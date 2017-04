Dec 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3378.40 NSE 32673.80 ============= TOTAL 36052.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 141.5485 0.0000 250.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 100.6200 8.6000 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1743 8.6300 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.8108 8.9200 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.0200 8.6300 1.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.3089 9.2100 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-18 100.7281 8.6100 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.2000 8.3900 14.80 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.0970 8.8600 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 100.9800 8.6900 500.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 107.3975 6.8500 600.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.1560 7.2300 6.30 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4600 8.3300 500.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.2600 6.6400 1.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 103.2792 8.7600 120.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3500 9.3400 3.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 102.6549 9.0600 150.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.0448 9.1400 65.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 104.7736 8.7300 100.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 13.00% 11-Dec-24 100.1368 8.4700 200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0000 8.5700 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.2100 8.7300 1.90 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 103.9673 8.2900 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 112.1116 7.1100 3.40 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.8232 10.2500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.0700 10.1500 357.00 NSE === INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9789 9.1491 1700.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9738 9.6112 850.00 INE804I07DG8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jan-15 148.5190 0.0000 5.00 INE756I07068 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.80% 09-Feb-15 100.0712 8.6210 290.00 INE975F07CI0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.15% 09-Feb-15 131.9981 8.6500 129.00 INE916D072T1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 09-Feb-15 98.9099 8.5589 60.00 INE144H07CH1 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 23-Feb-15 193.0993 - 30.00 INE535H07134 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.70% 13-Mar-15 100.5018 9.1800 400.00 INE523H07106 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 11.00% 20-Mar-15 100.2762 9.5300 850.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 99.5000 8.7300 7.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 99.5000 8.5900 8.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0818 8.6899 1.00 INE008A08B87 IDBI BANK LTD OMNI 7.50% 08-Jun-15 99.3500 8.6500 4.00 INE090H07LK1 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LIMITED RESET 31-Jul-15 142.5400 8.9668 5.00 INE532F07AO1 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 28-Sep-15 101.1016 10.5046 750.00 INE909H07917 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.98% 26-Oct-15 100.3506 9.3800 100.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 101.3794 9.6400 650.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.9981 8.3499 50.00 INE804I07IE2 ECL FINANCE LIMITED - 07-Jan-16 151.3930 0.0000 1.50 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 99.0500 8.7800 5.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.0085 8.6000 850.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.0085 8.6000 850.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.5485 8.8500 250.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.7022 9.7600 50.00 INE881J07DJ8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD RESET 04-Jul-16 100.4841 10.3850 7.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 100.9883 8.6305 20.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED 9.35% 07-Sep-16 100.9989 8.6440 7.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7860 8.3900 20.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.3836 9.2950 10.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.9945 8.6501 110.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.9261 8.8700 37.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9431 8.5000 20.00 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-16 103.0655 8.7344 64.50 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1743 8.6200 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.8108 8.9100 50.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 151.3907 9.7336 5.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.1988 8.7302 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.1988 8.7300 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.0045 8.5960 50.00 INE975F07DG2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 03-Oct-17 78.3185 9.2000 2.00 INE477L07156 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 11-Oct-17 102.3361 10.7500 1.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 100.9219 8.8710 20.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.4848 8.7499 29.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.4681 8.6753 30.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 122.1951 8.8353 16.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.3089 9.2000 50.00 INE860H07672 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.40% 08-Nov-17 101.5289 9.2256 31.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.1236 9.2451 50.00 INE202B07CV1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 20-Nov-17 100.4896 9.6900 1.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.5809 8.6500 650.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.5809 8.6500 650.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.0000 - 500.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.0000 - 100.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.6780 - 30.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.9164 8.7490 350.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.9164 9.2700 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8625 8.6000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8625 8.6000 100.00 INE013A07UW4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.75% 18-Mar-18 101.0500 9.3200 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.7281 8.6000 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.7281 8.6000 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.1000 8.7111 16.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.8069 9.4499 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.8069 9.4500 100.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 102.6300 8.8200 52.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.9401 8.7200 450.00 INE880J07049 JSW INFRASTRUCTURE LTD 11.90% 07-Mar-19 101.0282 10.7250 1018.50 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2000 8.6500 1.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.0970 8.8500 100.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0800 9.2400 1000.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.4974 8.9800 600.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.6729 8.6300 550.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.6729 8.6300 550.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.3406 - 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.3406 - 250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 101.0500 8.6700 4.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 110.1925 6.8463 100.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.2000 8.8200 10.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 99.9500 8.5400 50.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 102.9332 9.2325 250.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.6386 10.0021 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.6386 10.0000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.1040 8.6949 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.1040 8.6950 50.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.8100 8.5500 180.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 100.8800 8.8120 150.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 99.8382 8.6800 150.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 99.8382 8.6800 150.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.4000 8.6600 337.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.2902 8.6800 50.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.0000 9.0100 20.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.3600 7.2000 14.60 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 107.3975 6.8430 1200.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.3238 7.2000 6.30 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4600 9.5867 500.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.6900 8.7800 1.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 99.9000 9.9000 20.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 103.3500 8.6300 5.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.9404 8.7500 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.9938 6.8500 500.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 104.6422 8.5500 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 104.6422 8.5500 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.0500 9.1500 5.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.7149 8.5500 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.7149 8.5500 100.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.1970 8.5500 50.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 99.9500 8.5400 50.00 INE756I08058 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 20-Dec-23 108.1200 9.5000 500.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 105.8544 8.7700 50.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 108.8636 7.1400 0.80 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 103.2792 8.7700 140.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 103.0559 8.7300 100.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 103.1862 8.7618 50.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 103.1862 8.7600 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3500 9.4400 1.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 104.3650 8.6500 50.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 102.6549 9.0500 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.0405 9.5000 534.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 104.7736 8.7250 200.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.5986 8.8000 250.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.5986 8.8017 200.00 INE721A07IC9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 19-Sep-24 101.7000 9.7000 120.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.0700 8.6400 5.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.3000 8.8700 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.9100 8.5300 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.8395 8.7600 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.8395 8.7600 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.8500 8.7400 369.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 101.0200 8.7200 308.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 99.9500 8.5400 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.3000 9.8500 30.60 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.5404 8.6500 106.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 12-Dec-24 100.8200 9.6100 5.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0000 9.4100 7.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0000 8.5626 2200.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.6526 8.5300 100.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.6526 8.5300 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.8264 9.2300 750.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.2309 8.7600 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.9673 8.2800 50.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.7210 9.2325 500.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 113.9150 6.8474 700.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 113.9160 6.8475 400.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.3534 8.5100 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 117.6712 7.0400 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.9474 10.0500 1500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.7772 9.7900 1201.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt 