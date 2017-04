Dec 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3084.30 NSE 33875.30 ============= TOTAL 36959.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07252 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-15 99.6171 9.2200 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8033 8.4000 13.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.7007 8.2600 12.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.4205 9.3600 7.00 INE033L07AT7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 29-Nov-16 100.1887 8.8400 7.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6192 8.8100 12.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.5801 8.4500 13.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9441 9.3700 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.5355 8.6100 50.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 100.5871 8.5800 300.00 INE043D07HB6 IDFC LTD 8.43% 11-Dec-17 100.0300 8.4200 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2768 8.5800 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2890 8.6400 100.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.8000 10.5800 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.0700 10.9100 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.2800 0.0000 2.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.6733 8.5000 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.8541 8.5800 214.00 INE305A09224 TFCI LTD 9.50% 25-Feb-23 102.6000 9.0300 25.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 102.8000 8.8400 5.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.2600 9.3600 7.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.0434 9.1400 27.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.1200 9.7900 797.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.8754 8.5600 200.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.9500 8.6900 10.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 101.1500 8.7200 4.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.2500 8.6400 4.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.4000 9.8300 9.80 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.3577 8.5800 207.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 9.40% 22-Mar-25 100.8000 11.6500 19.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 104.0000 6.8600 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 103.0100 8.4100 250.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.9416 7.0400 100.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 115.9600 7.1100 5.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 103.6000 0.0000 19.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.2788 10.1000 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 103.0000 0.0000 1.50 NSE === INE121E07163 JSW ENERGY LIMITED 9.30% 31-Mar-15 99.9679 9.7895 1200.00 INE523E07962 L & T FINANCE LTD 9.58% 06-Apr-15 99.9854 9.0300 5.00 INE568Q07011 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-15 100.0898 10.3972 1500.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 113.7213 8.8900 2.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.0871 8.8200 15.00 INE013A07ZL6 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 20-May-15 105.0000 - 7.80 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.0236 9.0500 250.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 99.4365 9.0000 100.00 INE296A07252 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-15 99.6171 9.0600 250.00 INE920L07072 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-15 98.5138 - 30.00 INE920L07080 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-15 98.5138 - 10.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 101.1529 9.2079 250.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 101.1529 9.2000 250.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 100.2808 8.7900 100.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 100.2808 8.7900 100.00 INE920L07098 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-16 98.5138 - 10.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Mar-16 100.6051 9.7700 60.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.9887 8.7700 150.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.9887 8.7700 150.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.9813 10.2822 1850.00 INE920L07106 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-16 98.5138 - 10.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.6783 8.5207 200.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 98.8226 9.4300 75.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.7020 8.2580 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.6176 8.4722 50.00 INE674N07014 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-16 108.3677 10.6950 500.00 INE920L07114 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-16 98.5138 - 10.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.3979 8.2500 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.3979 8.2500 50.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 101.3953 8.4300 137.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9321 8.5400 80.00 INE920L07122 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-16 98.5138 - 10.00 INE445L08102 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Nov-16 101.0867 8.6600 10.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.3783 8.9000 20.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 99.8185 8.8500 250.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 99.8185 8.8500 250.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 102.0000 8.4500 5.00 INE920L07130 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-17 98.5138 - 10.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.0392 9.4980 500.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.0392 8.6000 500.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1046 9.7363 1000.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1046 8.6000 1000.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0808 9.4543 200.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0808 8.6000 200.00 INE920L07148 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-17 98.5138 - 10.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9441 9.3600 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.4604 8.5735 8.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 102.4700 9.0000 10.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.5355 8.6000 50.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 100.5871 8.5700 300.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.3768 8.7200 250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.8000 8.9000 212.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.9800 8.9500 20.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 98.5000 9.9662 5.90 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.0300 - 150.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.0000 - 1000.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9300 8.8100 8.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.0242 8.9500 250.00 INE086R07012 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 15-Jul-18 100.1226 - 276.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2768 8.5700 200.00 INE134E08AW0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.55% 15-Jul-18 105.1417 8.7700 120.00 INE423G07044 GREATER VISAKHAPATNAM MUNICIPAL 9.50% 13-Sep-18 101.2800 9.2900 1.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 100.5829 9.2500 453.40 INE749A08134 JINDAL STEEL & POWER LIMITED - 18-Dec-18 100.1304 - 3300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.2650 8.3700 25.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.1614 8.6650 450.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2252 8.6477 4.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.9700 9.0400 80.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.4991 8.6900 111.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.5007 8.6900 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4079 8.6500 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.9208 8.7000 104.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 98.5000 9.9262 2.50 INE749A08142 JINDAL STEEL & POWER LIMITED - 18-Dec-19 100.1606 - 3300.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.7511 8.6599 150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.7511 8.6600 150.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.5145 8.5700 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.5145 8.5700 50.00 INE749A08159 JINDAL STEEL & POWER LIMITED - 18-Dec-20 100.1865 - 3400.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.1800 9.9800 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.0300 10.3500 1.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 103.0000 7.5000 0.40 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 99.7400 8.5300 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4706 8.5600 142.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.6500 - 206.00 INE476M07305 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 15-Dec-21 100.0000 - 400.00 INE031A09FF8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.09% 22-Dec-21 101.8500 7.7000 0.30 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 103.8500 12.1000 1.50 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.9000 9.4600 10.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 99.6100 8.5500 100.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 100.4800 7.2500 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 101.2853 8.7550 100.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 99.7000 8.5300 50.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 103.0000 8.8200 50.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 103.4482 8.7218 100.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 103.4482 8.7200 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 102.3500 9.5300 45.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.0000 9.6596 904.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 104.7190 8.6100 200.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 104.7190 8.6100 100.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.3937 8.6500 100.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.3937 8.6500 100.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.1500 8.9000 150.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.8754 8.5400 200.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.1080 8.7200 100.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.1080 8.7200 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.9801 8.7200 450.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.3000 8.6300 1.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.5500 9.2500 151.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.2700 8.8500 229.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.8000 9.7675 24.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.0400 8.7800 10.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.9123 8.7000 300.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.9123 8.7000 200.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.0971 - 455.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 12-Dec-24 100.5800 - 140.00 INE148I07AV5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Dec-24 100.0000 - 500.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.3500 8.5170 70.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.4658 8.5014 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.4940 8.5014 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.4940 8.5000 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 110.6000 6.9700 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.5125 7.0300 145.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 104.1900 10.0200 7.50 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.5202 8.5000 110.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.1267 8.4213 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.5530 7.0300 40.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0700 8.3900 500.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 98.6900 9.9100 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.1687 8.4213 100.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.1687 8.4200 100.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.9416 7.0300 100.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.2144 8.4213 150.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.2144 8.4200 150.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.8000 9.6300 1.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 117.6585 6.9550 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 107.7500 9.4900 154.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange