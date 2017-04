Dec 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4766.10 NSE 23554.10 ============= TOTAL 28320.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.10% 05-Jan-16 99.9914 9.1000 50.00 INE151P07018 MASTERWAY CONSULTANTS LIMITED 0.00% 20-Jun-16 121.9593 0.0000 2000.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 102.1367 8.4100 50.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 99.9700 - 35.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 100.7500 8.7300 38.00 INE043D07HB6 IDFC LTD 8.43% 11-Dec-17 99.7872 8.5100 150.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED - 23-Dec-17 100.2301 3.2400 21.50 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 72.0050 8.3500 3.10 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.1015 8.6600 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7865 8.6100 200.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 24-May-20 110.2075 6.8500 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.0899 8.8600 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.3190 8.8600 50.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.4800 8.6400 15.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 26-Dec-21 105.5500 0.0000 0.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 104.0000 0.0000 1.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.0807 7.1600 1.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.4000 8.6300 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0300 8.5600 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 113.9300 6.8500 350.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 113.9310 6.8500 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.7972 10.1500 1150.00 NSE === INE804I07DM6 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jan-15 148.6320 0.0000 1.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.0842 8.4500 250.00 INE001A07FC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 25-Feb-15 100.0162 8.6160 300.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 146.1320 0.0000 1.70 INE511C07219 MAGMA FINCORP LTD. 11.20% 02-Apr-15 100.3600 9.7229 85.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2417 8.9256 100.00 INE660A07FD3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 04-Dec-15 100.2850 8.9540 100.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.9637 9.6250 50.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.9200 9.6859 200.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.9914 9.1000 150.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 100.0381 9.0500 100.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.1565 8.6700 1200.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.1259 8.7000 600.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.0285 8.5900 850.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 119.6681 9.6011 600.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.6134 9.1000 40.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.6134 9.1000 40.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.1346 8.6629 150.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 141.5398 8.8546 13.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.7501 9.7200 110.00 INE151P07018 MASTERWAY CONSULTANTS LIMITED 0.00% 20-Jun-16 121.9593 5.1700 1000.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.3184 8.4646 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.3184 8.4800 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3272 8.4620 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2818 8.4655 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2818 8.4800 150.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.8799 9.0000 50.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.8799 9.0000 50.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 101.4699 8.3700 148.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.9669 8.4000 250.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.9669 8.4000 250.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.3103 8.5500 300.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.3103 8.5500 300.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.3103 8.5500 200.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.6340 8.4116 50.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.6340 8.4000 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.1367 8.4116 50.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 98.7500 - 1.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.5678 8.3500 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.5678 8.3500 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.6677 8.3000 5.00 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Feb-17 132.6593 8.7010 380.00 INE916D070U3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 14-Mar-17 102.5673 8.6770 50.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.6481 8.7500 30.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.6481 8.7500 30.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4313 8.7000 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4313 8.7000 150.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.1380 9.8700 30.00 INE146O07029 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.70% 23-Sep-17 101.0014 10.2200 500.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.9333 8.8700 150.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 99.8149 9.3200 30.00 INE477L07172 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 20-Nov-17 101.4430 10.7600 30.00 INE866I07776 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 20-Nov-17 101.5094 10.7400 28.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.5914 8.6500 40.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.5375 - 550.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.6138 - 30.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 99.9074 - 1250.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9000 8.8200 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 101.0418 8.8300 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.6155 8.8506 100.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.6155 8.8507 100.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.6155 8.8500 50.00 INE013A07UW4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.75% 18-Mar-18 101.3779 9.2000 122.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.3708 8.7669 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.3708 8.7669 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1911 8.5300 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1911 8.5300 50.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 107.6987 8.6830 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3000 8.7187 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.0424 8.7000 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.0424 8.7000 150.00 INE880J07049 JSW INFRASTRUCTURE LTD 11.90% 07-Mar-19 101.0218 10.7500 1425.90 INE121A08MH1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 11.75% 07-May-19 105.3314 10.1450 750.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.6000 9.7800 2.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 101.9424 8.8441 150.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.1000 9.2000 1000.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 102.3200 8.8000 20.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.5124 8.9800 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.1015 8.6500 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7865 8.6000 200.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.0000 11.5400 1.00 INE039A09LB8 IFCI LIMITED 9.40% 30-Nov-19 97.6500 10.0200 0.30 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.7200 10.0500 0.50 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 110.2075 6.8500 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.0899 8.8500 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.3190 8.8500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.4344 10.4000 50.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 12.90% 26-Jul-21 106.6541 11.6645 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.6300 8.6100 348.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.7300 8.7700 10.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 101.0807 7.1500 2.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.9906 10.0462 2910.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.6049 6.9148 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.6395 8.5700 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.0700 9.1500 5.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.0714 8.5700 50.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 106.2491 7.1500 2.00 INE787H07271 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 12-Nov-23 106.7251 6.9600 0.20 INE756I08058 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 20-Dec-23 108.1350 8.7008 250.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.4300 9.4300 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.8000 8.3812 259.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 104.3118 8.6700 100.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 104.3118 8.6700 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.3825 8.6800 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.3825 8.6800 100.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.9200 8.7000 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.3500 9.4500 5.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 103.1500 9.0000 5.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.4900 8.8100 159.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.3000 9.8400 6.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 98.8313 - 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 98.8313 - 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.7000 8.6300 20.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0300 8.5750 200.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 - 7.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 105.0000 10.9200 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.6000 8.2500 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.9760 6.9800 0.50 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 113.9300 6.8500 350.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 113.9310 6.8500 200.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.1900 7.1500 2.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.0657 8.5300 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.0657 8.5300 100.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 112.2200 7.0000 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.9430 10.0462 590.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.2650 9.7100 104.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST 0.00% 31-Dec-99 100.1400 10.9500 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 