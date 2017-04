Dec 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2939.10 NSE 28162.20 ============= TOTAL 31101.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07FM3 BARCLAYS INVESTMENTS - 29-Jan-15 158.4480 0.0000 10.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 100.0202 9.4700 50.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.0000 - 1.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7859 8.4100 40.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 101.0000 9.3200 1.00 INE306N07DC3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 26-Sep-16 100.8669 8.9600 7.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.6366 8.3600 40.00 INE033L07AE9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 10-Oct-16 100.8757 8.9600 18.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6160 8.8100 26.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 102.0735 8.4600 41.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 100.0000 8.6000 15.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.0947 8.6500 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 102.7700 10.8900 1.00 INE040A08245 HDFC BANK LIMITED 10.70% 26-Dec-18 106.1235 8.8100 7.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.6100 9.8000 5.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.7900 8.6200 10.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5580 8.6200 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.3842 8.5900 85.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.6386 8.6500 200.00 INE848E07401 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-20 101.1863 8.4800 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.0000 10.9100 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.2200 7.2700 3.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 108.1000 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 108.2670 6.3300 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.7829 7.0000 11.30 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 104.0000 0.0000 0.50 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.3500 6.9800 10.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 100.2500 8.7500 10.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3500 9.3400 1.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.0434 9.1400 27.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9500 9.5100 19.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 104.4559 8.6500 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.8718 8.5500 160.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 102.9767 8.7500 50.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.0000 8.6800 10.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 8.28% 19-Nov-24 101.2017 8.0900 200.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.5500 9.1300 58.50 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.3400 8.6300 35.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 101.2000 9.7000 1.00 INE477A08025 CAN FIN HOMES LTD 8.94% 03-Dec-24 96.4500 9.5000 24.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5600 8.7200 20.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.1596 8.6100 350.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.1500 8.7400 0.10 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.2800 8.6900 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.0391 7.1600 2.70 INE848E07765 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-27 100.2373 8.5100 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 103.7246 8.3200 400.00 INE848E07781 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-29 100.3372 8.5000 20.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 111.5000 7.3500 27.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.7000 10.1600 561.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 104.6938 0.0000 9.00 NSE === INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED - 05-Mar-15 145.7510 0.0000 1.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 100.0202 9.1999 50.00 INE013A07ZL6 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 20-May-15 105.0000 - 7.80 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 100.2627 9.4459 150.00 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 100.2627 9.2000 150.00 INE909H07776 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 12-Jun-15 100.3247 9.5385 250.00 INE909H07776 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 12-Jun-15 100.3247 9.2000 250.00 INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 103.9233 9.7907 300.00 INE347N07025 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Sep-15 127.1515 10.2800 310.00 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 26-Oct-15 161.0000 0.0000 1.10 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 101.5317 9.7400 20.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 101.1475 9.2091 100.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 101.1475 9.2000 100.00 INE013A07RH1 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 07-Jan-16 126.7830 0.0000 1.50 INE804I07IR4 ECL FINANCE LIMITED - 29-Jan-16 130.8640 0.0000 20.00 INE813A07049 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 0.00% 04-Apr-16 119.5833 10.4600 670.00 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED - 02-May-16 147.0000 0.0000 1.20 INE013A07TJ3 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 09-May-16 132.5000 0.0000 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4006 8.4057 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4006 8.4200 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7546 8.4200 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7546 8.4200 250.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 114.0000 0.0000 2.50 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 117.3630 0.0000 2.00 INE753F07012 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.95% 26-Feb-17 99.7500 9.2700 2.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 101.7457 7.0800 50.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 101.1055 10.1000 1000.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.3968 8.7055 1250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.7800 8.9100 152.00 INE721A07IK2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.55% 10-Nov-17 100.6719 9.2500 70.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 14-Nov-17 100.5528 9.3000 70.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 98.8000 9.8413 5.90 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.4583 8.7000 250.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.0000 - 500.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.6470 8.8407 100.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.6470 8.8400 100.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.0000 9.0000 300.00 INE134E08AW0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.55% 15-Jul-18 105.3000 8.7150 120.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 102.2700 10.2000 1.30 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.0942 8.7000 250.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 98.8000 9.8193 3.40 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.9458 8.7600 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.2000 8.4000 30.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 102.5620 8.8400 250.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 102.5620 8.8400 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.1614 8.6650 50.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.6800 9.7700 5.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.9000 8.5900 6.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.1463 8.8400 257.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.5100 8.5600 5.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 102.2700 8.8138 234.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.0768 8.7400 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.0768 8.7400 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.1735 8.7100 1300.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.1735 8.7100 1250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.8021 8.7300 1204.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.8021 8.7300 1100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.5019 8.6750 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.5019 8.6750 700.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.6386 8.6400 200.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 98.8000 9.8450 2.50 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.0100 8.7070 2000.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.0100 8.7070 2000.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 101.1863 8.4700 200.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 102.5026 7.3300 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.2200 10.2400 6.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 102.5632 7.3900 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.9954 10.1400 5.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 98.0000 10.7000 9.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4000 8.5700 9.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.5958 - 78.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 104.7831 11.9000 1.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.6289 6.9700 30.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4200 8.3300 4.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 103.3275 8.8500 51.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 103.3275 8.8500 51.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.1296 8.8500 43.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.1296 8.8500 43.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.3600 6.9500 220.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 102.7700 9.0000 1.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 101.2229 8.5000 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 101.3314 8.5000 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3500 9.4400 25.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.7200 9.5500 854.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.4559 8.6400 100.00 INE721A07IC9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 19-Sep-24 100.0380 9.9702 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.2600 8.6000 12.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7800 8.7700 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.9200 9.2600 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.8718 8.5400 160.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.9730 8.7400 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.1200 8.7000 621.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.5348 8.7900 400.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.2700 9.7791 300.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.3322 8.2400 200.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.3400 8.8300 11.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.0000 9.7900 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.7000 9.7800 6.50 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 98.6430 9.1400 24.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5600 8.8100 20.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.5700 8.7500 1.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.1596 - 900.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.1619 - 500.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 13.00% 11-Dec-24 99.3000 - 545.00 INE774D07KT2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.95% 13-Dec-24 100.0000 - 250.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 105.7135 8.5000 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 101.0191 7.7700 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 101.0191 7.7800 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.7660 7.0000 55.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 100.2373 8.5000 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.7246 8.3100 400.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 113.5724 6.9500 50.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 100.3372 8.4900 50.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 100.0000 9.7300 25.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0000 9.7300 14.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.3300 25.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.8900 9.7700 1220.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange