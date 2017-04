Dec 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6585.10 NSE 44317.50 ============= TOTAL 50902.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07YH7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 13-Jan-15 108.9790 0.0000 24.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1009 8.7800 250.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 141.6091 0.0000 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 101.6678 8.8600 100.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.7405 8.3600 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9812 9.3600 100.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 100.3675 9.1600 750.00 INE043D07HB6 IDFC LTD 8.43% 11-Dec-17 100.0300 8.4200 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 78.1474 8.4400 240.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 99.9800 8.6000 52.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.0581 8.5700 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.3849 8.7100 100.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 100.6896 8.6100 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.8500 0.0000 1.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 106.0000 0.0000 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.1080 8.6900 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 100.7307 8.7600 800.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7946 8.6300 750.00 INE296A07ET5 BAJAJ FINANCE LTD 9.00% 12-Dec-19 100.0100 9.0000 750.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 110.3500 2.6900 8.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 108.5573 0.0000 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.4493 8.6600 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.0000 7.0900 0.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.0000 7.0900 1.10 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 99.9200 9.9100 1.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 102.2500 6.8300 5.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.8500 7.0300 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 97.7841 9.3100 200.00 INE787H07271 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 12-Nov-23 105.0000 7.4700 1.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 101.2396 8.9500 4.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.8000 8.8400 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.9000 9.1400 121.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.4820 8.5500 300.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 99.2250 10.1200 12.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 100.4584 8.7800 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.0985 8.6400 650.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 105.0490 6.9100 1.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.5594 8.3300 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 106.6651 6.7500 1.00 INE020B07HQ6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 24-Sep-33 112.8665 7.1000 4.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 119.9910 6.7600 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.8000 0.0000 2.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 105.7000 11.7600 0.50 NSE === INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 99.9991 10.1893 100.00 INE660A07HM0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 99.0325 8.8161 250.00 INE660A07HM0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 99.0325 8.4900 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0732 8.8022 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0732 8.4900 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0337 8.8089 1000.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0337 8.5000 1000.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1009 8.4900 250.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 100.0206 8.7972 750.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 100.0206 8.5000 750.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.0140 8.7950 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.0140 8.5000 500.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.1381 8.9027 200.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.1381 8.4900 200.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0927 8.7846 300.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0927 8.5000 300.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 113.7054 8.7950 1.00 INE894F07592 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD - 25-Sep-15 100.5565 9.5000 500.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.2381 8.9000 50.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.8562 8.2733 50.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 119.3995 9.0700 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.5410 8.7800 50.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.5410 8.7800 50.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 101.1161 10.1722 650.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.3886 8.7800 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.3886 8.7800 250.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.8614 8.8100 350.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.8614 8.8100 350.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 101.0929 8.6500 800.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.8425 8.8100 800.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9484 8.2999 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9484 8.3000 100.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.7405 8.3500 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.9327 8.6459 150.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.9237 8.6500 150.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9812 9.3450 100.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9126 9.3450 50.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.3675 9.1500 750.00 INE338I07040 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERV. LTD 10.05% 27-Nov-17 100.1967 9.9500 500.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.3356 8.7500 500.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.0000 - 300.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 78.3233 8.3500 120.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9500 8.8100 37.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 100.4791 9.1500 650.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 100.4791 9.1500 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.0288 8.5400 450.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.0288 8.5400 100.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 100.4873 9.2717 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 99.8328 8.8700 50.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 99.9700 9.0200 150.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 27-May-18 98.7103 9.3317 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.0581 8.5600 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3849 8.7000 600.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 100.6896 8.6000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.1047 8.7000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.1047 8.7000 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.2600 8.3600 40.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.3619 8.5800 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.3619 8.5800 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6957 8.8200 200.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.2427 8.7100 950.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.2427 8.7103 500.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.6110 8.8545 100.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 99.0050 9.2050 20.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.1080 8.6800 450.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 103.4000 8.9264 6.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.2229 8.8200 1200.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.2229 8.8200 1200.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.7500 8.6200 30.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.7000 8.7000 4.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2376 8.7000 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2376 8.7058 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.2951 8.6800 754.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.2951 8.6800 500.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.7307 8.7500 1700.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.7307 8.7500 900.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7946 8.6000 1300.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7365 8.6150 400.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 101.2517 9.2000 750.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.0000 11.5400 2.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.0000 8.7129 500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.0000 - 200.00 INE296A07ET5 BAJAJ AUTO FINANCE LIMITED 9.00% 12-Dec-19 100.0100 - 750.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 101.3000 8.6050 42.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.7700 9.2300 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.8300 10.1000 7.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 104.2676 8.5000 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.7390 8.5000 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.1681 8.6200 1000.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.1681 8.6200 1000.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.3472 - 900.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.7031 - 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.3607 9.1400 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.8600 8.4500 2.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 100.1000 10.0500 40.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.8955 9.3000 200.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 102.3059 10.2800 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3000 9.4500 6.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 104.0000 8.8400 2.80 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 104.0986 8.6900 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9000 9.5200 99.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.0500 8.3500 20.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 103.5657 9.5500 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.7400 8.6800 252.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 102.6292 9.7000 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.9500 9.2500 561.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.4820 8.6000 300.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.3659 8.5600 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.9950 8.7200 354.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.4250 9.7600 62.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.5000 8.8100 493.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.2000 9.8600 54.70 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 98.6028 9.1500 24.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.4585 8.7700 862.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.3747 8.6300 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.4585 8.7700 148.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.0985 - 1700.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 98.9043 - 100.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 13.00% 11-Dec-24 99.9500 - 754.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 12-Dec-24 100.8200 - 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.0156 8.4200 560.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.0156 8.4213 150.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.0739 8.4200 560.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.0739 8.4213 150.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 102.1000 10.3200 17.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.0521 8.4300 410.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 98.6900 9.9100 176.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.0908 8.4300 410.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 114.5300 7.1000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.0138 8.5500 200.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.5594 8.5000 560.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.9500 9.6100 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.5000 10.1300 21.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 107.2900 9.5500 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange