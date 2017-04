Dec 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5620.30 NSE 36183.30 ============= TOTAL 41803.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0405 8.9700 70.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0190 8.9600 50.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 04-Mar-15 100.0915 8.9600 50.00 INE909H07AB4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.80% 23-Mar-15 100.0723 9.1600 500.00 INE535H07167 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.50% 21-Aug-15 101.1638 9.4200 250.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.9200 12.4100 1.00 INE013A07E88 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 31-Mar-16 101.0000 0.0000 1.00 INE033L07AR1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.97% 15-Apr-16 100.1532 8.7800 750.00 INE306N07DY7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.97% 15-Apr-16 100.1532 8.7800 700.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.95% 26-Sep-16 102.1382 9.5100 1100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 105.2500 8.7900 0.30 INE752E07BU3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-16 100.5843 8.3300 125.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 98.9024 7.0000 100.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 99.9100 8.6300 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.4800 8.3300 3.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.0600 8.8600 35.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.4621 8.6900 800.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.7700 8.4100 9.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 110.6200 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 108.1500 4.7400 9.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.2924 8.6900 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.9100 6.9300 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.9720 6.9100 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 100.9644 9.4000 100.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.2000 7.0100 160.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 102.0000 6.8900 1.50 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 106.7900 7.0500 2.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.7067 8.5700 100.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.4000 8.6300 3.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 109.9785 6.9000 1.30 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 110.9970 6.9200 2.70 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.5914 6.9100 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 103.7246 8.3200 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 114.5435 6.8600 42.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 113.2000 7.1500 27.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.7000 10.1600 459.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 103.8900 0.0000 1.50 NSE === INE804I07DM6 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jan-15 148.4060 0.0000 2.00 INE916DA7626 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.28% 27-Jan-15 100.0378 8.5416 250.00 INE295N07018 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 21-Mar-15 134.2908 10.3800 770.00 INE909H07AB4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.80% 23-Mar-15 100.0723 8.8502 500.00 INE055A08011 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.80% 26-Jun-15 100.5938 10.0350 1000.00 INE511C08563 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 07-Aug-15 100.8915 9.9040 270.00 INE535H07167 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.50% 21-Aug-15 101.1638 9.2800 250.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 101.4270 9.5900 1250.00 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.30% 23-Nov-15 100.5151 9.6150 1200.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 90.8398 10.2813 592.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Dec-15 100.6820 9.4050 200.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.0026 10.0388 1000.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.25% 18-Mar-16 99.9725 9.1900 50.00 INE033L07AR1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.97% 15-Apr-16 100.1532 8.9000 750.00 INE306N07DY7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.97% 15-Apr-16 100.1532 8.9000 700.00 INE005A08MV7 ICICI NMDQ102 11.80% 27-Apr-16 102.5300 9.6000 0.60 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 99.6146 9.1905 150.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.2749 9.0663 50.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.2749 9.0500 50.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.5959 9.0500 50.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.5959 9.0500 50.00 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jul-16 100.3908 9.0669 50.00 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jul-16 100.3908 9.0500 50.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.6568 8.2600 1.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 102.1382 9.5000 1100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.5151 8.7500 7.00 INE752E07BU3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-16 100.5843 8.3200 225.00 INE752E07BU3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-16 100.5843 8.3200 100.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.3112 8.9100 26.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 99.9870 8.7500 11.00 INE408J07031 EDUCOMP INFRASTRUCTURE & SCHOOL 13.40% 20-Dec-16 100.0000 - 1010.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 101.4300 8.7500 5.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.4300 8.7400 3.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.1262 8.7300 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.1262 8.7300 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.3868 8.7092 500.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.7600 8.9200 117.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 101.2557 9.4500 50.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.9188 - 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.4500 9.1200 1.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9200 8.8200 14.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.0947 8.6400 50.00 INE168R07018 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 9.40 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 102.7781 8.6300 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 102.7781 8.6300 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.5500 8.7200 300.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.5500 8.7200 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.0276 8.7200 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.0276 8.7200 300.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.1300 8.7100 84.00 INE720G08066 JINDAL POWER LIMITED - 21-Dec-18 100.1301 - 1650.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 102.5602 8.8401 50.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 102.5602 8.8400 50.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 102.2700 8.8138 4.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.1723 8.7100 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.1723 8.7100 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.8010 8.7300 240.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.8010 8.7300 240.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.4821 8.6800 2100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.5019 8.6750 500.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 99.8399 8.6800 1000.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 99.8399 8.6800 1000.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.2700 8.8100 4.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.6500 - 1050.00 INE720G08074 JINDAL POWER LIMITED - 20-Dec-19 100.1602 - 1650.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 98.8500 8.9056 20.00 INE720G08082 JINDAL POWER LIMITED - 22-Dec-20 100.1862 - 1700.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 96.7500 8.6100 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.4180 10.2700 3.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.5517 10.9206 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.5500 8.5300 9.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.4440 - 24.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 103.8300 12.1000 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5500 8.3100 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.6850 9.3900 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.6850 9.3900 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.9644 9.3900 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.3500 9.0432 30.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 101.2752 7.0000 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.9960 6.8468 2000.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.7888 9.3200 45.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 97.6229 8.7600 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 97.6229 8.7600 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.0600 9.1500 9.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.0780 8.5700 150.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.0780 8.5700 150.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 103.3400 8.7600 4.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 100.6700 8.5900 30.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.5300 9.4100 9.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 104.3650 8.6500 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.5622 9.3100 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.4800 9.5800 512.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.3560 8.6550 50.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.3560 8.6550 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.1400 8.6700 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.1400 8.6300 3.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 102.5000 9.7195 52.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.8200 9.0700 5.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.7067 8.5650 100.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.2345 8.7000 150.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.9062 8.7500 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.9900 8.7200 13.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.0500 8.8100 5.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 101.4000 9.2700 5.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.4500 8.8200 2.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.3500 9.8300 4.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.4600 8.9100 20.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.0940 - 998.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.0940 - 650.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.5114 8.6550 230.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 13.00% 11-Dec-24 99.3500 - 404.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 12-Dec-24 100.8700 - 4.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 100.0000 - 10.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.6700 8.4699 100.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.3500 8.3100 9.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.8076 8.5300 150.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.8076 8.5300 148.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.0391 7.1500 5.30 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 102.2602 8.5400 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.9475 8.5300 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.9425 8.5300 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.2925 8.5314 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.2925 8.5300 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.8054 8.3000 1100.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 104.1035 9.1831 502.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.4380 8.5000 250.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.4380 8.5000 250.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.2800 8.4600 26.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 100.0355 9.7200 25.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0355 9.7200 14.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.4800 9.6800 529.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange