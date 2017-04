Dec 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11506.60 NSE 38363.30 ============= TOTAL 49869.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 9.38% 09-Jan-15 100.0072 8.8900 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BOARD 9.40% 10-Jan-15 100.0092 8.8900 300.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 141.3824 0.0000 100.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 11-Jun-17 101.8387 8.8000 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 101.5278 8.6100 50.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.9314 8.8100 50.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 100.2733 9.2000 30.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 100.0000 8.8500 100.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 100.0200 8.5900 4.00 INE866I08154 INDIA INFOLINE FINANCE LTD - 17-Sep-18 135.2000 0.0000 0.40 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.6599 8.6300 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.8727 8.4400 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.1800 8.3700 2.30 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.5500 0.0000 3.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.5506 8.5700 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 107.5265 7.4200 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1090 8.4600 1350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8048 8.5600 1900.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 101.7881 8.5600 500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 99.9300 8.5400 100.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.6000 0.0000 0.30 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.0300 11.0200 18.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 15-Apr-21 102.1260 9.2200 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.5500 10.8900 40.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7500 5.4400 40.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 99.9839 8.9200 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9321 8.4500 950.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 26-Dec-21 102.9776 0.0000 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.1900 7.1900 20.20 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.1300 7.2400 6.50 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 100.5000 11.1800 40.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.1500 7.0100 50.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3500 9.3400 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.0500 9.1200 1400.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.8833 8.4100 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.0032 8.7300 100.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 102.0000 9.5800 4.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 101.9700 8.8100 150.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.4124 8.6300 150.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.9839 8.4800 550.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.7400 8.6600 0.50 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.9479 8.2600 250.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.0023 8.2600 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.3000 7.1300 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.7500 7.1000 8.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.0526 8.2600 250.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.5000 7.0200 9.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 113.2700 6.9800 0.40 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.0913 8.2600 300.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.9000 6.8300 0.50 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 107.8753 8.4300 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.6667 8.3700 150.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 104.4773 8.3800 100.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.1840 8.2500 300.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 118.5500 6.8800 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.3700 10.3900 350.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 104.4000 11.9700 10.50 NSE === INE804I07QE5 ECL FINANCE LIMITED - 01-Jan-15 118.0490 - 15.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.0072 8.5500 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0092 8.5500 300.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0080 9.0537 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0080 8.7000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0158 8.5000 1550.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0158 8.8329 1500.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 113.5749 8.7900 1.00 INE090H07LK1 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LIMITED RESET 31-Jul-15 142.1800 8.8352 14.30 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.0321 8.4193 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 101.0321 8.4100 100.00 INE202B07AL6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 25-Apr-16 108.0954 9.4824 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.3824 8.7000 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.6613 8.5900 150.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.9455 8.7500 250.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.9455 8.7600 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7272 8.7500 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7272 8.7500 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.3681 8.4200 5.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9988 8.4700 300.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9988 8.4700 300.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.2500 8.5200 1.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.8387 8.7900 50.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 151.4704 9.5689 5.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.5278 8.6000 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.8232 8.7500 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.8232 8.7500 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.6745 8.7500 100.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.6745 8.7500 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.9314 8.8000 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.9419 8.4953 25.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.2354 8.3200 5.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 100.1064 8.5727 500.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 100.1064 8.4200 500.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.9748 8.8740 128.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.2733 9.1900 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.9784 8.5000 80.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.0000 8.8400 100.00 INE721A07EZ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 15-Jan-18 104.2679 8.8720 20.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.0300 8.7700 6.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8923 8.5899 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8923 8.5900 100.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.3000 8.5200 2.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 98.0000 8.6300 1.60 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7300 8.5974 562.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6725 8.6161 10.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0067 8.4499 200.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0067 8.4500 200.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.8727 8.4300 300.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 101.9461 8.5500 100.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 101.9461 8.5500 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 105.7700 9.1700 7.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7662 8.8000 600.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7669 8.8000 500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.7700 8.3300 8.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3657 8.6100 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3657 8.6100 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5514 8.5630 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.4599 8.6503 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.4599 8.6400 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.5506 8.5600 100.00 INE121A07HX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 28-Jun-19 101.2131 9.5350 50.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 103.0000 9.0400 45.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.6300 8.7200 2.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1090 8.4500 1350.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.5920 8.6100 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.5727 8.6150 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8048 8.5500 2300.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7675 8.5600 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.3938 8.5800 150.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.9500 8.5661 700.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 101.7881 8.5500 500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.0000 - 2950.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.0517 8.4400 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 101.3000 8.4600 1.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 101.6224 8.4771 7.50 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.8080 8.4826 18.80 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9320 8.4700 1700.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9320 8.4700 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.0000 - 5408.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.7800 6.9500 3.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.7000 8.2824 750.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.7000 8.2824 250.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 105.1300 10.2100 1.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.8800 8.4500 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.9995 8.4750 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 102.2400 8.5980 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0336 8.4500 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0336 8.4499 100.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.6185 7.0000 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3500 9.4300 4.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.9106 9.1000 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5000 9.5800 60.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7500 8.7800 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.0500 9.2300 1100.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.9801 8.5100 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.8833 8.3900 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.2200 8.8500 300.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.7250 9.7078 100.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.0500 9.4100 50.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.3287 8.8300 319.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.3137 8.6400 400.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.3137 8.6400 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.9000 - 3810.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.1100 8.7300 135.00 INE694C08054 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 104.7890 11.2500 5.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.0184 8.4213 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.8812 8.4400 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.0766 8.4213 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.9319 8.4400 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.7500 7.0900 8.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.1304 8.4213 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.9787 8.4400 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.6119 8.4600 200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.6119 8.4600 150.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.2915 8.4050 200.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.5265 8.4600 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.4916 8.3800 300.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.3417 8.4050 200.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.9500 9.6100 12.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 118.7920 6.8600 56.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 105.2844 9.0500 400.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.0356 9.7500 120.00 ===============================================================================================