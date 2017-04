Dec 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6619.70 NSE 45986.50 ============= TOTAL 52606.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07453 MANAPPURAM FINANCE LIMITED - 09-Jan-16 101.2300 10.7700 7.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9382 8.7300 550.00 INE338I07016 MOTIALAL OSWAL FINANCIAL SERVICES - 31-Mar-16 132.2228 0.0000 250.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.5067 9.3100 1150.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0000 9.3500 150.00 INE514E08EH6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 03-Dec-17 100.2554 9.4500 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7912 8.7600 250.00 INE115A07EO8 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.55% 25-Oct-18 102.1260 9.2200 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.2500 8.3700 1.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 100.6712 9.3000 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 100.3542 8.5600 200.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 100.0000 8.5200 800.00 INE296A07ET5 BAJAJ FINANCE LTD 9.00% 12-Dec-19 100.0100 9.0000 1000.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.3300 2.4000 9.00 INE017A08219 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.70% 15-Apr-21 99.2200 9.8300 62.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 108.2450 10.5300 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 104.8000 11.3800 0.50 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.2500 12.4200 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0307 8.4400 750.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.5503 6.9200 100.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3000 9.3500 2.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 104.0358 9.0900 250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.4500 9.0600 250.00 INE721A07IO4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.00% 13-Nov-24 100.0311 8.4100 50.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.5300 8.6200 4.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.1000 7.9800 250.00 INE043D07HC4 IDFC LTD - 11-Dec-24 100.0000 8.4900 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.1420 6.6800 0.90 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.7900 7.0500 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.5400 6.8500 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 118.6600 6.8600 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.3000 10.5000 2.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 115.1000 7.0300 15.30 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.6951 10.4600 200.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 105.7000 11.7600 1.00 NSE === INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0096 8.5500 550.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0654 8.7266 3000.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0654 8.4300 3000.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1129 8.7234 500.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1129 8.4300 500.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.0588 8.7415 1250.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.0588 8.4500 1250.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.1359 8.5000 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.0292 8.5000 150.00 INE040A08161 HDFC BANK LIMITED 7.75% 20-Apr-15 99.5927 9.0500 40.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.3425 9.5750 1000.00 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.30% 23-Nov-15 100.6680 9.4700 350.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9382 8.7300 1100.00 INE338I07016 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERV. LTD - 31-Mar-16 132.2228 - 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.7262 8.5900 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.6783 8.4400 10.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9484 8.2999 500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9484 8.3000 500.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 101.5837 9.7150 650.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.5067 9.3000 1150.00 INE338I07024 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERV. LTD 10.05% 28-Nov-16 100.1216 9.9500 500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.2689 8.3500 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.2689 8.3500 100.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 9.00% 31-Dec-16 102.5652 9.4373 405.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 101.4434 8.4200 50.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 102.7239 8.4200 20.00 INE338I07032 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERV. LTD 10.05% 26-May-17 100.2540 9.9500 500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0000 9.3372 150.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.5601 9.7000 29.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 101.8958 9.9116 1450.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8464 8.5317 4.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.2079 8.3282 30.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2000 8.7400 6.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.5298 8.7300 50.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 100.0038 8.7825 120.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.2768 9.1400 30.00 INE306N07DU5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.07% 20-Nov-17 100.1509 8.9900 30.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.9373 8.5188 290.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0311 8.3700 50.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.8848 - 1700.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.9259 8.7355 350.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.9259 8.8500 350.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 99.9507 8.6000 100.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 99.9507 8.5000 100.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.0000 8.7900 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5227 8.4800 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5227 8.4800 250.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7912 8.7976 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 101.0000 11.8400 4.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 99.8702 9.0537 105.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7300 8.5950 250.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.7108 8.4000 250.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.7108 8.4000 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.2554 8.7000 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1598 8.4000 450.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1598 8.4000 450.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.3500 8.3200 0.50 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.9337 8.7500 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.7337 8.5704 550.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.7351 8.5700 100.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 100.9800 8.5000 600.00 INE082O07026 SILKROAD SUGAR PRIVATE LIMITED 10.05% 16-Jul-19 101.7533 9.5226 250.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.1430 8.7950 50.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.1430 8.7950 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.3100 8.4800 34.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2553 8.4100 100.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.4309 9.0000 150.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 102.2101 9.3800 50.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 102.2101 9.3800 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.2500 11.1600 60.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.6712 9.2900 100.00 INE191H07169 PVR LIMITED 0.00% 24-Nov-19 100.2500 11.5000 150.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.3542 8.5500 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.0000 - 2230.00 INE296A07ET5 BAJAJ AUTO FINANCE LIMITED 9.00% 12-Dec-19 100.0100 - 1000.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.4200 8.3790 50.00 INE191H07177 PVR LIMITED - 24-Nov-20 100.2500 11.5000 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7075 10.1328 15.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 104.2938 8.7600 50.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 12.90% 26-Jul-21 106.1680 11.7500 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.3818 12.4000 100.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.7500 8.3766 70.00 INE191H07185 PVR LIMITED - 24-Nov-21 100.2500 11.5000 200.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.4562 8.5600 140.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.4562 8.5600 40.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9500 8.4700 2200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0308 8.4499 1150.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.0200 - 1050.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.1621 - 150.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.0000 - 700.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 105.3500 8.6600 5.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 104.3700 10.3500 6.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 103.0400 8.3774 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.4887 6.9300 350.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 98.7923 9.1400 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.7215 8.3900 150.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.2800 9.4500 102.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.0358 9.0800 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.6900 9.4000 52.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 105.7600 8.4500 12.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.9332 8.3700 10.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7500 8.7800 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.4500 9.1600 550.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.5313 8.3750 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7800 8.7531 491.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.8000 8.7200 55.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.1433 9.8000 362.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 101.7500 9.2100 3.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.6500 9.2392 3.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.2400 8.8538 321.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.1000 8.1349 250.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.5000 9.8100 20.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.7300 8.8207 18.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.6300 8.7400 500.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.0800 - 330.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.1774 - 200.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.6000 - 1150.00 INE694C08054 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.8000 11.9800 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 106.8500 8.7000 1.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.3500 8.3774 400.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 100.7075 8.4350 50.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 100.7075 8.4350 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.2656 8.2300 290.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 110.1452 6.8600 3.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 104.2142 8.3699 150.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 104.2142 8.3700 150.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.0526 8.4300 260.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.9001 8.4513 10.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.1000 8.3136 400.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 114.8800 6.7500 250.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 114.8800 6.7500 250.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.0913 8.4300 250.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 112.5500 7.3000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2508 9.2503 10.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.1340 8.4300 250.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.7600 8.4000 227.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 99.4400 9.9500 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.8945 10.0900 220.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 103.3653 12.0249 5.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 102.5200 12.1800 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE