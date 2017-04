Dec 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5365.40 NSE 29868.40 ============= TOTAL 35233.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE465A07030 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 22-Mar-15 100.2884 9.4100 24.00 INE522D07453 MANAPPURAM FINANCE LIMITED - 09-Jan-16 101.2100 10.7700 10.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7738 8.4100 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.7400 9.0100 2.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.6631 8.9100 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 100.7900 8.7200 15.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 102.2166 9.8000 50.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 99.6677 8.5100 250.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 99.8000 8.6700 70.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.1021 8.6500 1650.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD - 13-Feb-18 102.8000 - 10.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 103.1500 10.7500 1.00 INE001A07LJ5 HDFC LTD 8.58% 08-May-18 99.4153 8.7600 750.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.8500 0.0000 3.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.0871 8.6900 300.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 102.4804 10.1500 50.00 INE091D11030 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-20 50.8000 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 111.7500 1.9400 11.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 109.6000 0.0000 3.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 101.5917 10.3700 500.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 26-Dec-21 103.9500 0.0000 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.8306 7.3000 2.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.5243 7.0900 2.70 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.9146 7.5500 7.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.7600 8.2800 500.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.5000 6.9300 1.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 108.6757 6.8000 1.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.0448 9.1400 65.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.1200 8.7100 1.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.4600 8.7300 20.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 99.9500 8.5800 500.00 ine0208880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 21-Dec-24 99.9800 8.5700 100.00 INE091D11089 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-25 28.5000 12.0800 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.6030 7.3600 30.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 111.8635 7.1300 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 114.5535 6.8600 8.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.8681 8.4500 250.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.4500 10.4900 3.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED 0.00% 31-Dec-99 103.0700 10.6700 44.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.9500 10.0400 25.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 104.6955 0.0000 0.50 NSE === INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.9677 9.6688 400.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.9677 9.2500 400.00 INE804I07DM6 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jan-15 148.4630 0.0000 1.00 INE804I07DG8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jan-15 148.4630 0.0000 1.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9772 8.4144 75.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.1827 8.8800 5.00 INE916DA7BE4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.91% 14-May-15 100.2997 9.0949 6.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.7700 9.4500 3.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Sep-15 126.7400 0.2693 8.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 101.0231 9.5700 15.00 INE136E07QM4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Dec-15 109.5200 - 2.50 INE121E07189 JSW ENERGY LIMITED 9.50% 31-Mar-16 100.1238 9.7245 700.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.8838 8.9700 15.00 INE721A07IU1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 17-Jun-16 99.5420 - 100.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 100.8726 10.2482 1100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.8500 8.4939 3.00 INE296A07CB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 18-Aug-16 100.6325 9.1100 15.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.9155 8.7800 10.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.5581 8.8600 15.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7738 8.4000 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7462 8.4300 15.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9466 8.5200 15.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.6500 9.7100 0.50 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 99.7500 9.3800 2.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.0555 9.7643 750.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.0555 8.8000 750.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0243 8.8000 100.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 120.9900 - 1.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.6631 8.9000 50.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.2200 9.8400 20.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.9793 8.8500 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.9793 8.8500 50.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.5348 8.7302 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.7700 8.9100 3.00 INE969P07013 BHAIRAAV ERECTORS LIMITED 0.00% 31-Oct-17 96.6000 0.0000 40.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 99.9023 9.2800 30.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.1491 9.2400 30.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.5570 8.6599 2000.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.5570 8.6600 2000.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.4687 8.7000 40.00 INE432R07042 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED - 01-Dec-17 100.2547 10.4350 120.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.8848 - 400.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.6677 - 1250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.1285 8.6300 150.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD - 13-Feb-18 102.8000 - 10.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.4153 8.7500 1000.00 INE621O07013 SAMRUDDHI REALTY LIMITED 18.75% 19-Aug-18 100.0701 - 170.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.3389 8.7700 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.1738 8.7600 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.1738 8.7600 350.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.1508 8.6700 20.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.0856 8.6850 400.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.0312 8.7000 50.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.6600 9.7700 5.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.3000 8.4700 1.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3100 8.8000 4.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.5068 8.6100 250.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 102.3200 8.8000 5.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.3500 8.6600 4.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 99.7228 8.7100 300.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 99.7228 8.7100 300.00 INE039A09LB8 IFCI LIMITED 9.40% 30-Nov-19 94.0000 11.0300 0.30 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.2254 - 350.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.2254 - 350.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.0000 10.5100 0.50 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 100.9900 8.6800 8.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.0000 8.8700 20.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.3149 8.8575 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.3149 8.8575 50.00 INE091D11030 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-20 54.8420 10.5000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.2500 10.0100 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8000 10.1800 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.2268 9.5500 250.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.5917 10.7285 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.5000 - 41.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 107.3628 6.8500 600.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.7600 8.2676 505.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.5000 8.9900 15.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3044 9.2500 250.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 103.3500 8.6300 5.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.3431 9.2500 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 102.0110 6.8443 1000.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.3337 8.5500 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.8500 8.9500 45.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 8.7500 2.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.1200 9.1400 9.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.4500 11.0200 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.4500 9.4100 13.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.4000 9.6000 436.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.3548 8.6550 100.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.3548 8.6550 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.2500 8.7000 250.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.9000 8.6600 24.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.8199 8.5475 100.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.8407 8.7600 150.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.8407 8.7600 150.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 101.8400 8.5500 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 101.8400 8.5500 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.7000 8.4700 1.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.8700 8.7100 50.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.4000 8.8200 26.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.2500 9.8500 25.60 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.8352 8.8000 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 98.8992 - 1000.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 98.8992 - 400.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 13.00% 11-Dec-24 104.0000 - 6.00 INE774D07KT2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.95% 13-Dec-24 100.0000 - 250.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0000 - 200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 99.9300 - 5110.00 INE091D11089 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-25 33.2800 10.5000 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.7676 7.3300 30.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 99.8600 9.9100 39.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 98.7800 9.9000 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.4780 8.4951 150.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 100.3572 8.4874 30.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 100.3572 8.4874 30.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.8020 8.4700 150.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 117.0942 7.0000 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.9504 10.0462 2000.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.5800 9.4500 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.7394 9.7900 377.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST 0.00% 31-Dec-99 103.0700 10.4000 88.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange