Dec 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9331.10 NSE 41003.90 ============= TOTAL 50335.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.2078 9.0900 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6223 8.8100 400.00 INE514E08DR7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 99.8759 8.9600 2000.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 100.6400 8.7800 400.00 INE233B08087 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.30% 20-Nov-17 98.5000 9.9000 2.50 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.4600 8.7100 200.00 INE043D07HB6 IDFC LTD 8.43% 11-Dec-17 100.0300 8.4200 350.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2473 8.5900 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.0664 8.5800 100.00 INE233B08095 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.40% 20-Nov-18 98.5000 9.8700 3.40 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.9000 8.1400 6.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.0840 8.8100 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.0448 8.7400 250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 100.8065 8.7400 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.6000 11.0700 1.30 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.6006 8.6600 250.00 INE233B08103 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.50% 20-Nov-19 98.5000 9.8900 5.90 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 100.0000 8.5200 300.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.2000 6.8800 0.50 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.8500 0.0000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.6300 10.8400 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 106.1800 11.7600 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.6900 8.6100 4.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.5406 6.8100 5.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 100.6325 9.4100 150.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.6370 9.4100 150.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.1800 7.0100 95.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 96.2518 9.0900 50.00 INE202E07104 IREDA LTD 8.16% 20-Mar-24 107.3900 7.0400 6.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.1395 8.8600 100.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.8000 9.3000 7.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.9146 10.4600 1650.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 103.8833 9.5200 250.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.7700 8.4900 250.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 103.7642 9.5900 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.5975 8.5800 500.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.6000 9.1000 22.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.5500 8.6100 3.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.7500 9.7800 5.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 100.4574 8.7700 500.00 INE572F11067 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-24 49.7300 7.2100 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 106.0500 8.6100 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.4425 8.5100 200.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.6377 6.8500 50.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 103.8500 8.2600 6.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 104.0000 10.3300 1.00 NSE === INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0193 8.4188 10.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 129.0883 8.7000 4.00 INE511C07219 MAGMA FINCORP LTD. 11.20% 02-Apr-15 100.4269 9.5718 400.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1205 8.6150 6.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.1101 8.8500 250.00 INE920L07072 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-15 98.5108 - 30.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.2078 8.9400 500.00 INE920L07080 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-15 98.5108 - 10.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.2857 9.0100 50.00 INE920L07098 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-16 98.5108 - 10.00 INE920L07106 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-16 98.5108 - 10.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.6820 8.2700 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.7875 8.5750 500.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.3148 8.8181 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.6069 8.4800 1150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.6069 8.4800 1150.00 INE920L07114 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-16 98.5108 - 10.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0999 8.4499 100.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0999 8.4500 100.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.9055 8.7800 1100.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.9055 8.7800 1100.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.8870 8.7800 750.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.8870 8.7800 750.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2000 8.5400 2.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5702 8.4400 20.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 102.4784 9.0300 13.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.1216 8.8600 100.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.1846 8.8200 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.9634 8.8593 180.00 INE742F07072 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-16 101.4519 9.7200 400.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9104 8.5000 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.4777 8.7800 1400.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.3658 8.8500 1400.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.6346 8.8598 100.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.5797 8.8500 500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.5797 8.8500 500.00 INE920L07122 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-16 98.5108 - 10.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-16 103.2752 8.5500 18.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5693 8.8300 20.00 INE920L07130 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-17 98.5108 - 10.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0558 9.4669 1250.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0558 8.7000 1250.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.6500 8.5200 4.00 INE920L07148 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-17 98.5108 - 10.00 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 99.8759 8.8000 2000.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.3668 8.7200 1000.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.9100 8.8600 107.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.1180 9.2500 100.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.1180 9.2500 100.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 100.1385 9.2900 1320.30 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.4600 8.7000 850.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.4600 8.7000 650.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.0000 - 420.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.8900 8.8300 1.00 INE332A08014 THOMAS COOK (I) LIMITED 10.52% 15-Apr-18 100.5541 10.1665 400.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED - 26-Apr-18 100.1837 - 400.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.3200 8.9100 150.00 INE134E08AW0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.55% 15-Jul-18 105.1995 8.7500 240.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2473 8.5800 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3900 8.6984 2.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.0664 8.5700 250.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.0027 8.5899 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.5750 8.2500 55.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.0497 8.7000 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.0497 8.7000 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 97.5428 8.5700 500.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 97.5428 8.5700 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.0346 8.7000 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.0574 8.6939 5.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.7500 9.1000 80.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.0840 8.8000 220.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.2795 8.6200 5.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.0448 8.7500 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.2700 8.6900 843.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.2745 8.6850 750.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.8065 8.7300 350.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.5580 8.7950 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.6006 8.6500 1500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.6006 8.6500 1250.00 INE476M07297 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 13-Dec-19 100.0000 - 50.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 99.9000 9.9100 10.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.2500 10.2700 2.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.2871 9.4185 49.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.2200 8.6100 237.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 98.9663 8.6599 200.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.3900 - 431.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.6325 9.4000 150.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.5000 8.8200 2.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.6370 9.4000 150.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 100.5369 9.5454 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1585 8.5800 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1585 8.5800 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 101.0700 8.5500 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.2518 9.0800 50.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 106.1493 8.5480 10.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.1395 8.8500 100.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 102.7500 8.8500 5.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.4000 9.4200 7.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 104.2255 8.4923 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 104.2255 8.6700 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.9146 11.0000 1840.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 104.4563 8.6500 100.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 104.4563 8.6500 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.2643 8.7000 200.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.5937 8.6500 200.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 103.8833 9.5000 250.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.6700 8.6900 600.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.7400 8.6881 250.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 103.5750 9.5500 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.6000 9.2400 11.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.6290 8.5851 600.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.9300 8.7000 167.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.1691 9.8000 50.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.2550 8.3600 750.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.4800 9.2900 153.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.0800 8.8700 253.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.6000 9.7900 256.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.2600 8.9500 320.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.0000 8.7800 10.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.4574 8.7700 652.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.3529 8.6800 300.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.0900 - 210.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.3329 8.6830 100.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 13.00% 11-Dec-24 99.1000 - 1.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 99.9000 9.9000 5.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 102.5706 8.6500 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 102.5706 8.6500 100.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 108.2500 7.5500 23.90 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 107.2900 7.6300 14.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.0300 7.3900 9.70 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.0538 8.5500 200.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com