Dec 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11964.80 NSE 46582.30 ============= TOTAL 58547.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 04-Mar-15 100.1614 8.7400 250.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.9920 8.4000 500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 26-Feb-16 100.6636 8.7400 50.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 101.2000 8.3100 150.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.8288 8.6100 100.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.9685 8.5100 250.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 100.0000 8.8500 200.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 97.5034 8.5500 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 99.0300 8.6900 1.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.25% 30-Jun-18 104.7968 10.5100 150.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.25% 09-Aug-18 104.9432 10.5100 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7669 8.8100 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.0624 8.4700 900.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.3175 8.6100 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 100.5681 8.6100 2750.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.6000 10.6300 0.30 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.3784 8.5900 150.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 100.6249 8.8200 50.00 INE895D08261 TATA SONS LIMITED 9.10% 06-Sep-20 101.1533 8.8200 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 101.6415 8.4700 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.0003 8.4700 100.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.1500 10.8100 7.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 107.2000 11.5900 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 104.1000 0.0000 1.00 INE733E07JB6 NTPC LTD 8.84% 04-Oct-22 102.7580 8.3400 200.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 97.4118 8.3700 200.00 INE514E08CY5 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 107.1837 8.3900 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.0500 9.6600 870.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.8966 8.4100 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.6168 8.4100 1000.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7415 8.7700 500.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.1624 8.6700 106.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 99.7000 9.9500 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.1834 8.6700 350.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 9.40% 22-Mar-25 100.8400 11.0300 22.00 INE848E07740 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-25 100.5675 8.4600 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.8812 8.2700 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION 9.45% 01-Sep-26 107.2126 8.4500 100.00 INE848E07757 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-26 100.6016 8.4600 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.9319 8.2700 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.2500 7.1300 1.00 INE848E07765 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-27 100.6330 8.4600 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.9787 8.2300 150.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.00% 11-Mar-28 103.7984 8.5000 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 114.3700 6.8100 5.00 INE848E07773 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-28 100.6545 8.4600 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.0141 8.2700 50.00 INE848E07781 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-29 100.6810 8.4600 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.0538 8.2700 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.6615 10.1600 1150.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 102.2500 12.3600 0.50 NSE === INE456R15010 SHINING METAL TRUST - 30-Sep-14 70.6027 12.0000 256.60 INE804I07II3 ECL FINANCE LIMITED - 29-Dec-14 133.0310 0.0000 14.50 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0328 8.7828 550.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0328 8.4500 550.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.8710 8.8503 100.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.8710 8.5500 100.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.1614 8.4497 250.00 INE465A07030 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 22-Mar-15 33.4500 9.2500 187.50 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.9447 8.8625 100.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.9447 8.6001 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8219 8.9198 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8219 8.7000 50.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.0147 8.9586 500.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.0147 8.7000 500.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.9920 8.3500 500.00 INE056O07012 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 11.10% 22-Oct-15 100.7542 10.0043 402.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 100.0000 8.4800 50.00 INE056O07020 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.75% 28-Jan-16 100.8072 9.9048 237.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.6636 8.7400 50.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 99.9505 8.7100 100.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 99.9505 8.7100 100.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 87.3875 9.3773 30.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.6413 8.6100 150.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 101.2000 8.3000 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.7049 8.6700 8.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7913 8.7300 1000.00 INE848E07583 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-16 100.0000 8.4800 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.3000 8.6100 3.00 INE916D070U3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 14-Mar-17 102.7258 8.6180 50.00 INE909H07BS6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 102.2150 9.2183 500.00 INE804I07RA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 22-Mar-17 116.5000 0.0000 5.20 INE246Q07014 L & T VRINDAVAN PROPERTIES LIMITED 10.40% 24-Mar-17 101.6381 9.5079 625.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1049 8.4200 57.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0435 8.4499 50.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 102.6758 8.7100 50.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 102.6758 8.7100 50.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 103.1482 8.3000 2.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9687 8.3700 1.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.8288 8.6000 70.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.8288 8.6000 70.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.3853 8.4200 5.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.0900 8.7900 4.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.5419 8.7300 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.5419 8.7300 50.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 100.0933 8.5784 500.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 100.0933 8.4382 500.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.8486 8.9250 30.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.3120 9.1900 80.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.0000 8.4800 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.9685 8.5000 250.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.0000 8.8400 200.00 INE115A07GI5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.68% 08-Dec-17 100.0000 - 1050.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 97.5034 8.7300 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.9242 8.5300 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 78.2201 8.3500 224.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.9340 8.7281 750.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.9340 8.7000 750.00 INE721A07EZ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 15-Jan-18 104.1381 8.9230 20.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9500 8.8100 106.00 INE296A07864 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 30-Jan-18 100.8500 9.0500 250.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.2500 8.6000 2.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 100.0000 - 29.60 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 101.0000 11.8400 10.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 30-Jun-18 104.7968 10.5000 150.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 104.9432 10.5000 250.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.8439 8.5700 7.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.3692 8.6000 3.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.9800 8.6000 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1600 8.5100 14.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.0000 8.4800 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5864 8.6000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.1937 8.3500 1517.70 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.4289 8.4100 2.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7669 8.8000 250.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.7021 8.3500 55.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.4599 8.6503 1000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.4599 8.6500 1000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.5515 8.5600 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.5515 8.5600 300.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 103.1355 9.0000 300.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.6300 8.7200 7.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1110 8.4500 1250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.0724 8.4600 250.00 INE752E07BM0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-19 101.7849 8.4337 400.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6400 8.5985 5.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6899 8.5800 550.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6899 8.5800 550.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.7849 8.4501 400.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.3175 8.6000 2750.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.3175 8.6000 2500.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.5892 8.5946 2900.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.5681 8.6000 150.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.7500 10.8200 60.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 101.7503 8.5600 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 101.7503 8.5600 150.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.0000 8.4800 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.0000 8.6400 500.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 62.3100 8.3500 92.50 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.7900 9.2000 1.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.5000 8.5700 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.3784 8.5800 150.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 100.6249 8.8100 50.00 INE895D08261 TATA SONS LIMITED 9.10% 06-Sep-20 101.1533 8.8100 50.00 INE752E07BY5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-20 101.1800 8.4500 25.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 101.6415 8.4650 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.0003 8.4650 100.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.8291 8.5825 250.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.8291 8.5825 250.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.0700 8.7500 50.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.0000 8.4800 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.1000 10.2700 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.0500 10.1400 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 102.8000 12.2100 60.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.7402 8.6050 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.7402 8.6050 50.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.0000 8.4800 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8310 8.4900 400.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8310 8.4900 400.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.8350 9.1700 300.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.8350 9.1700 300.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.6215 8.4200 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6539 8.4700 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.8624 9.1700 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.8624 9.1700 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 103.1500 8.8500 2.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 102.1307 9.0721 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 103.8559 8.4200 1.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 102.8690 8.3100 400.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 102.8690 8.3100 200.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 100.0000 8.4800 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.8500 8.8500 3.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.3689 6.9500 550.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.9702 8.4800 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.1296 8.4200 1.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 100.6824 8.4100 1.00 INE649A09050 STATE BANK OF HYDERABAD 9.35% 19-Mar-23 105.1305 8.5014 1.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 104.8473 8.4500 1.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.3000 9.0500 20.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 97.4118 8.3600 600.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.5809 8.4200 1.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 107.1837 8.3800 100.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 100.0000 8.4800 50.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED - 13-Jan-24 100.5355 9.6000 2000.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 104.4000 11.0100 1.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 112.0000 9.9000 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.0366 8.9000 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED SR- DAU14LB 9.15% 06-Aug-24 100.1799 9.3190 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.1600 9.4800 796.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 105.5332 8.4800 100.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 105.5332 8.4800 50.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.3616 9.3895 2.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.8966 8.4075 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.2863 8.6500 150.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.2863 8.6500 150.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.7049 8.4000 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.7049 8.4000 200.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.2000 8.3600 1.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.6900 8.5400 6.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.6168 8.4300 1150.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.3707 8.4000 250.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.3707 8.4000 250.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7615 8.7570 1252.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7415 8.7600 250.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.4632 9.7500 150.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.7500 9.2135 6.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.4000 8.8213 45.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 100.5964 8.4399 50.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 100.0000 8.4800 50.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 100.5964 8.4400 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.1370 9.8700 200.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5000 8.8200 26.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.1835 8.6600 650.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 102.1000 8.5000 1.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.3100 8.4400 50.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 100.5675 8.4500 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.8812 8.4400 50.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 47.9000 9.8500 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 107.2126 8.4400 200.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 100.6016 8.4500 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8594 8.4500 150.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8594 8.4512 100.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 100.6330 8.4500 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.4365 8.3800 250.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 41.7800 10.6400 0.50 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.7984 8.4950 300.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.8384 8.4900 150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.9578 8.9000 172.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.7200 8.8600 15.00 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 99.0270 7.1500 4.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 100.6545 8.4500 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.0141 8.4400 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2511 9.2506 5.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 100.6810 8.4500 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.0538 8.4400 50.00 INE091D11204 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-33 34.7800 11.1000 1.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 118.6100 6.8750 10.20 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 108.7500 9.8000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.6615 9.8090 1150.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 105.0000 11.8700 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 