Nov-16 100.4784 8.8600 148.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 101.9561 8.7100 100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.5220 8.8300 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0238 9.3400 750.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9581 8.3800 300.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 100.0000 8.8500 200.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.0000 11.3500 0.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.1750 8.3600 9.20 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 71.0650 8.2500 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7364 8.5200 200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1517 8.4500 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1891 8.5100 250.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.5380 8.8100 250.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 100.6249 8.8200 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.0000 0.0000 10.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.1500 10.9100 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.7500 0.0000 5.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.66% 27-Nov-21 100.5135 8.5600 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9337 8.4500 700.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.1700 6.8800 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.9137 8.2500 100.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 104.0000 0.0000 1.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.1500 7.0100 70.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.2196 9.2000 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.7516 9.1300 550.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.5139 8.4300 250.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.4982 9.7200 3000.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2273 8.8800 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.9126 9.1100 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.7284 9.5700 103.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.0226 8.6900 750.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.8077 8.3800 300.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.7353 8.4200 700.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7428 8.7700 350.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.1499 8.6700 6.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 9.40% 22-Mar-25 100.8400 11.6400 2.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.7342 8.3900 150.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.9162 8.2300 150.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.9458 8.3900 150.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.9687 8.2300 150.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.0172 8.2700 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.6825 6.9000 150.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.0654 8.4200 100.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.0543 8.2700 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.0955 8.2400 150.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.1500 10.5200 3.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 116.5496 6.9300 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.6634 10.1600 350.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 102.8500 2.9400 17.00 NSE === INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-14 99.9400 8.9410 200.00 INE909H07842 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.75% 27-Dec-14 100.0405 8.5376 1850.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0194 8.5809 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0194 8.2500 500.00 INE804I07PX7 ECL FINANCE LIMITED - 29-Dec-14 113.3800 - 12.50 INE804I07QE5 ECL FINANCE LIMITED - 01-Jan-15 117.9590 - 2.50 INE974L08010 AMBADI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 10.35% 17-Jan-15 99.9855 9.5993 200.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 100.1564 8.4598 500.00 INE916DA7626 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.28% 27-Jan-15 100.0515 8.5676 163.00 INE535H07118 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.70% 27-Feb-15 100.5412 8.9900 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1384 8.6000 2.00 INE804I07FG3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 20-Jul-15 157.2900 0.0000 1.80 INE121A07FS4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 07-Sep-15 125.5217 0.0000 1.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.1294 8.8945 100.00 INE742F07205 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Dec-15 100.7967 9.4105 300.00 INE056O07020 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.75% 28-Jan-16 100.8081 9.9048 100.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Mar-16 100.7902 9.5968 100.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED - 06-Apr-16 134.6760 0.0000 0.70 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.9033 9.5970 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7040 8.4200 20.00 INE027E07162 FAMILY CREDIT LIMITED - 27-Jun-16 100.8580 9.1767 250.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 01-Jul-16 101.3025 9.3383 100.00 INE804I07LQ0 ECL FINANCE LIMITED - 11-Jul-16 131.0000 0.0000 1.70 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9446 8.3100 650.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9446 8.3100 650.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 100.2000 9.1800 5.00 INE148I07AM4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 25-Nov-16 100.4646 9.5000 21.00 INE796L07894 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD - 06-Dec-16 122.0000 0.0000 2.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.5220 8.8200 50.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 98.5500 8.9000 2.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.5700 8.4700 2.00 INE721A07AM5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.50% 01-Jun-17 100.2570 9.5927 35.30 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9581 8.3700 200.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.3302 8.2833 50.00 INE148I07AN2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.58% 25-Nov-17 100.0091 9.5700 83.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.0454 8.4700 20.00 INE432R07042 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED - 01-Dec-17 100.4000 10.5637 250.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.0000 8.8400 200.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 78.2201 8.3500 224.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.8800 8.8300 110.00 INE296A07864 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 30-Jan-18 100.3800 9.2200 250.00 INE872A08CM0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Apr-18 102.6939 10.5000 100.00 INE296A07898 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.25% 03-May-18 100.4442 9.0500 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.9500 8.7100 5.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.1571 8.4100 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9400 9.5300 3.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7068 8.5199 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7068 8.5200 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1803 8.4000 500.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1803 8.4000 500.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.1621 8.4300 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.9798 8.4000 550.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.9798 9.4000 550.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.1921 8.3500 1525.70 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.4347 8.4500 200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8696 8.7700 147.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8696 8.7700 147.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.5200 8.3900 4.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 103.8800 9.0500 1.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.7021 8.3500 55.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.6369 8.6004 600.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.6369 8.6000 600.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7364 8.5100 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.6811 8.5250 300.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 103.0461 8.4350 100.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 103.0461 8.4350 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.6551 8.7550 50.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.6551 9.5100 50.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.9900 9.0400 400.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.7800 8.6800 5.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1517 8.4400 50.00 INE752E07BX7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-19 101.0100 8.4500 8.80 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9849 8.5050 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.7534 8.4647 100.00 INE965Q07027 DALMIA BHARAT CEMENTS HOLDINGS LTD 12.87% 21-Oct-19 100.0000 - 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.4500 11.1700 52.20 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1891 8.5000 250.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.5380 8.8000 250.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 100.6000 9.5800 100.00 INE721A08778 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 22-Nov-19 101.6800 9.9000 50.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.0000 8.7200 3000.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 62.3100 8.3500 92.50 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 100.6249 8.8100 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 101.2500 8.4700 1.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 99.8900 9.9200 72.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.2074 8.4400 50.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.5135 8.5500 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9592 8.4650 1460.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9338 8.4700 1110.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9337 8.4700 1100.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3200 9.8000 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.9137 8.2450 200.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.5500 10.7000 2.50 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 100.2336 8.4400 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.2196 9.1500 100.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.1008 7.0000 200.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.3705 6.9500 300.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0800 8.7500 24.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.5139 8.4250 250.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 107.0587 8.4000 100.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 100.0000 9.3400 850.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2909 8.8600 550.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2909 8.8600 500.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 100.1761 8.7200 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.9126 9.1000 1250.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 100.7412 8.4650 150.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 100.7412 8.4650 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9600 9.5100 899.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.0226 8.6900 750.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.8077 8.3850 550.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.0661 8.3800 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.2400 9.2000 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.7353 8.4125 750.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.3835 8.6800 250.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.3835 8.6800 250.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7428 8.7600 490.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.8098 8.7500 90.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.2000 9.7900 200.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.5000 8.8100 15.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.7000 9.7800 2.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.0000 8.9900 15.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.6000 8.7500 600.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 100.1889 8.4636 50.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 100.1889 8.4650 50.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 101.7700 8.5600 1.00 INE694C08054 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.8700 11.9700 88.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 104.6900 10.5000 1.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.5202 8.4100 350.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.9162 8.4350 300.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.9512 8.4313 50.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 47.6000 9.9200 1.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.6444 8.4200 300.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.9687 8.4350 300.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.0056 8.4313 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.4476 7.1300 15.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.9032 8.4500 150.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.9032 8.4512 75.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.2485 6.9500 150.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.8200 8.8487 10.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 104.0000 9.2000 530.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.0654 8.4100 200.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.0654 8.4100 100.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.4122 8.3900 300.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.4122 8.3913 250.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 111.5230 7.4100 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2511 9.2507 10.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 104.3088 8.4000 150.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 104.3077 8.4000 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.4668 8.3900 350.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.4668 8.3913 200.00 INE390R15011 SHINING METAL TRUST - - 66.1021 12.0000 50.80 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 99.4900 9.9500 170.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.8500 10.0900 1648.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 102.3500 12.2200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com