Dec 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9020.50 NSE 45933.90 ============= TOTAL 54954.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE617N07013 SONI INFRATECH PRIVATE LIMITED 20.00% 31-Dec-15 100.0000 - 281.30 INE522D07453 MANAPPURAM FINANCE LIMITED - 09-Jan-16 99.8200 12.1800 15.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2000 8.5600 1.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.0365 8.7400 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7272 8.7600 500.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.7965 8.7500 550.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 101.4031 8.7800 100.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.6500 8.5400 2.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-17 101.3400 11.9300 1.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.6887 9.0600 250.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.5116 8.4900 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 99.8702 8.2700 500.00 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.6486 8.4300 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5350 8.5700 50.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.5500 0.0000 8.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 102.1092 8.8100 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.6581 8.5400 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 100.7583 8.5600 650.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 99.9500 8.5300 500.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.5488 10.7900 9.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5000 10.7000 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 103.1084 11.8000 100.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 107.2000 11.5900 6.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 103.4610 10.2200 300.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.66% 27-Nov-21 100.3583 8.5900 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9800 8.4400 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.8057 8.5600 1250.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 26-Dec-21 103.3500 0.0000 15.00 INE523E08NG0 LNT FINANCE LTD 11.50% 30-Dec-21 108.8200 9.7100 18.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 107.2300 6.8800 3.10 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 100.5000 11.1800 20.00 INE059B07013 SIMPLEX INFRASTRUCTURE LIMITED 11.00% 29-Jun-22 101.5749 10.6600 100.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.7724 6.8900 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 97.2678 8.9100 500.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 106.9500 7.0400 30.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 111.5700 9.8100 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.0500 9.5100 70.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.7998 8.4000 150.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.8456 8.4000 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.3759 8.6400 150.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 100.0140 8.4800 400.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 9.40% 22-Mar-25 106.6400 10.6500 1.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.0167 8.2400 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.0750 8.2400 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.0654 7.0600 8.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.1288 8.2400 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 104.8648 8.1800 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 116.2300 6.7000 9.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.3297 8.2300 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.5752 8.5200 236.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.3814 8.2200 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.5313 6.8600 155.60 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 121.0500 6.6800 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 105.7600 9.8700 35.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.5500 10.0600 90.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 105.7000 11.7600 0.50 NSE === INE052O15014 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 24-Nov-14 100.2171 0.0000 334.60 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0050 8.0000 250.00 INE804I07QE5 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 01-Jan-15 118.0940 - 45.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0073 8.8984 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0073 8.5500 500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0096 8.8868 550.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0096 8.5500 550.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.1676 8.7546 250.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.1676 8.4800 250.00 INE738C07028 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.58% 30-Nov-15 99.3608 9.3000 1000.00 INE804I07IR4 ECL FINANCE LIMITED - 29-Jan-16 131.1920 0.0000 20.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 100.0797 9.0918 50.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.2177 9.1159 50.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.2177 9.1000 50.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 98.9032 9.3657 800.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 98.9032 9.3500 800.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.5414 9.1000 50.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.5414 9.1000 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.6700 8.5900 150.00 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jul-16 100.3322 9.1166 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 13-Jul-16 100.3322 9.1000 50.00 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jul-16 100.3322 9.1000 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.3146 8.3171 500.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.4840 8.3800 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.4840 8.3800 50.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 102.0697 9.6015 20.00 INE511C07367 MAGMA FINCORP LIMITED 10.70% 21-Oct-16 101.2815 9.8600 150.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.0365 8.7250 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7528 8.7300 750.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.6538 8.7420 6.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.7965 8.7500 550.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 101.4031 8.7700 100.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-17 103.9430 10.3900 123.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 103.1563 10.4003 10.00 INE759E07368 L&T FINCORP LIMITED - 01-Mar-17 99.9000 - 1000.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.7758 10.2500 50.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.7758 10.2603 40.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 98.9076 8.4499 250.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 98.9076 8.4500 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1491 8.5400 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1491 8.5400 50.00 INE296A07DN0 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 18-Oct-17 102.5068 9.0059 15.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8598 8.5200 500.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.2818 8.8300 50.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.6887 9.0500 250.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.2674 9.1400 100.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.2674 9.1400 100.00 INE148I07AI2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 16-Nov-17 100.7139 9.5456 3.00 INE202B07CK4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.60% 18-Nov-17 100.0740 9.5506 31.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 100.2790 9.2450 4.20 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9000 8.8200 45.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.5116 8.5200 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.8702 8.2900 500.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 100.1800 8.5500 1.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7300 8.6000 250.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.6486 8.4200 200.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 100.2510 9.3650 2.40 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.9632 8.4000 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.9632 8.4000 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.4346 8.5600 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.4346 8.5600 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5350 8.5600 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.6649 8.5904 800.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.6649 8.5900 800.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.1000 11.0400 1.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 102.1092 8.8500 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.6581 8.5300 450.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.6581 8.5300 200.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.6000 8.6800 2.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 102.9500 8.5500 1.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.1500 8.5300 105.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.9309 8.5800 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.5900 8.7300 4.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2188 8.4200 400.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2188 8.4200 300.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.2985 9.0350 150.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7800 8.5613 10.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.7583 8.5500 900.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.7583 8.5500 250.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.4000 11.1800 7.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.9500 8.5655 450.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 100.4030 9.4300 1.80 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.3181 8.5600 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.3181 8.5600 50.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.0000 - 2280.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 103.3452 11.7500 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 100.0500 8.6600 50.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Oct-20 100.5770 8.8000 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.5770 8.8000 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.5770 8.8000 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.9734 10.0800 1.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 104.2980 8.7600 50.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 100.1400 9.7950 150.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 100.1400 9.7950 100.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 103.4610 10.1500 300.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.4562 8.5600 760.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.4562 8.5600 710.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0000 8.4600 910.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0000 8.4562 410.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.8057 - 4150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.8300 7.0900 0.10 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 105.3500 8.6600 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.2000 8.5500 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 29-Jun-22 102.4624 10.2500 100.00 INE059B07013 SIMPLEX INFRASTRUCTURES LTD 11.00% 29-Jun-22 102.4624 10.2500 100.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.2000 11.9900 3.00 INE850K07016 TRIF AMRITSAR PROJECTS PRIVATE LTD 12.40% 15-Oct-22 101.1605 11.3900 1000.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.0000 - 150.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.7224 6.8967 500.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.0414 8.3900 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.3997 6.9450 450.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.2678 8.9000 500.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.6618 8.4000 1250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.6618 8.4000 1000.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.4934 9.6000 1100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.4500 9.5200 8.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.9256 9.0995 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.4400 9.4400 30.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 105.6615 8.4600 29.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.6132 8.6000 300.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.7661 8.3900 150.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.8200 8.4100 4.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7500 8.7800 251.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.0459 8.4943 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.8456 8.3948 150.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.0500 8.7129 15.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.8000 8.7200 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.4000 9.7600 124.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.3487 8.8300 200.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.6100 8.7500 735.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.0140 - 1710.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 105.6000 8.4940 50.00 INE694C08054 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.8200 11.9800 10.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.5850 8.4000 200.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.5850 8.4000 200.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.7500 8.2200 7.50 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 100.5985 8.4450 100.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 100.6686 8.4350 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.3342 8.3740 570.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.7887 8.4000 100.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.7887 8.4000 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.2205 8.4000 350.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.9766 8.4000 170.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.9766 8.4000 170.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 101.0558 8.3950 50.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 101.0558 8.3950 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.4756 8.3746 660.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.0717 8.4287 90.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.8648 8.1700 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.7322 8.4450 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 113.9145 6.8500 250.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 113.4382 6.9000 250.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.1421 8.4000 200.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.1421 8.4000 200.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 101.0953 8.3950 50.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 101.0953 8.3950 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.4891 8.3800 400.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.5689 8.3713 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.5317 8.3750 600.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.4003 8.3900 300.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 104.4309 8.3850 200.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 104.4309 8.3850 150.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 103.7000 8.3800 26.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.5468 8.3800 500.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.6297 8.3713 250.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 99.4100 9.9500 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.9000 9.6200 7.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 